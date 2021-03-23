Олександрія: боротьба на всіх рівнях

Міська влада оголосила про перехід шкільної освіти на дистанційну форму навчання з 29 березня по 9 квітня включно. Це розпорядженя міського голови Сергія Кузьменка повинне стримати розповсюдження COVID-19, яке за останній час демонструє стійку тенденцію до зростання. За інформацією фахівців, міська мережа закладів охорони здоров’я готова до «можливого зростання кількості хворих», а лікарі вже почали отримувати щеплення проти коронавірусу.

Але боротися потрібно й за економічне оздоровлення міста. Нещодавно тут «накрили» ледь не підпільний швейний цех, в якому на момент перевірки перебувало майже два десятки осіб без трудових договорів. Окрім того, підприємство не здійснювало відрахувань у Пенсійний фонд. Мабуть, і заробітну плату люди отримували в конвертах, як і «добровольці» розташованого за цією ж адресою розвиваючого дитячого центру (дитячого садочку) «Мама рада». Тут працюють три особи, але, за словами керівництва закладу, безплатно. Так це чи ні, буде з’ясовувати інспектор Держпраці.

Після зміни керівництва прозоріше, а головне – прибутковіше запрацювало КП «Олександрійський центральний ринок». Про це на прес-конференції заявив директор Олександр Кіяшко. За його словами, лише за перші місяці роботи на новій посаді вдалося погасити заборгованість по заробітній платі перед працівниками ринку та збільшити загальні надходження за місяць ледь не вдвічі – до 1 мільйона 58 тисяч гривень. Більше коштів почали збирати й контролери ринку – 210 тисяч гривень у лютому 2021 року проти 60 тисяч гривень за відповідний період минулого року.

Міський голова Сергій Кузьменко відвідав одне з найуспішніших підприємств міста – «Катеринославські меблеві майстерні». Він оглянув потужності та поспілкувався з керівництвом, яке не лише розповіло про плани на майбутнє, але й звернулося за підтримкою. Місто має допомогти з підготовкою професійних кадрів для виробництва та з ремонтом під’їзних шляхів. Дивно, але немалих і багаторічних відрахувань від діяльності підприємства, на якому працює 1200 робітників, до цих пір не вистачало навіть на дорогу до нього. Оскільки міська влада зацікавлена в розвитку умов для ведення бізнесу, питання з дорогами має вирішитися позитивно.

Втім, дороги потрібні, як кажуть, у будь-якому разі. Днями виконком передав на затвердження депутатам міської ради Програму розвитку муніципального автомобільного пасажирського транспорту олександрійської територіальної громади на найближчі 5 років. Зазначимо, що мова йде про розвиток транспортної мережі, яка виходить далеко за межі міста, тому створення власного комунального транспортного підприємства та придбання перших 5 автобусів – це лише початок. Усі розуміють, що місто, яке представлене в вищому футбольному світі країни, повинне мати розвинену транспортну інфраструктуру.

У цьому сенсі Олександрійський район взагалі унікальний, бо має аж дві команди в українській Прем’єр-лізі – «Олександрія» та «Інгулець» з Петрового! Тому, коли зустрічаються ці команди, ми повинні говорити не про кіровоградське, а про олександрійське дербі. Саме воно недавно мало місце в Кропивницькому, де «Інгулець» (бо власного стадіону поки що не має) приймав «Олександрію». Цього разу результат районного дербі всеукраїнського рівня для олександрійців був невдалим. Вони програли з рахунком 0:1, але ж які емоції футболісти обох команд подарували уболівальникам! На фото Ігоря Філіпенка: «Синхронна боротьба».