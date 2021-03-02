«Вони все відчувають серцем»

«Сонячні» – так називають дітей з синдромом Дауна, вродженою генетичною аномалією, яка не залежить від раси, місця проживання, соціального становища батьків чи інших факторів. І ці люди справді такі – відкриті, душевні, добрі, щирі… Вони завжди подарують свою посмішку, а в їхніх очах вбачаються сяючі та теплі промінчики сонця.

26 лютого у Кропивницькому пройшов захід до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна, організований громадською організацією «Серце матері». У Кіровоградській обласній науковій бібліотеці імені Чижевського представили виставку світлин з сонячними дітьми відомого фотографа Олександра Майорова.

На професійних життєрадісних знімках Олександру вдалося розкрити й передати душевну та зовнішню красу цих людей.

«Працювати з такими дітьми було чудово. Цікаво, легко, комфортно. Вони – такі ж, як і всі інші…» – каже фотограф.

Окрім відкриття виставки, сонячні діти з театральної студії «Крила» центру «Сильні духом» показали виставу за мотивом вірша Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти людина?». Короткий спектакль – з глибоким і правильним змістом. Про руйнацію найважливіших цінностей в сучасному житті. Про те, якою замислював людину та цей світ Бог, і як ми самі власними руками його спотворили. А також – про надію, яка все ще є і йде також від Бога.

Над постановкою з дітьми працював керівник театру «Крила» отець Сава.

– Наш театр працює на базі громадської організації «Серце матері» Центру для молоді з інвалідністю «Сильні духом». Це один із видів соціалізації такої молоді. У театральній студії розвиваються емоційні особливості цих людей. Цю міні-виставу ми готували протягом трьох місяців і вже почали працювати над іншою, як карантин перервав наші заняття. Зараз сподіваємося, що відновимо наші зустрічі, і на тому, що показали сьогодні, все не завершиться.

Особливих складнощів у підготовці вистави не було. Просто треба ставитися до цих дітей з любов’ю і терпінням. Можливо, кілька разів пояснити та показати одне й те саме. Хоча зазвичай вони все відчувають серцем та коли розуміють, про що зараз будуть говорити та що саме робитимуть, то беруться за це із великою радістю, і не потрібно докладати якоїсь великої праці, щоб їх мотивувати. Якщо їм це подобається, то вони роблять це із задоволенням, – зазначає отець Сава.

Ідейною натхненницею та ініціаторкою фотопроєкту та заходу стала Людмила Шукрута, голова громадської організації матерів дітей та молоді з інвалідністю «Серце матері», яка переймається долею кожного з цих дітей.

– Суспільство, на жаль, ще не цілком готове прийти до наших дітей, тому ми самі приходимо до суспільства. Наші сонячні дітки чудові та дуже талановиті. Яскравим прикладом є Мар’яна Ахрарова, яка стала Молодою людиною року нашого міста. Сергій Пожаров показує високі спортивні результати на міжнародному рівні. Ця молодь змінює наше суспільство та його правила. І ми дуже хочемо, щоб такі діти повноцінно навчалися в загальноосвітніх закладах, щоб вони мали реабілітацію та соціалізацію.

Найбільше, чого потребують такі діти, – це спілкування. Молоді люди з синдромом Дауна сидять в чотирьох стінах. Добре, що в місті в нас є центр, де вони періодично зустрічаються, але в селах така молодь закрита від соціуму. Суспільство ще не готове прийняти їх такими, якими вони є. Найголовнішою підтримкою дітей з синдромом Дауна є батьки. Ви навіть собі не уявляєте, яка велика любов у їхніх серцях, тому що, крім них, цим дітям ніхто не дає такої опіки.

Не кожна здорова людина може просто так підійти до вас, обійняти і сказати «Я вас люблю». А ці діти – сонячні, у них стільки добра, що вони можуть це зробити. Вони – наші енерджайзери, які надають нам стільки позитиву своєю чистотою, сонячністю та щирістю! – каже Людмила Володимирівна.

Журналістка «УЦ» поспілкувалася також трошки із самими дітьми. Сергій Пожаров, про якого згадувала Людмила Шукрута, розповів про своє захоплення спортом і чималі в ньому досягнення.

– З дитинства я займаюся спортивною гімнастикою й обожнюю спорт. Брав участь у змаганнях в Китаї й отримав перше місце в турнірі на перекладині, друге – на паралельних брусах і третє – на кільцях. Також здобув перемогу й призові місця в змаганнях у Севастополі. У мене вже є 26 медалей! – ділиться Сергій.

– Мені дуже сподобалося сьогодні брати участь у виставі. Хоча це не перший мій виступ на сцені, готувалася до нього довго й переживала, аби не забути слова поезії. До цього раніше вже виступала у центрі «Сильні духом», у 13-й школі й у бібліотеці імені Євгена Маланюка з цією ж виставою. У такій фотосесії брала участь вперше. Це був цікавий досвід, і світлини, які вийшли, мені дуже подобаються, – розповіла 19-річна Валентина.

На заході також оголосили про старт акції «Шкарпетуйся». Суть акції полягає в тому, щоб придбати яскраві шкарпетки з логотипом LOTS of SOCKS та вдягнути їх 21 березня, у День людей з синдромом Дауна, і, за бажанням, викласти своє фото в них у соцмережі з хештегом #шкарпетуйся! Таким чином ви зможете виявити свою підтримку сонячним людям. Вартість 1 пари шкарпеток – 47 грн. Ціна є символічною, бо саме стільки хромосом у людей з синдромом Дауна.

Замовлення шкарпеток можна зробити за телефонами: (066)973-12-34, (068)556-33-69 – Людмила, або на сторінці ГО «Серце матері» у Фейсбуці. Отримані гроші підуть на організацію свят, дозвілля та екскурсій для сонячних дітей.