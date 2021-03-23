Наталья Агапеева. Отключив чиновника

Ее хорошо знают в области – занимала высокие должности. Но мало кто знает, откуда она родом, каким было детство, как пришла в сферу культуры, каким был ее путь к высоким должностям. Мы решили поговорить с директором областной филармонии Натальей Агапеевой не о работе, а просто «по-человечески», по-женски. Тем более есть повод – предстоящий юбилей директора.

Целью беседы было «вытравить» из нее чиновника, но она то и дело наш разговор сводила к теме своей профессии… А хотелось увидеть человека, женщину. Она так и не смогла говорить только о себе. Это понятно: рядом были люди, которые направляли, учили, вдохновляли, в конце концов, верили. Но мы разглядели в ней женщину. Теперь и вы увидите.

Редко, но так бывает, что будущая профессия предопределяется в раннем детстве, она запрограммирована событиями, средой, людьми. Так было и с Натальей Юрьевной.

Наташа Овчаренко родилась и выросла в Знаменке. Училась в школе №1, которая была единственной украинской в железнодорожном городке. Считает, что именно школа сформировала тягу к культурной сфере, к фольклору, к искусству. Но не меньшее влияние оказала семья.

– Мама работала медсестрой, по образованию фельдшер. Отец работал в локомотивном депо – популярная работа для Знаменки. Жили скромно, как многие в те времена. Но при этом вся семья была поющей и играющей. Это называют природным семейным талантом, который передается из поколения в поколение. Никто не имел музыкального образования, но мамин старший брат, например, играл на баяне и на трубе в духовом оркестре. Как-то на музыкальном конкурсе стал победителем, и ему подарили трубу немецкого производства. Когда собиралась семья, пели все. Еще и аккомпанемент был свой, семейный.

Мама Натальи Юрьевны, которая была медсестрой, также руководила хором. В те времена художественная самодеятельность была при каждом предприятии, каждой организации. Райбольница организовала целый хор. А потом мама создала вокальное трио, где пела вместе со своими кумовьями Красильниковыми.

Когда Наталья Юрьевна, тогда еще Наташа, пошла в первый класс, ее услышал учитель пения и рекомендовал родителям отдать девочку в музыкальную школу. Услышали, отдали. Она стала учиться игре на скрипке. Но жили далеко от музыкальной школы, ребенку надо было пешком ходить около пяти километров, поэтому школа не состоялась.

Тем не менее, Наташа Овчаренко (еще в девичестве) проявляла свой талант. В Знаменке был Дворец культуры железнодорожников, при котором действовал вокально-инструментальный ансамбль, игравший по выходным на танцах – это были именно танцы, а не дискотеки. И восьмиклассницу Наташу Овчаренко пригласили быть солисткой железнодорожного ВИА «Голубой экспресс».

– До десятого класса я была там солисткой, – вспоминает Наталья Юрьевна. – Пела на всех городских концертах и на танцах. Это было необычно: школьница, комсомолка – и поет на танцах. Мне еще и платили 20 рублей в месяц. И каждый вечер папа меня ждал, чтобы отвести домой. Поздно, темно, далеко, не очень безопасно. И папа всегда был рядом.

По окончании школы не было метаний в выборе будущей профессии и вуза. Однозначно было решено, что это будет институт культуры имени Корнийчука. Правда, выбор пал на филиал, который располагался в Николаеве: и ближе, и удобнее добираться на поезде, и город не такой дорогой, как столица.

В институте Наталья, что естественно, поет в вузовском хоре. Там она научилась играть на гитаре. Вспоминает, как от струн пухли пальцы и лопалась на них кожа, но играть очень хотелось. И она научилась. Как это пригодилось, когда поехала на практику в Крым, в Керчь!

– В восьмидесятые годы снова стала популярной авторская песня, когда все слушали Окуджаву, Визбора, пели Розенбаума. Это было не только модно, но и востребовано, – рассказывает директор филармонии. – В Керчи я попала в клуб авторской песни «Галс» и в течение месяца была погружена в эту «продвинутую» атмосферу, где собирались неординарные люди, вели интеллектуальные беседы о жизни, отношениях, любви, философии песен. Как это было интересно! И все это меня вдохновило. Немного владея игрой на гитаре, я аккомпанировала себе, декламируя стихи…

