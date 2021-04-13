А если без гигантомании?

Многолетний руководитель нашей местной авиакомпании «УРГА» Галина Кузьменко высказала свое мнение по теме, которую мусолит год от года каждая новая власть. О том, что взлетную полосу в Кропивницком надо расширять и удлинять, чтобы какие-то мифические «Боинги» у нас могли садиться. Вот и в конце марта в Кировоградской облгосадминистрации прошло совещание по восстановлению в Кропивницком работы аэропорта. Глава ОГА Андрей Назаренко сказал, что для этого нужно провести капитальный ремонт взлетной полосы №2, которую в прошлом году разворовали. По его словам, ее нужно восстановить и увеличить до 2500 метров, чтобы она соответствовала международным стандартам и аэропорт мог принимать все типы среднемагистральных самолетов и некоторые типы дальнемагистральных. А вот что думает по этому поводу Галина Кузьменко:

– По взлетно-посадочной полосе. Она уже есть. Вполне пригодна для использования. Оборудована для дневных и ночных полетов (благодаря летной академии в период руководства ректора Сергея Николаевича Неделько). 1300 метров длина. С магнитным курсом посадки/взлета 156-336 градусов. Это достаточно для приема и выпуска самолетов вместимостью до 50 человек типа «Турболет» L-410, SAAB-340, AN-24, AN-26, AN -26-100. Для города Кропивницкого самолеты большей вместимости непривлекательны. Это подтверждает практика интенсивных полетов в восьмидесятых годах прошлого столетия. Помните? Невероятная сила! Мечтаю, чтобы такие времена пришли в наш город.

Кстати, 21 октября 2010 года в Кировограде (ныне Кропивницкий) состоялось официальное открытие международного пассажирского терминала аэропорта «Кировоград». Он был построен под руководством первого генерального директора авиакомпании «УРГА» Леонида Израилевича Шмаевича, при содействии летной академии, руководства города и области.

Грандиозного масштаба было событие. (Президент Янукович на него приезжал. – Ред.). Накануне этой исторической даты ко мне обращалось много кировоградцев для уточнения даты открытия международного терминала. Я на тот период работала первым заместителем генерального директора авиакомпании. Все радовались грядущему событию. Многие горожане приняли участие в открытии терминала.

Весной 2010 года мы (руководство авиакомпании) заказали документацию на строительство пассажирского терминала пропускной способностью 50 пассажиров в час. Все помещения, зал ожидания, кабинеты персонала, таможенного и пограничного контроля и т.д. должны были соответствовать нормам, включая такие важные и необходимые помещения, как комната матери и ребенка, камера временного ареста. Началось строительство 4 сентября 2010. Этот проект можно спокойно занести в Книгу рекордов Гиннесса.

Ведь он был реализован Леонидом Шмаевичем всего за 45 календарных дней! Большая благодарность команде, коллегам-единомышленникам и предприятиям-партнерам. Сначала работали на объекте в две смены в соответствии с технологическим графиком. Многие из земляных работ были выполнены вручную, так как по этой территории проходили различные кабели государственного значения, которые нужно было обойти.

А с первого октября 2010 года перешли на работу в три смены, чтобы успеть завершить всё до заморозков. Параллельно работали строители и монтажники. Под металлические опоры был изготовлен усиленный фундамент. Закупались строительные материалы для стен, плитка для пола, керамическая плитка для туалетов и тому подобное. Для службы авиационной безопасности и таможенного контроля была закуплена английская аппаратура «Робискан» для проверки на безопасность ручной клади и багажа, а также рамка для личного контроля и ручные металлоискатели. Выполнены все требования и закуплено оборудование по обеспечению пограничного контроля.

Часто вспоминаю добрым словом и с большим теплом Юрия Сидоренко, коллектив которого выполнял строительно-монтажные работы на терминале. Металлоконструкции в определенные сроки и надлежащего качества поставляло предприятие из Кривого Рога, которым руководил Владимир Мовчан. В это время мы еще ближе познакомились с талантливым топ-менеджером Александром Цертием и его профессиональной командой. Очень пригодился профессионализм коллектива «Сервисмонтаж», руководитель Александр Петренко.

Параллельно готовились документы для сертификации службы перевозок и авиационной безопасности. Был укомплектован штат, который прошел обучение для работы в международном терминале. Получены соответствующие сертификаты. Закуплено специальное оборудование, продуманы рабочие места, все компьютеризировано. Все эти работы выполнены до 21 октября 2010 года, когда состоялось открытие Международного терминала «Кировоград». На мероприятии присутствовал вице-премьер-министр по строительству, который в своем выступлении дал надлежащую оценку объекту, эффективному менеджменту. И закончил выступление словами, что Украина имеет будущее, опираясь на таких патриотов-профессионалов, ведь он был в городе Кировограде с рабочим визитом накануне, в начале сентября 2010 года, и тогда терминала еще не было.

Накануне открытия, ночью, где-то около 23:00 заехал в авиакомпанию Андрей Иванович Николаенко – заместитель губернатора – и был крайне удивлен масштабами выполненных работ. Строители как раз заканчивали мощение двора плиткой, и в флагшток закрепили два флага: Украины и авиакомпании.

А 19 мая 2011 в Кировоградском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «УРГА», прилетевший из города Белград (Сербия), он привез на своем борту членов кировоградской делегации. Экипаж и пассажиры самолета прошли беспрепятственно по всем требованиям пограничный и таможенный досмотр и разъехались из аэропорта в прекрасном настроении, гордясь возможностью быть первыми пассажирами нового международного терминала аэропорта.

Кстати, пограничники из Днепропетровска, которые работали на этом рейсе, отметили в разговоре со Шмаевичем, что терминал не просто суперсовременный, все предусмотрено до мелочей и гораздо лучше терминала в городе Днепропетровске.

Это свидетельствует, что в Кропивницком созданы все условия для выполнения рейсов международных, внутренних, на регулярной, чартерной основе, а действующая взлетно-посадочная полоса соответствует нормам гражданской авиации.

Сам создатель компании «УРГА» Леонид Шмаевич полностью разделяет мнение Галины Кузьменко:

– Галина Ивановна все написала верно. Чувствуется ее профессиональный подход, понимание происходящего. Мы же понимаем, что должны строить те, кто больше всего собираются эксплуатировать полосу. То есть на первом месте окупаемость и ответственность. Когда то, пребывая на должности генерального директора, я предложил построить (восстановить) полосу за счет авиакомпании. Сожалею, что не успел – вышел на пенсию. Это должен быть социальный проект. Сейчас для строительства полосы не совсем подходящее время. Кто знает до конца судьбу летной академии? Также неизвестны планы авиакомпании, они зависят от желания собственника. В городе, как и в области, нет достаточного количества потребителей авиауслуг по причине отсутствия среднего класса, платежеспособного населения. А сейчас еще и корона. Сколько она продержится? Поэтому важно по-государственному мыслить и действовать. Вкладывать деньги нужно в такие проекты, которые обеспечат сохранение населения, развитие региона. Инвесторы пойдут туда, где будут порядок , культура и образование…