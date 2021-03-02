Что нам стоит…

Многие помнят старую песенку о том, что построить дом ничего не стоит, – достаточно его нарисовать. Похоже, что так же легко в Украине появится и новая автотрасса, которую уже окрестили «Восток – Запад». Во всяком случае губернатор Кировоградщины Андрей Назаренко заявил, что трасса будет проходить по территории области и естественным образом свяжет западные регионы с восточными. Понятное дело, нам захотелось проехаться по этому объекту, хотя бы виртуально.

Если вывести за скобки имиджевую и политическую составляющие проекта, озвученного президентом Зеленским на форуме «Украина 30. Инфраструктура», то в целом речь идет о ежегодном ремонте уже существующих дорог государственного значения, что хорошо уже само по себе. Относительно же новой дороги «Восток – Запад», то так будет называться автострада, состоящая из нескольких дорог государственного значения. После окончания ремонтов новая автострада получит официальную маркировку М-30 и статус трансукраинского маршрута. На примере области это произойдет путем, условно говоря, слияния дорог М-12 (отрезка от въезда в область с Уманского направления до Знаменки) и М-04 (от Знаменки до границы с Днепропетровской областью).

О технических деталях нам рассказала заместитель начальника Службы автомобильных дорог Украины в Кировоградской области Жанна Петрович. Протяженность М-12 по территории области составляет почти 184 километра, а М-04 – 66 километров. Работы от Знаменки в направлении Днепропетровской области были выполнены раньше, тогда же был отремонтирован и путепровод в Александрии, но именно путепроводы остаются самыми сложными участками и в плане собственно капитального ремонта или реконструкции, и в организации работ. Особенно сложно будет с ремонтом путепровода в поселке Знаменка, где требуется организовать достаточно сложный объезд. Кроме того, дорожникам необходимо успеть выполнить работы в предоставляемое железнодорожниками «окно», на время которого они прекращают движение на этом отрезке железной дороги. Сложный капитальный ремонт будет выполнен и по мосту в Великой Виске. Сейчас он открыт для проезда, но с началом работ крупногабаритный транспорт будет делать большой крюк, чего некоторые водители не хотят. Они отодвигают бетонные блоки, чтобы проехать по малому кольцу, предназначенному для легкового транспорта, чем окончательно разбивают дороги в населенном пункте.

Всего на М-12 будет отремонтировано и отреставрировано 8 мостов общей протяженностью около 500 погонных метров, кроме этого, ремонтируемые участки будут осовременены, то есть расширена проезжая часть, потому что дороги строились более полувека назад и не были рассчитаны на сегодняшнюю транспортную нагрузку. В ходе проведения капитальных ремонтов участков дорог будут сняты верхние слои, устроен дренаж и при помощи органическо-минеральной смеси строители укрепят дорожную основу, что на порядок повышает ее срок службы после ремонта. Именно это условие, то есть качество, является одним из главных требований заказчика, потому что дороги должны служить долго.

Кстати, по информации, предоставленной САД области, интенсивность движения на участке от Кропивницкого до Знаменки колеблется от 5200 до 10200 автомобилей в сутки. Надо отметить, что в ходе реализации проекта будет подремонтирована и первая очередь объездной дороги в обход Знаменки, которую соорудили более 10 лет назад, не забудут и объездную в Кропивницком – это участок от «АгроЭкспо» до въезда в город со стороны Киева.

Работы будут проводиться за счет государственного бюджета, а подрядчиков определят по условиям проведения тендерных процедур. Чаще всего победителями становятся серьезные фирмы, обладающие необходимым набором мощной дорожной техники и специалистами. Работы должны завершиться к августу текущего года, когда сдача в эксплуатацию М-30 приобретет особый смысл, потому как ее торжественное открытие, скорее всего, будет приурочено к 30-летию провозглашения Независимости Украины.