Эйфория закончилась параллельно с получением диплома. После окончания института Наталья вернулась в Знаменку – по распределению была направлена в районный Дом культуры на должность инструктора-методиста. Приступила к работе, как молодой специалист была полна идей и энергии и спустя месяц получила 86 рублей зарплаты…

– Я, честно, была в отчаянии. Так много учиться, получить такое образование, с такой одержимостью приступить к работе – и такая мизерная оплата труда работников культуры, – с грустью говорит Наталья Юрьевна. – Мы же тогда не спрашивали, сколько нам будут платить, мы шли на работу с осознанием того, что реализуем полученное в институте, и счастьем, что стали самостоятельными. А столкнулись с чем-то непонятным. Ну ясно же, что уровень отрасли культуры Знаменского района не сравнить с уровнем Николаева или Керчи. Поймите правильно: уровень не культуры как таковой, а отрасли культуры.

Вдруг звонок – молодую специалистку вызывает к себе начальник областного управления культуры Николай Иванович Сыченко. Сказал, что у него в области две выпускницы «культурных» вузов, спросил, как устроилась, попросил показать диплом и оценки, рассказать, что умеет в профессии, что организовывала. Было что рассказать. А к чему начальник ведет – непонятно. И вдруг он говорит: «Пойдешь работать ко мне в управление?»

Молодой специалист задумалась и решила обсудить предложение с родителями. Дома сказала, что жить в областном центре негде, придется снимать квартиру, а после студенчества только-только вернулась в родной дом, к маме. И работа в Знаменке есть. И мама вроде бы поддержала дочь, которую с нетерпением ждала с учебы… Папа послушал своих женщин и сказал: «Знаешь, доця, поезжай! Если тебе там не понравится, всегда сможешь вернуться домой. А попробовать надо»…

Попробовала, здесь и осталась. Поселилась в общежитии музучилища. Стала работать в отделе культпросветработы управления культуры: библиотечное, клубное, музейное направления. И, что было новшеством, занялась развитием декоративно-прикладного и изобразительного искусства – кому-то в то время надо было этим заняться. А параллельно все управление занималось развитием художественной самодеятельности.

Здесь Наталья Юрьевна снова повернула разговор в профессиональное русло. Много и тепло вспоминала о коллегах, о полученном опыте. Оттуда вынесла главное – уметь разговаривать с людьми и понимать их, сколько бы бумаг, планов, отчетов, данных ты ни писал.

Начало девяностых. Перелом. Другая, самостоятельная, независимая страна. До 1994 года было тяжело всем, и тем более сфере культуры. Дома культуры разных ведомств стали разваливаться, то есть исчезать. Тогда, кстати, ушел в небытие ансамбль «Ятрань». Но уже были «Вересневі самоцвіти», где пропагандировались украинское слово, украинская драматургия. Позже появился фестиваль «Калиновий спів».

А знаете, что случилось с ДК имени Компанийца? Наталья Агапеева объяснила. Клуб изначально был в едином комплексе областного совета. Ну, здание одно, оно и логично. И это был дополнительный сессионный зал, а не Дом культуры. Кто там был, знает, что нет ни кулис, ни гримерных и прочего. Просто большой актовый зал. А в период «неопределенности» состоялся обмен имуществом: историческое здание, где сейчас находится облздрав, принадлежало городу. В результате обмена оно отошло области, а ДК – городу. Потом клуб Компанийца был приватизирован. К сожалению, сегодня, кроме названия, там ничего не осталось.

Агапеева, которая тогда еще была Овчаренко, за время своей работы (а может, службы, как в театре) в управлении культуры была причастна к организации и проведению четырех (!) творческих отчетов в Киеве. Столица оценила овациями.

В октябре 2004 года Наталья Юрьевна возглавила областное управление культуры. Тогда она с творческим отчетом повезла в Киев тысячу (!) кировоградских талантов. Вспоминая, говорит, что ничто не может быть более искренним, трогательным, земным, чем песня, хлеб, откровенность украинской души и творчества украинского народа.

В управлении культуры Наталья Агапеева проработала с 1987 года до конца 2011-го. Огромный опыт! Говорит, что отбрасывала все негативное, а позитив нанизывала, как бусы. Рождала идеи, искала связи для их воплощения, копила багаж, какого вряд ли какой-то управленец сегодня имеет. Она же начинала практически с нуля. Шла по ступенькам. На головы не наступала и никого не сбивала в сторону или вниз со своего пути.

