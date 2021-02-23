«Аквариум» в абордажном состоянии

В небольшом гастрольном составе, в количестве четырех человек, группа «Аквариум» во главе со своим лидером Борисом Гребенщиковым взяла на абордаж Кропивницкий. Это был первый концерт легендарной ленинградско-питерской группы в нашем городе.

Есть маленькая предыстория, хотя и не имеющая отношения к этому концерту, но рассказать ее стоит. Несколько лет назад у меня появилась возможность связаться с организатором гастролей «Аквариума». Очень хотелось, да и многие земляки были всегда «за», чтобы БГ вместе со своей группой приехал в наш город и дал здесь концерт. Эту просьбу удалось донести до них. Ответа долго не было, но затем он все-таки пришел. Написано было следующее. Цитирую (по памяти): сейчас график наших концертов очень плотный, но в город Елисаветград мы обязательно приедем. Таки приехали с концертом и выступили, но не в Елисаветграде, а в Кропивницком.

Зал филармонии, вмещающий почти 850 зрительских мест, в строгом соответствии с карантинными требованиями был заполнен ровно наполовину. На балконе, в партере и на самых «крутых» местах в первых рядах собрались те, кто много лет жаждал услышать песни БГ. Одна из моих соседок по зрительскому ряду никак не могла поверить, что на сцене в шляпе и в черных очках играет на гитаре сам Гребенщиков. Но это был именно он. Во всей его простоте и загадочности. Даже декорации были и просты для восприятия, и в то же время так и не разгаданы. На сцене стояли пальмы, лежали стопки книг и даже искусственные черепа. Было еще много мелких вещей, из которых торчали и дымили тонкие ароматизированные свечи. Похоже, музыкантам в такой обстановке на тщательно выдраенной сцене было уютно.

Когда ожидаешь большого и значимого действа, впоследствии нередко может возникнуть разочарование от услышанного и увиденного. В этом случае ничего подобного не произошло. Учитывая даже то, что многие песни были из нового альбома и звучали для зрителей впервые, их поэтика, философия и мелодичность только вдохновляли публику на бОльшую раскрепощенность. Если в начале выступления группы зрители просто сидели на своих местах, подпевали и аплодировали в такт и после каждой песни, то час спустя парни и девушки начали выходить к сцене и танцевать. К чему, собственно, их и призывал Борис Борисович. А уже под финиш концерта перед сценой собрались самые-самые фанаты БГ. Они не только танцевали и пели, но и делали селфи на фоне выступающей команды и самого Мастера. При этом все телодвижения публики были мирными и плавными, как и сама музыка.

О зрителях, пришедших на концерт питерской группы в областную филармонию, стоит рассказать отдельно. «Аквариум» – группа, начинавшая еще в конце 70-х прошлого столетия. Кто-то помнит песни из первых альбомов, кто-то увлекся текстами и новым звучанием БГ уже в новом тысячелетии. И все-таки это группа из двадцатого века. Но когда в зале собралось много юношей и девушек, подпевающих «Не пей вина, Гертруда…» или «Альтернатива», взяло верх понимание того, что не все измеряется количеством прожитых песней лет. Эти композиции актуальны во все времена и для любого поколения.

Отыграв свою программу, музыканты, откланявшись, удалились за кулисы. Естественно, зрители, собравшиеся у сцены, не могли так просто отпустить Гребенщикова и на протяжении нескольких минут вызывали группу на бис. За это они были вознаграждены еще получасовым выступлением «Аквариума».

И пусть в течение двух с половиной часов БГ общался с залом минимально, ограничиваясь после каждой песни в ответ на аплодисменты своим магическим «спасибо», однако после концерта Борис Борисович принимал цветы, раздавал автографы и разрешал фотографироваться, делать селфи неугомонным поклонникам рядом с собой, что, по рассказам сведущих меломанов, случается с ним нечасто.

Местным журналистам хотелось пообщаться с легендой российского рока, но в этом было строжайше отказано. Увы, на то были причины карантинного характера.

Впечатления зрителей были восторженными, вот лишь несколько цитат, которые точно отражают общее настроение:

– Мне удалось перехватить Бориса за час до начала концерта в фойе филармонии и получить от него автограф на пластинке. Это не первый концерт БГ, на котором я побывала. Была на концертах в Одессе.

– Возможность побывать на концерте «Аквариума» в Кропивницком даже не рассматривала в перспективе. И вот это случилось. Хорошие, добрые песни. Да еще вживую, не из Интернета, а вот они все рядом и играют и поют. Здорово!

– Знал о предстоящем выступлении БГ в Кропивницком за пару месяцев до того. Готовился, прослушивал его прошлые альбомы, смотрел клипы и концертные программы в Интернете. Во время концерта в филармонии до конца не верилось, что все это случилось со мной наяву, а не во сне.

И напоследок – личное. Очень понравилось. Душевно, просто, доступно. От таких встреч мир кажется добрее и мягче. После концерта зрители, покидая здание филармонии, улыбались друг другу, много говорили даже с незнакомыми людьми просто ни о чем. Общались, раздаривая нахлынувшую на них радость и умиротворение.

P.S. А теперь о том, что стало известно уже после концерта.

Прощаясь с Кропивницким, БГ поблагодарил работников филармонии за прекрасную организацию гастролей, а директора Наталью Агапееву попросил передать местной публике буквально следующее: «Вы сделали мне праздник, мне было очень хорошо выступать для вас!»

Фото Елены Никитиной, «УЦ».