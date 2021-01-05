Год «Динамо»: все лучше и Луче

На днях европейский Союз Футбольных Ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг лучших клубов Лиги чемпионов. Этот рейтинг охватывает период с 1955 по 2020 год и учитывает выступления команды в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов. И для многих станет сюрпризом, что в этой табели о рангах киевское «Динамо» расположилось на 11-й позиции. Выше киевлян по набранным баллам лишь мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», «Барселона», МЮ, «Ювентус», «Милан», «Ливерпуль», «Бенфика», «Порту» и «Аякс».

«Шахтер» со всеми его последними успехами здесь только на 31-м месте. Ну а извечный соперник «Динамо» в чемпионате Советского Союза – московский «Спартак» – и того ниже: 34.

Последние из «динамовских сердец»

Когда в августе 2019-го президент ФК «Динамо» Игорь Суркис неожиданно для многих «вернул должок» за эмоциональное увольнение Алексею Михайличенко, назначив его главным тренером вместо Александра Хацкевича, честно скажу, что очень надеялся на успех такого решения. Тем более, что ассистентом к себе, как и когда-то в сборную Украины, которая вышла из непростой группы в отборе к ЧМ-2010, но проиграла очень странный донецкий стык грека, Михайличенко позвал бывшего игрока и главного тренера кировоградской «Звезды» Вадима Евтушенко.

Первый же матч нового тренерского штаба (ничья с донецким «Олимпиком») обнажила все проблемы киевских динамовцев, с которыми Михайличенко справиться так и не удалось. Прежде всего, это расхлябанность в обороне, неважная реализация голевых моментов и психологические проблемы внутри коллектива. Киевляне стали терять очки в матчах со средними соперниками, а также аутсайдерами и все дальше отпускали донецкий «Шахтер» в чемпионской гонке.

Единственным светлым пятном на этом фоне стал выигранный матч 1/8 финала Кубка Украины у донецкого «Шахтера», который лишил «горняков» уже привичного им трофея на столь ранней стадии. Тогда динамовцы действительно удивили потрясающим давлением и классной физической готовностью, даже в овертайме.

По игре ребята Михайличенко выглядели лучше и прошли дальше заслуженно. Хотя именно тогда все увидели, что в понимании игроками «Динамо» тренерских требований есть большие сложности. И тогда Жерсон Родригес, позволивший себе эмоциональную реакцию на решения наставников, стал персоной нон-грата для Михайличенко. А еще так и не смог «отыскать себя» Соль, не слишком оправдывал свой переход Караваев, не доверяли Дуэлунду, потерялся Шапаренко, продолжились поиски в защите, да и молодежь больше была в аренде или ожидала своего шанса.

И тогда Игорь Суркис решил, что «динамовских сердец» с него хватит, и сделал ставку на «шахтерское сердце».

Никогда не говори «никогда»

Когда появилась первая информация о назначении главным тренером киевского «Динамо» Мирчи Луческу, то подумалось, что это фейк или умышленная провокация. Когда же то, что казалось совершенно невозможным, стало реальным, то даже была мысль прекратить поддерживать «Динамо», за которое болел с пяти лет. Ведь все это виделось каким-то предательством своей клубной истории, когда тот, кто унижал тебя на протяжении десятка лет, вдруг стал спасителем. Но потом появились факты, которые заставили серьезно задуматься.

Оказывается, что Григорий Суркис давно восхищался талантом Луческу и даже, будучи президентом ФФУ, рассматривал вариант совмещения работы румынского наставника в «Шахтере» и сборной Украины после ухода из национальной команды Мирона Маркевича. Тогда руководство донецкого клуба такую затею не одобрило. Но прошло время, и оказалось, что расстались с Луческу в «Шахтере» не так, как он рассчитывал и, наверное, заслуживал.

В общем, ушел Мистер из донецкого клуба не по своей воле. А потом не смог реализовать свои амбиции и идеи в питерском «Зените» и сборной Турции. «Шахтер» же, как ему казалось, продолжал пользоваться его наследием и практически ничего нового не привносил. А Луческу, пожалуй, самому успешному тренеру в истории чемпионатов Украины, несмотря на почтенный возраст, хотелось еще поработать и доказать, что своего последнего слова, по крайней мере, в украинском футболе он не сказал. И тут подоспело приглашение от братьев Суркисов…

Шоковая реакция была не только у автора этих строк. И какие только гневные тирады мы не услышали после этого назначения. Даже легенды киевского «Динамо» не промолчали. Особенно негодовали и продолжают рьяно противостоять приходу Луческу динамовские ультрас. Но они тоже должны понимать, что футбол существует не только благодаря им и ради них. И их выходки порой приносят клубу больше вреда, чем их поддержка. Это я еще по кропивницкой «Зирке» знаю. Поверьте, большинство этих фанов даже фамилий игроков собственной команды не знали, но штрафов за их желание чего-то пожечь, подраться, надеть майку с нацисткой символикой и так далее – платили немеряно. Так что большинство этих ребят не вправе, ничего не вкладывая, ставить ультиматумы тем, кто тратит собственные средства на украинский футбол. И речь тут не только о киевском «Динамо».

