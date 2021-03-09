Театральний подарунок від Кузьменка

5 березня жительки Олександрії отримали чудовий подарунок від міського голови Сергія Кузьменка – виставу «Севільські заручини» у виконанні акторів театру ім. Кропивницького. Кропивничани вже були тут – перед Новим роком, знову ж таки за сприяння мера міста, олександрійські діти побачили чудову казкову виставу «Лускунчик». Про те, як пройшла вистава, нам розказала заступник міського голови Олександрії Ірина Чемерис.

– Вистава відбулася в приміщенні відреставрованого театру – Міського палацу культури. Частина квитків були вручені жінкам міста в якості безкоштовних запрошень. Решта квитків була продана ще за тиждень до вистави, був справжній ажіотаж, адже була лише одна вистава.

Багато хто з глядачів потрапив до відреставрованого театру вперше, і вони були вражені його розкішшю та комфортом. Публіка була дуже вдячна акторам театру ім. Кропивницького за чудову виставу, за іхню бездоганну гру, за те, що створили всім передсвятковий настрій. Продано було 240 квитків на виставу, і в залі було десь 200 жінок. Кожна жінка в кінці вистави отримала букет квітів від міського голови, не кажучи вже про розкішні букети для актрис. Це було настільки неочікувано, що жінки були в захваті не тільки від неперевершеної гри акторів, але й від уваги до них міського голови.

Ми дуже вдячні директору театра Володимиру Єфімову за те, що кропивничани з радістю відгукнулись на прохання Сергія Кузьменка виступити в нашому театрі.

– Ірино Анатоліївно, у вас у місті тепер є чудове приміщення Міського палацу культури. Чи не думали ви частіше запрошувати кропивничан до вас з їхніми виставами?

– Так, ми розмовляли про це з Володимиром Володимировичем. Справа в тому, що наша сцена не розрахована на вистави, де потрібно змінювати декорації. Але він нас запевнив, що вони зможуть приїздити до нас з виставами, які можна буде ставити на нашій сцені. І олександрійським театралам можна буде насолоджуватись грою кропивничан у своєму місті. Окрім того, ми говорили, що зможемо запрошувати до нас і миколаївський театр, який буде гастролювати в Кропивницькому в квітні. Тобто вони зможуть приїздити й до нас.

Кропивничани також дуже задоволені поїздкою. Глядачі в Олександрії дуже вдячні, щирі, відкриті. Працювати було легко та комфортно. В кінці вистави були просто шалені оплески, багато квітів.

Що ж, подарунок для жінок Олександрії вийшов дуже вдалим і доречним. Сподіваємось, що такі театральні свята в Олександрії стануть регулярними.