Но в беседе все же хотелось больше Агапеевой, Овчаренко, Натальи Юрьевны, Наташи. И вдруг стало понятно, почему она так много говорит о работе и почему-то стесняется делиться личной жизнью. «Любовь нечаянно нагрянет» – это про нее. Есть женщины, которых поглощает профессия, которые отдаются своему делу настолько, что просто нет времени остановиться и посмотреть вокруг. Вот так она работала, меняла должности, учреждения, статусы, получала награды и даже не задавалась вопросами: для чего? Кто за меня порадуется? Ради кого?

И это случилось. Вдруг она поняла, для и ради кого работает сутками, не спит ночами, защищает проекты, отстаивает планы и сметы… Она встретила спутника жизни, а потом вместе с ним обрела смысл этой жизни.

Ни для кого не секрет, что муж Натальи Юрьевны – известный в области доктор, заведующий отделением интенсивной терапии областной больницы, Александр Анатольевич Агапеев. Их встреча, знакомство могут казаться типичными, темой для мелодраматических сериалов… Но в этом случае был тот самый (о котором многие мечтают) счастливый случай. Она – пациент, он – доктор. В итоге – любовь и прекрасный сын Дмитрий, плод любви.

– Когда мы встретились, возникло чувство не симпатии, не влюбленности, а ощущение, что мы давно, лет сто назад, друг друга знали, но почему-то потерялись. И вдруг нашлись, – откровенничает Наталья Юрьевна. – А когда мы с моим мужчиной связали жизнь, я многое переоценила, и в нашей жизни произошли перемены, из-за которых я поменяла свое отношение ко всему, и к работе в том числе. Все это ушло на второй, даже на третий, план. В приоритете для меня стали сын и муж.

Тогда было достаточно разговоров, слухов, сплетен… Говорили, что Ларин (он тогда был главой ОГА) хочет избавиться от Агапеевой, освободить кресло под свою кандидатуру и прочее… На самом деле диалог Агапеевой с Лариным был следующим:

– Сергей Николаевич, отпустите меня с этой должности – у меня поменялась семейная ситуация.

– Как вы будете жить дальше? Где работать?

– Пока – только семья.

– Мне жаль, но я вас понимаю и поддерживаю.

Наталья Юрьевна какое-то время была в декретном отпуске. А потом пришло время выйти на работу. Потенциал, опыт, возможности, желание есть. А куда выходить? Кстати, в должности начальника областного управления культуры Наталья Агапеева подписала два знаковых приказа. Один – о закрытии театра Кропивницкого на реставрацию, второй – о закрытии на полную реставрацию областного краеведческого музея. Его она и возглавила, вернувшись после декретного отпуска.

Общий ремонт уже был проведен. Потом пришлось оформлять экспозиции. Продолжительная работа с учеными, консультантами, знатоками. Но сделали. В конце марта 2014 года музей с обновленными экспозициями был открыт.

– Краеведческому музею принадлежало много объектов. Мы опекали филиалы, земельные участки, заповедные зоны… – рассказывает наша собеседница. – Это большое хозяйство, которое требует профессионалов, рук, мозга, финансов. Музей Кропивницкого, музей хореографии, Хутор «Надия», заповедник «Тобилевичи» в Новомиргородском районе, историко-архитектурный заповедник семьи Раевских… Это гектары земли, предполагаемые миллионы вложений…

На этапе этих идей, проектов встал вопрос подать кандидатуру Натальи Агапеевой на должность директора областной филармонии. Она честно сказала, что это была не ее инициатива. Да и понятно – планы в музее были солидные, и, что понятно, их реализация – реальнее, чем проекты филармонии. Но она взялась.

Филармония под ее руководством пережила период локдауна, неопределенности, «безнадеги». Выжили и живут. Ей кто-то сказал, что она должна удержать коллектив, созданный Николаем Ивановичем Кравченко. А она, судя по ее жизненному пути, не склонна к разрушениям. Сохранит, удержит и приумножит.

И все же завершим не чиновничьим, а человеческим, женским:

– Я благодарна Богу за то, что дал мне мужа и сына – дал мне семью. Они у меня самые лучшие. Дима учится в пятом классе, занимается теннисом, плаванием. Подвижный у нас мальчик. Захочет заниматься музыкой – поможем, поддержим. Мой муж – Александр Анатольевич Агапеев. Называю его так, потому что он доктор от Бога. За это я его уважаю. А за то, что он мужчина, муж, отец, хозяин – люблю. И счастлива. Да, я счастливая женщина.