Ну а возвращаясь к Луческу, то он, еще не приступив к работе и почувствовав сопротивление, засомневался. Правда, к счастью, получив заверения в полной поддержке, таки приехал в Киев и сразу, без особых изменений и трансферов, дал тот результат, которого у «Динамо» не было уже очень давно.

Этот рискованный шаг вернул «Динамо» в Лигу чемпионов и возвратил золотую интригу нашему чемпионату. Я уже не говорю о финансовых приобретениях динамовского клуба за этот короткий период. А нещадно критиковать главных конкурентов, а потом их возглавлять свойственно едва ли не большинству лучших тренеров современности. Такова переменчивая тренерская доля. Но еще никто не бросал такой вызов самому себе и недругам в 75 лет. Так что в этом плане Мирча Луческу – первый.

Пришел, увидел, сделал

Итак, что же удалось сделать в «Динамо» Мирче Луческу за эти полгода? Ну для начала он пригласил в свой тренерский штаб две динамовские легенды – Олега Гусева и Огнена Вукоевича. Причем Вуко даже разрешили в Хорватии совмещать работу в «Динамо» и молодежной сборной. И никто не рискнул обвинять молодых наставников в каком-то предательстве. Ну а с легендарным воспитанником кировоградской «Звезды» и легендой киевского «Динамо» Михаилом Михайловым, кажется, комфортно работать любому главному тренеру. Тем более, судя по тому, какие молодые вратари сейчас есть у киевлян, свою работу Михайлов, как говорил Глеб Егорович Жеглов, «знает добре».

Эмил Карас – это уже креатура лично Луческу, после отказа проверенного в разных боях Александра Спиридона, которому вроде как не рекомендовали переходить в «Динамо» из «Шахтера». Но сам Спиридон не подтвердил и не опроверг этот слух. А Карас помогает Мирче Михалычу в тренерском процессе и в плане коммуникации. Кстати, на русском наставник киевлян все понимает (в этом убедился лично во время предматчевой пресс-конференции перед игрой с «Ференцварошем») и бегло говорит, но стесняется своего неважного произношения. Также в тренерском штабе есть Диего Лонго — тренер по физподготовке. Он был приглашен, чтобы исключить мышечные травмы, которые игроков выбивали из строя.

Сформировав тренерский штаб, Луческу практически жил на клубной базе, изучая возможности всех футболистов, которые были в его распоряжении. При этом наставник многих возвратил из аренды и позже сделал их игроками основы или твердыми резервистами. Осознав, что ставку нужно делать на украинцев, коуч, прежде всего, сделал упор на изменении психологического настроя и уверенной игре в обороне. Ну и судя по заявлениям лидеров, таких, как Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский, Луческу удалось «достучаться» до футболистов.

Уже первые игры показали, что ждать от луческовского «Динамо» яркой, зрелищной и результативной игры а-ля «Шахтер» не стоит. Не тот уровень подготовки исполнителей. Но в том, что эта команда будет заточена на результат и сможет его добиваться, мы очень скоро убедились. И тут первым успехом и ударом по амбициям «Шахтера» стала тактическая дождевая победа киевлян в Суперкубке Украины. Полотенце, находившееся весь матч на голове главного тренера «Динамо», быстро стало мемом. А на футбольном поле со стороны новых подопечных Луческу была отлаженная оборонительная работа и великолепная реализация голевых возможностей, когда забили «реанимированный» Луческу «турецкий изгнанник» Жерсон Родригес и даже Фран Соль, вскоре все же отправленный в аренду в Испанию.

Ну а далее у «Динамо» было долгожданное возвращение в групповой раунд Лиги чемпионов. Тут, безусловно, повезло, что из-за коронавируса в битве с голландским АЗ все решалось в одном матче. Слишком мало еще было времени у нового тренерского штаба, чтобы пройти двухраундовую дуэль с более опытным и сыгранным конкурентом. А в Киеве выжидательная и спокойная тактика полностью сработала. Тут главное было не пропустить, а своими голевыми шансами Родригес и Шапаренко воспользовались.

В этой игре мы уже увидели основную обойму Луческу. Ну отсутствие Вербича, пропустившего короткую предсезонку и вернувшегося в старт ближе к концу года, было объяснимо, как и выход в основе на левом фланге полузащиты сокрушителя «Шахтера» Родригеса, а на правом – уверенного в себе де Пены. Как и ставка в опорной зоне на незаменимого Сидорчука, а в атаке – на Супрягу, которого в тот момент сильно хотели видеть в Италии. Но вот появление в центре обороны семнадцатилетнего Ильи Забарного в паре с номинальным левым беком Виталием Миколенко – это уже тренерский оправданный риск. Как и доверие к Караваеву, который в «Шахтере» таким расположением Мистера не пользовался. Как и смена позиции Шапаренко, располагавшегося чуть глубже в центре и ведшего командную игру. Как и большая свобода атакующих действий у Буяльского. Место же в воротах, как оказалось, было доверено всерьез и надолго Георгию Бущану. Более опытный, но нестабильный Денис Бойко стал запасным, а с появлением Руслана Нещерета, кажется, будет искать себе другую команду.

