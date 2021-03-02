Весеннее настроение

Традиционное аппаратное совещание специалистов городского совета Кропивницкого мэр Андрей Райкович начал и закончил словами о весне: судя по всему, она ожидается напряженной, даже непредсказуемой. Такой уж характер у этой поры года, и надо быть готовыми ко всему.

Немного политики

Возьмем, к примеру, достаточно неожиданное заявление мэра о его участии в работе только что созданного Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, как бы «перпендикулярно» к общественной Ассоциации городов. С одной стороны, Андрея Райковича недавно переизбрали на должность председателя кировоградского отделения ассоциации, кроме этого, он не последний человек, вернее, одних из первых в политсовете партии «Пропозиція», то есть активный участник административно-политических форматов, жестко отстаивающих права местных громад в диалоге с Офисом президента. Но, с другой стороны, приглашение авторитетного мэра города Кропивницкий в откровенно пропрезидентский конгресс (на фото вместе с главой ОГА Андреем Назаренко) может говорить как раз о переосмыслении центральной властью роли и важности местного политикума в будущих раскладах. Сам Райкович сказал, что главной задачей новой платформы общения центральной и местных властей станет разработка муниципального кодекса с четким распределением прав и обязанностей, о необходимости которого так долго говорили представители органов местного самоуправления и партии «Пропозиція» осенью прошлого года. Наверное, политика такого уровня предполагает и какие-то взаимные уступки и обещания, в том числе и в поддержке отдельных региональных инициатив.

Во всяком случае, буквально сразу после политической части аппаратки Андрей Райкович очертил важнейшие задачи по развитию городской инфраструктры на ближайшее время. Для этого ведется активная работа по привлечению в город инвестиций для строительства на паритетных условиях, но говорить о конкретных цифрах еще рано. Зато мэр еще раз напомнил о необходимости срочной подготовки к реконструкции схемы теплоснабжения города, а также реализация еще в этом году таких сложных и дорогостоящих проектов, как реконструкция и оснащение хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи, создание на Валах современного отделения для лечения «наследственных» после COVID-19 сердечно-сосудистых и нервных заболеваний. Необходимый опыт реконструкций и даже создания новых отделений, таких, как легочная терапия в этой больнице, накоплен, но теперь все надо делать гораздо быстрее. Судя по динамике эпидемии в других странах, да и у нас тоже, первой или даже второй и третьей волной коронавирус не ограничится. В этой связи мэр призвал людей быть «умными и дисциплинированными», чтобы уберечь и себя, и своих близких.

Сверхсерьезным на этот год становится и проект строительства дороги и моста к бывшей «шахтерской» больнице на Салганных песках со стороны Бобринецкого шляха, потому что нормальное автобусное или троллейбусное двжение к больнице по улицам Кущевки невозможно. Учитывая рельеф местности и начавшееся там строительство частного сектора, задача более чем серьезная и без финансовой подпитки вряд ли осуществимая, но раз мэр сказал, то так и должно быть. Мы к этому привыкли после реализации таких масштабных проектов, как арка, возрождение коммунального автотранспортного предприятия или создания новых городских развязок и магистралей.

Вам привет!

Между тем с эксплуатацией имеющегося хозяйства, прежде всего водопроводных и тепловых сетей, есть проблемы, которые вряд ли можно списать на какое-то весеннее обострение. Речь о состоянии проезжей части, которая выходит из зимы не в лучшем виде. Определенную ответственность должны взять на себя эксплуатационники, выполняющие аварийные разрытия и последующие восстановления дорожного полотна без соблюдения технологических требований. Мэр приказал усилить контроль за качеством проведения ремонтных работ на водопроводных сетях, потому что есть примеры ремонтов по методу «тяп-ляп», что оборачивается незапланированными потерями для городского бюджета. В этой связи мэр попросил передать «привет» руководителю ОКПП «Днепр-Кировоград».

Уже сейчас необходимо провести инвентаризацию проблемных участков и приступить к планомерному ямочному ремонту, восстановлению разметки и уборке посыпочного материала с улиц и тротуаров. Для этого полиция должна помочь в «освобождении» тротуаров и газонных частей от привыкших там парковаться автомобилей. Кстати, несмотря на регулярную критику работы патрульной полиции, мєр распорядился в самое ближайшее время приобрести автомобиль для полицейкого офицера громады на Новом микрорайоне.

Весна требует интенсификации работ по ремонту и уборке придомовых территорий, причем это надо перевести на плановую основу, а не работать по просьбе «трудящихся» депутатов, каждый из которых выбивает деньги только под себя. Весна требует наведения порядка и во внешнем облике тех же остановок общественного транспорта и рекламных носителей, о чем надо напомнить собственникам, но главное, мы должны знать, что ко Дню независимости Украины город хочет и сможет подготовить для жителей нужные подарки, о которых говорилось выше.

Задачи серьезные, но закончил совещание Андрей Райкович еще серьезнее: «Прошу не забути привітати жіноцтво з прийдешнім святом, бо жінки – це завжди весна». И не поспоришь…