Придется выполнять

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах.

А почему бы и нет? По-моему, это прекрасная задача – немного повеселить Всевышнего. Тем более если ты столько лет пытался поднять людям настроение, то стоит рискнуть и разок выступить перед более высокой во всех отношениях публикой.

Итак, о планах на 21-й. Пункт первый – вакцинироваться. Понятно, что далеко не все тут зависит от моего желания. Тем более, что наша вечно надувающая щеки страна оказалась в списке вакцинирования в ряду государств третьего мира. Да, именно так! Нам четко указали место нынешней Украины: на всемирной паперти с протянутой за траншами и вакцинами рукой.

Скорее всего, нас будут колоть «перебірками» и подачками. Ну а разные вакцины дают различные реакции. Готова ли наша медицина, полностью занятая спасением «ковидников» и «пневмоников», к этому? Не уверен.

Начитавшись страшилок из западных СМИ о смерти свежепривитых (ничего, что усопшему 98 лет, мог бы жить и жить), украинцы тоже начнут дружно отказываться от вакцинирования, а агитация и разъяснения Минздрава по традиции будут иметь абсолютно противоположный эффект.

Колоссальная проблема – инфраструктура для вакцинирования. Там будет столько накладок и нестыковок (если в Германии умудрились влупить шестерым престарелым клиентам пятикратную дозу), которые даже предвидеть невозможно. Помните, что творилось в самом начале оформления субсидий? Тогда можете представить будущий дурдом с вакцинированием.

И, тем не менее, понимая все сложности процесса, непременно постараюсь уколоться. В прошлом году я двенадцатый раз привился от гриппа, и этот немаленький опыт позволяет мне принять осознанное решение.

С пандемией коронавируса связан и второй пункт моих планов-2021. Ровно 7 месяцев назад «УЦ» вышла с редакторской колонкой «Жертвы статистики». Займусь тем, чего никогда не делал, – самоцитированием.

«Если смерть любого человека становится просто единицей в статистике, без имени и фамилии, исчезают эмоции, уходит сочувствие. И уже неважно, что стало причиной – “корона” или война, ДТП или онко».

Речь шла о безобразной, с моей точки зрения, практике анонимных сообщений о жертвах коронавируса среди медиков. Потому что у «68-летнего мужчины из Кропивницкого, который работал в Центре экстренной медицинской помощи», есть имя, фамилия, родные, коллеги. Я писал конкретно о «двух братьях-медиках Юрии и Александре Тыныныках, которых в Кировоградской области знали многие, но власти и СМИ как-то “постеснялись” назвать их фамилии, проводить в последний путь так, как прощаются с воинами, погибшими на Донбассе».

Признаюсь честно, я ожидал, что взорвется «бомба», что чиновники извинятся и изменят эту позорную практику, что детям и внукам врачей и медсестер, погибших от «короны», останутся хотя бы прочувствованные некрологи, что вмешаются многочисленные общественные организации, но… ни-че-го. Никакой реакции! Тот случай, когда от бездушия и пофигизма опускаются руки.

Но мы решили в новом году вернуться к этой теме. За полгода список погибших медиков, спасавших «ковидников» в инфекционных отделениях, существенно пополнился. Все они по-прежнему «безымянные». «УЦ» готова написать о каждом.

Третий пункт может показаться вам неактуальным в нашей безумной жизни, но для меня он важен. Речь идет об увековечивании памяти нашего земляка Аминодава Шполянского, более известного миру, как Дон Аминадо. Блестящий поэт, прозаик, публицист, автор единственной книги о Елисаветграде начала ХХ века «Поезд на третьем пути», которую цитирует большинство наших историков и краеведов. Его стихи и сегодня в университетских программах Франции, а убойные афоризмы до сих пор в ходу. Правда, все чаще без упоминания автора.

От имени «Украины-Центр» я уже дважды обращался в горсовет со скромной просьбой переименовать крохотный переулок Декабристов, дав ему имя Дона Аминадо, но пока безрезультатно. Ничего, попробуем еще раз.

Конечно же, это не все планы – мои и газеты. Но смешить Всевышнего – дело рискованное. А потому буду краток: с Новым годом, дорогие читатели!