Когда же АЗ, а потом и бельгийский «Гент» были пройдены и главная локальная задача решена, то все вздохнули с облегчением. А тут еще «Шахтер» стал терять очки в самом начале чемпионата Украины. Киевляне же свое поначалу забирали. И неожиданно для многих именно «Динамо» Луческу, куда вернулся после травмы Виктор Цыганков, вышло в единоличные лидеры УПЛ. Преимущество динамовцев в определенный период достигало шести очков. Но очную встречу у «коронавирусного» «Динамо» донетчане, едва избавившиеся от таких же проблем, но стабилизировавшие свой состав, выиграли. До предварительного финиша лидеры не избежали потерь, но все же статус зимнего чемпиона впервые за многие сезоны остался за «Динамо».

Не все так лихо

Тут речь, конечно, нужно вести о Лиге чемпионов, где на фоне «Шахтера» киевляне выглядели не так убедительно. Но и требовать от молодой команды Луческу с ходу обыграть «Ювентус» и «Барсу» было бы неверно. Хотя смог же тот же «Шахтер» дважды одолеть кризисный «Реал» и дважды сыграть вничью с «Интером», выбросив миланцев из еврокубков. Правда, опыта таких матчей у донетчан было все же больше. И потому сокрушительные разгромы от менхенгладбахской «Боруссии» сложно объяснить. А ведь «Динамо» свой лучший еврокубковый поединок провело на «Камп Ноу» против «Барсы», когда половину нашей команды вышиб коронавирус, а другая – только вернулась в строй. И в этой игре невероятно блеснул Нещерет, показали, что их не стоит списывать со счетов, Шабанов, Андриевский и Шепелев, сражались до последнего Буяльский и Родригес, вел за собой и забил Цыганков и не потерялся, как в большинстве матчей, Влад Супряга. Это был цельный поединок без провалов и спадов, а второй тайм в атакующем плане гости сыграли даже сильнее Месси с партнерами. Однако бесподобный тер Штеген и просчеты при реализации многочисленных голевых моментов не позволили гостям увезти из Каталонии вполне заслуженную ничью. Домашний матч «Барсе» был проигран без шансов, как и два поединка «Юве». Тут чувствовалось чрезмерное уважение к конкурентам, что приводило к ошибкам в защите и робости в нападении. Но здесь, возможно, и тренеры где-то виновны, поскольку заявляли, что рановато их хлопцам биться на таком уровне. А вот первый тайм с «Ференцварошем» динамовцы играли так, как необходимо, – спокойно и классно. А потом произошло то, что случалось во многих играх этого года. Исчезли уверенность, стабильность, скоростная игра, появлялись усталость и ошибки. Да и Луческу почему-то затягивал с заменами и не успевал вносить необходимые коррективы. Так терялись очки в чемпионате, когда слабо стартовали, а потом догоняли или наоборот – бросали играть раньше времени. Это еще хорошо, что в Венгрии, ведя 2:0, от подопечных Сергея Реброва третий не пропустили. А то в Киеве стало бы в разы сложнее.

А так при практически «беззубой» обоюдной игре на «Олимпийском» на морозной погоде, когда главным для конкурентов было не пропустить, больше повезло киевлянам. Луческу все же снова остался верен своей тактике и выиграл сражение у молодого украинского коллеги Реброва. Все решил единственный победный гол Дениса Попова, который, при всех раздаваемых щедрых авансах, провел не очень стабильный год и прилично наошибался в ходе сезона.

В целом этот год для «Динамо» можно занести в актив в большинстве аспектов. А ведь еще киевляне и национальной сборной подсобили, когда историческая победа над Испанией в Лиге Наций достигалась в большей степени динамовскими силами, когда ведущих «горняков» вывел из строя проклятый коронавирус.

Что впереди?..

Многое будет зависеть от футбольной ситуации в мире в целом и конкретного здоровья футболистов и тренеров. Ясно, что так пока и не нашедший себя Цитаишвили отправляется в полугодичную аренду в «Ворсклу». Точно возвращается в строй отбывший дисквалификацию Беседин. Теперь Супряге, очень долго не забивавшему и потерявшему место в основе, нужно будет думать не о мифическом трансфере, а о своей игре. Сложно будет Русину, которому тоже, кажется, не избежать аренды. Дуэлунд получит еще один шанс, как и бразилец Сидклей, который вернется из аренды по решению Луческу. По трансферам ясности пока нет. Но если действительно бороться с «Шахтером», то без усиления не обойтись.