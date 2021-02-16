Государство становится цифровым

«Государство в смартфоне», которое декларировало нынешнее руководство Украины, активно и успешно внедряется. Приложение «Дія», установленное на вашем гаджете, позволяет существенно упростить жизнь, свести до минимума бюрократию, подтвердить личность и предоставить любой другой документ с помощью только нажатия кнопки на смартфоне.

Встречу с руководителем проекта «Дія» кировоградским журналистам организовал Украинский кризисный медиа-центр. Мстислав Баник – уроженец Кропивницкого, в своем спиче акценты делал специально для земляков. В Министерство цифровой трансформации пришел из бизнеса, не был чиновником и бюрократом, следовательно, мыслит категориями, отличными от госслужащих.

«Мы строим цифровое государство и для достижения своих целей хотим в течение трех лет, до 2023 года, сто процентов государственных услуг перевести в онлайн», – заявил руководитель проекта. Он убежден, что это упростит жизнь украинцев и позволит избежать присутствия государства в их быту, уберет бюрократию и коррупцию. И вместо очередей кропивничане смогут тратить время на более важные вещи.

Государство должно быть сервисом, а не машиной, которой граждане подчиняются, преклоняются и часто унижаются. Все услуги должны быть не просто доступными – на их получение должно уходить минимум времени и максимум комфорта. Пандемия подтвердила это убеждение, когда люди, пребывая дома, вынуждены были все-таки получать услуги организаций и учреждений, сотрудники которых тоже находились на «удаленке».

На сегодняшний день в цифровом формате действуют следующие документы: паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, биометрический загранпаспорт, карточка налогоплательщика, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, студенческий билет, справка переселенца, свидетельство о рождении ребенка. Доступны государственные услуги онлайн: оплата штрафов за нарушение ПДД и оплата долгов по исполнительным производствам.

«Мне часто пишут в соцсетях и предлагают сделать новые услуги. Конечно, Минцифра намерена удовлетворить потребности всех граждан на получение государственных услуг. Но мы опираемся именно на их релевантность. У нашей команды есть статистика, и мы отслеживаем, за какими услугами население чаще всего обращается в государственные органы, а также проверяем готовность инфраструктуры для перевода услуг в онлайн. Наша цель – 100% государственных услуг, доступных в проекте “Дія”», – отметил Мстислав Баник.

Планы грандиозные, и не все так просто в их реализации. Например, выяснилось, что реестр паспортов, которым владеет миграционная служба, доступен только днем, на ночь его выключают. Или однажды во время тестирования паспортов исчезла вся информация. Оказалось, что в помещении, где находился реестр, на время отключался свет.

Для понимания масштаба работы, которую делают в Минцифре, был приведен следующий пример. В Украине зарегистрировано 9,5 миллионов водителей. А отобразить получилось только 2,5 млн. Со временем нашли возможности отобразить больше, но все равно еще 4 миллиона – то ли утеряны данные, то ли другие причины. Нередки случаи, когда водители до сих пор пользуются бумажными заламинированными правами.

Естественно, никакой режим онлайн не станет доступным без качественного Интернета. По словам Мстислава Баника, одной из ключевых целей министерства является обеспечение 95% населения доступом к высокоскоростному Интернету по всей территории Украины. И Кировоградская область не исключение.

«Наша команда работает над тем, чтобы покрытие высокоскоростным Интернетом было доступно не только в крупных городах, но и в селах. Мы создаем новые возможности для того, чтобы каждый украинец, даже в самых отдаленных регионах страны, мог воспользоваться качественным Интернетом, а также приложением “Дія”. С помощью обновленного приложения украинцы могут получать доступ к своим цифровым документам и в нужных жизненных ситуациях в несколько кликов распространять их цифровые копии. Хочу подчеркнуть, что “Дія” не тарифицируется мобильными операторами, и приложением можно воспользоваться, даже если у вас на остатке будет всего 1 мегабайт Интернета», – подчеркнул руководитель проекта.

Все это может показаться сложным. Но только на первый взгляд. Вспомните, как люди преклонного возраста учились разбираться с мобильным телефоном. Разобрались и уже не представляют без него своей жизни. А в супермаркетах мы все чаще рассчитываемся с помощью банковских мобильных приложений. И накопительные карточки торговых сетей уверенно перемещаются в смартфоны. Так что бояться нечего, пусть государство становится цифровым.

Важно, что проект быстрее внедряется на территориях, где к этому готовы местные государственные регистраторы. Чтобы в «прозрачных офисах» уже по-современному обрабатывалась информация. И сознание граждан должно меняться. Если от вас требуют справку о составе семьи, которую почему-то выдает ЖЭК, можете смело заявлять, что такие «бумажки» давно уже нигде не требуют.