Як харчуватимуться діти в новому році

29 грудня міськвиконком прийняв рішення про організацію харчування школярів і вихованців садочків Кропивницького у 2021-му році. Згідно з ним, сім’ї, які мають трьох і більше дітей, відтепер платитимуть лише 50% вартості харчування дитини в закладі дошкільної освіти. У школах повинні забезпечити реалізацію готових страв та буфетної продукції за вартістю продуктового набору. Також на школярів чекає нове більш корисне для здоров’я меню з урахуванням особливих дієтичних потреб дитини.

Детальніше про те, якою буде організація харчування в школах і дитсадках, скільки тепер коштуватимуть обіди та сніданки і для кого вони будуть безкоштовними, журналістці «УЦ» розповів заступник начальника управління освіти Євген Сєропян.

– Зазвичай на початку наступного фінансового року ми збільшуємо вартість харчування в зв’язку з тим, що підвищуються ціни на продукти. Цього року вартість харчування збільшилася незначно – у середньому на 2-3 гривні, якщо порівнювати з минулим роком. Перевагою цього рішення міськвиконкому є укладення переліку дітей, які взагалі звільняються від сплати за харчування. До них належать діти пільгових категорій: діти-сироти, діти з інвалідністю, діти загиблих учасників АТО тощо (детальний перелік категорій дітей, які мають право на безкоштовне харчування, наводиться нижче. – Авт.). Також з 1 січня по 31 серпня 2021 року міська рада Кропивницького взяла на себе зобов’язання безкоштовно годувати сніданками всіх учнів 1-4 класів міста. Також у цьому році ми вперше забезпечуватимемо дітей з непереносимістю лактози та глютену продуктами, що не містять у собі цих речовин. У нашому місті таких дітей невелика кількість, але ми вже під час тендерних закупівель виставляємо на торги такі позиції, як «борошно без глютену», «молочні продукти без лактози» і таке інше.

– А як відбувається процедура виявлення таких дітей з особливими дієтичними потребами?

– Батьки чи дитина мають принести довідку від лікаря про те, що вона справді має непереносимість цих продуктів. Від сплати за харчування ці діти не звільняються, тільки якщо вони не належать до пільгових категорій.

До того ж з 1 січня в Україні діє новий санітарний регламент, спрямований на зменшення споживання цукру, солі та деяких інших не дуже корисних продуктів. Вироби м’ясопереробної продукції (ковбаси, сосиски тощо) у загальноосвітніх закладах освіти відтепер заборонені. Разом із Держпродспоживслужбою ми вже опрацювали цей регламент і розробили нове меню для школярів.

– Хто фінансуватиме цей проєкт?

– Міський бюджет покриває тільки вартість харчування дітей пільгових категорій та сніданки учнів молодшої школи. Згідно з рішенням виконавчого комітету, затверджено певні норми харчування для дітей в дошкільних та середніх закладах освіти. Але керівники закладів можуть за бажання збільшити ці норми (вартість харчування однієї дитини) за умови дотримання законодавства та згодою батьків, залучаючи їхні кошти або кошти інших спонсорів.

Безкоштовне харчування отримуватимуть діти наступних категорій:

Вихованці санаторного закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 65 «Лукомор’є» для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу. Діти з інвалідністю, що виховуються в закладах дошкільної освіти, спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти. Діти з інвалідністю І-ІІІ груп, які навчаються в професійно-технічних закладах освіти. Учні спеціальних загальноосвітніх шкіл (класів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та вихованці дошкільних відділень цих закладів. Вихованці закладів дошкільної освіти, учні закладів загальної середньої освіти та професійно-технічних закладів освіти окремих категорій, а саме: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, діти з прийомних сімей, діти-вихованці будинків сімейного типу. Вихованці закладів дошкільної освіти, учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, діти, які навчаються в закладах професійної освіти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу згідно з законодавством. Вихованці закладів дошкільної освіти, учні закладів загальної середньої освіти та професійно-технічних закладів з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України.

З 1 січня по 31 серпня 2021 року встановлена наступна вартість харчування одного учня та вихованця в закладах освіти Кропивницького.

Для вихованців санаторного закладу дошкільної освіти № 65 «Лукомор’є» – 35 грн для дітей, які перебувають в ясельних групах, та 45 грн для дітей, які перебувають в садових групах. Для вихованців закладів дошкільної освіти – 26 грн для дітей ясельних груп та 36 грн для дітей садових груп. Для вихованців закладів дошкільної освіти у групах з цілодобовим перебуванням (4-разове харчування) – 35 грн у ясельних групах та 45 грн для садових. Для вихованців дитсадків, які потребують особливого дієтичного харчування, – 41 грн (ясельні групи) та 57 грн (садові).

Для учнів пільгових категорій комунального закладу «Ліцей “Сокіл”», що перебувають у закладі цілодобово, – 45 грн для дітей від 6 до 10 років та 55 грн для дітей від 10 років. Для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти вартість сніданку складає 14 гривень. Для учнів спеціальних шкіл або класів дворазове харчування становитиме 32 гривні. Для учнів 5-11 класів пільгових категорій закладів середньої освіти сніданок коштує 15 гривень. Для учнів пільгових категорій закладів середньої освіти, які відвідують групи продовженого дня, вартість обіду складає 17 грн. Для одноразового харчування учнів закладів професійної освіти обід становить 25 гривень. Триразове харчування учнів з числа дітей пільгових категорій закладів професійної освіти обійдеться в 60 гривень.

У закладах дошкільної освіти в цьому році, як і в минулому, діятиме система оплати за харчування «60/40». 60% вартості харчування сплачують батьки дитини, а 40% витрат покривається з міського бюджету.