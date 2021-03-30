Улица, которую мы ждали

В Кропивницком наконец-то появится улица имени Дона-Аминадо! Известного писателя, поэта, юмориста, памфлетиста первой половины двадцатого века. То, о чем так долго говорили знатоки и ценители, свершилось.

Никто с такой трогательностью не писал о городе, в котором вырос и родился, как Дон-Аминадо.

«Есть блаженное слово – провинция, есть чудесное слово – уезд.

Столицами восторгаются, восхищаются, гордятся.

Умиляет душу только провинция.

Небольшой городок, забытый на географической карте, где-то в степях Новороссии, на берегу Ингула, преисполняет сердце волнующей нежностью, сладкой болью.

– Потерянный, невозвращенный рай!»

Большая просьба к профессиональным патриотам не цепляться к слову «Новороссия». Ну так тогда все говорили о городе, который дважды был в составе Новороссийской губернии того государства. Ну и насчет «небольшой», кажется, вопросов нет?

Приятно сознавать, что газета «Украина-Центр» приложила к делу руку. Не только частым упоминанием Аминадо на страницах. Дважды редакция подавала предложения топонимической комиссии при исполкоме Кропивницкого городского совета о появлении в городе территории с именем писателя. Правда, мы просили о переименовании переулка Декабристов в его честь – ведь именно в этом переулке в свое время был дом, где жила семья Шполянских (настоящая фамилия Дона-Аминадо Шполянский). На сайте Rename.kr.ua, посвященном переименованию улиц тогда еще Кировограда, ошибочно указано, что еще в 2016-м переулок Декабристов был переименован в Дона-Аминадо. Но тогда топонимическая комиссия и исполком решили иначе.

А сейчас депутаты горсовета, впечатленные эмоциональным спичем историка Юрия Митрофаненко, решили вот что. В городе будет не переулок, а целая улица Дона-Аминадо. Она сейчас строится. Соединит Бобринецкий шлях (бывшую улицу 40-летия Победы) с улицей Салганные пески, а точнее, со Специализированной медико-санитарной частью №19, в народе известной как рудовская больница, ее построили изначально для шахтеров, работающих на урановых шахтах. Все знают, что туда с главной улицы добраться транспортом было испытанием машины на прочность. Теперь там будет приличная дорога, она же улица имени Дона-Аминадо.

Вот что об этом говорит Юрий Митрофаненко, член топонимической комиссии: «Шпoлянский выpос в нaшем городе, выучился и сфopмировaлся здесь, как личность. В свoей жизни он пoбывaл во многих городaх мира: видел Пapиж, Мoскву, Oдeссу и Киев. Но больше всего он любил poдной город и многo писaл о нем. Дoн-Aминaдo, к примеру, пpeдвидел, чтo тeaтp в будущем стaнeт бpeндoм, как теперь говорят, Кpoпивницкoгo. Он писaл: “Только в нaшем городе тeaтp любили пo-настоящему”. Также Дoн-Aминaдo выступaл свoего pода “пиapщикoм” городa – с достоинством и юмopoм писaл o нaшей родине. Даже Иван Бунин выделял произведения писателя как “вызывающие эстeтическое нaслаждение”».

Как сообщила начальник управления культуры и туризма городского совета Анна Назарец, «Управлением капитального строительства уже предусмотрены предпроектные разработки строительства моста и дороги, которая свяжет Бобринецкий шлях и Салганные пески и позволит организовать в этом микрорайоне движение общественного транспорта. Это важно, ведь на Салганных песках в ближайшем будущем будет функционировать современная многопрофильная городская больница».