Концепція сучасного університету: ректор-директор чи ректор-менеджер

Коротка довідка: Євген Соболь, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права. Науково-педагогічний стаж складає понад 15 років. Член двох спеціалізованих Вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук, обраний Верховною Радою України до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

– Євген Юрійович, якою ви бачите модель керівництва у сучасному педагогічному університеті?

– Переконаний, що сучасний європейський університет має відмовитися від архаїчної практики, коли ректор – це такий собі цар або директор. Насправді ж, сучасний ректор університету – це передусім керівник-менеджер, найнятий трудовим колективом. Це має бути людина, рівновіддалена від різних груп впливу, яка захищатиме інтере­си кожного члена нашого педагогічного колективу.

Особисто для мене успішний сучасний ректор – це перш за все менеджер, який мислить стратегічно, має чіткий план дій на 5-10 років і здатний приймати складні рішення та нести за них персональну відповідальність. Має волю, знання, компетентність і управлінський досвід. Це є головні принципи, якими має послуговуватися у своїй діяльності керівник авторитетної освітньої установи.

Однак зверну також вашу увагу на ті проблеми, які пов’язані безпосередньо з роботою кафедр та викладачів. Багато з цих проблем мені добре відомі, оскільки я передусім людина кафедральна. З моменту заснування університету кафедри завжди були його серцем і основою. Саме тому як доктор наук з адміністративного права я називаю свою стратегію кафедроцентризмом.

– Кафедроцентризм – це назва вашої стратегії, але які конкретні завдання ви ставите перед собою в рамках цієї стратегії?

– Я ставлю п’ять основних завдань для реалізації успішної стратегії росту університету:

По-перше, це акцент на розвиток та зміцнення кафедр, що передбачає збільшення розміру кафедральних ставок за рахунок підсилення існуючих спеціальностей та відкриття нових. Я переконаний, що науково-педагогічний працівник повинен концентруватися на двох головних і прямих професійних обов’язках: викладання дисциплін та науково-дослідницька робота.

Другим завданням стратегії ректора-менеджера є збільшення контингенту студентів. Так, зараз складна ситуація. Пандемія і економічна стагнація. Але навіть за таких обставин є українські університети, які збільшили свій набір на 30-40%. Нашому ж університету потрібно для цього створити більш сучасну і ефективну модель професійної орієнтації школярів та майбутніх абітурієнтів. Тут головне замінити застарілу практику на сучасний освітній маркетинг та інноваційну модель профорієнтації!

Третє – це зняти з викладачів виконання другорядних обов’язків та ведення зайвої документації. Як доктор юридичних наук знаю, як оптимізувати роботу викладача у межах чинного законодавства.

Наступне завдання – це захист прав викладачів та студентів. Як комунікабельний викладач, добре знаю, що цікавить як моїх колег, так і студентів: це і перспектива розвитку викладача та студента в університеті, соціальна та медична підтримка викладачів і студентів, сприяння працевлаштуванню студентів по закінченню університету.

І п’яте завдання – це пряма фінансова та наукова підтримка викладачів та студентів. Для цього у ректора-менеджера є потрібний інструментарій, наприклад, створення наукового фонду для преміювання успішних викладачів та студентів за наукову роботу, а також створення грантового відділу, який забезпечить додатковими коштами наукову роботу викладачів, лабораторій, студентських наукових гуртків.

– Протягом ста років педагогічний університет вважається інтелектуальним центром регіону. У зв’язку з виборами ректора чуємо критичні закиди на адресу вишу. Що ви можете сказати з цього приводу?

– Так, дійсно, виборча кампанія у розпалі. І мені, як і більшості колег, неприємно чути необґрунтовану критику університету з боку окремих претендентів на посаду ректора.

Від себе можу зазначити лише одне – університет був і залишається «освітньою перлиною» в центрі України. Кожен наш факультет випускає кваліфікованих фахівців, а дипломи нашого університету високо цінуються на ринку праці.

І своїм завданням разом з чисельною командою моїх колег бачимо передусім в подальшому осучасненні і вдосконаленні розвитку університету. На сьогодні ми пов’язуємо це з відкриттям нових спеціальностей і принциповим збільшенням набору студентів, де важливу роль буде відігравати педагогічний колектив і новий ректор-менеджер.

Записав Анатолій Дзюба.