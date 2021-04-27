«Слава Украине» по-турецки

Несмотря на все более серьезные ограничения контактов между странами и апокалиптические предсказания по поводу настоящего и будущего туристической отрасли, жизнь требует «продолжения банкета». Днями из очередного велотура по Турции вернулась семья Поверенных из Кропивницкого, и ее глава незамедлительно согласился на интервью для читателей нашей газеты.

– Эдуард, поздравляем заслуженных туристов газеты «Украина-Центр» с возвращением. Вы попали в Турцию в период обострения ее отношений с Россией – большая политика не отразилась на вашей поездке?

– А мы заранее (Гугл, как говорится, нам в помощь) проложили маршрут, заранее купили в туристическом агентстве тур, потому что так выгоднее, ведь в стоимость входит и перелет, взяли с собой в самолет велосипеды и полетели в Турцию.

– Не страшно было – все-таки коронавирус, локдауны, политика?

– Риск всегда есть, но жизнь продолжается. Тем более, что мы уже переболели. Это первое, а второе – Турция требует тест, мы его сделали, но на границе его даже не спросили (смеется).

– Вы сказали, что маршрут разрабатывали сами?

– Да, мы выбрали Анталью. Анталья у нас ассоциируется с «ол инклюзив», люди туда приезжают лежать на песке, но мы этого не любим. Мы нашли старинные христианские города Аспендо, Сперге, которым по нескольку тысяч лет. Когда-то там жили римляне, греки, потом арабы, потом турки-сельджуки, и вера поменялась. Естественно, завоеватели многое разрушали, но все уничтожить не получилось. Остались статуи, колоннады, сооружения, что мы и осматривали. То есть мы ездили вокруг Антальи в радиусе 100 км, самый большой пробег за сутки – 112 километров, это прилично.

– А на людях, на населении, смена веры отразилась?

– В Анталье все христианское уничтожалось, в местном музее есть подборка старинных христианских икон, но очень мало. В самом городе практически не осталось памятников доисламской эпохи. Есть арка римского императора Адриана, и это все, что осталось, хотя Анталия – это большой город. Мечетей много, но они нам неинтересны, кроме совсем старинных. Город заточен под туристов. Считается столицей отдыха россиян.

– Даже так? Вас и это не остановило?

– Нет, более того, мы не хотели, чтобы нас ассоциировали с «понаехавшими» из-за поребрика. Мы прицепили украинские флаги и рассекали по пляжам, мимо россиян (смеется). Это было действительно что-то.

– Их там действительно много?

– Да, до 15 апреля их было много, просто полно. И взгляды на нас варьировались от недоумения до какого-то страха, это ощущалось, когда они видели украинскую символику. На наших велосипедах было по два украинских флага, а у жены еще и подарочная форма украинской сборной с надписями «Украина», в общем, она вся в гербах и флагах. Но ничего, правда, был один почти инцидент, когда на нас обратили внимание чеченцы. Я понимал, кто такие чеченцы, они же разные. Но это скорее было удивление нашей наглостью, агрессии с их стороны не было. Они спросили, откуда, мы сказали, что из Украины, и поинтересовались у них. Они ответили, что из Чеченской Республики, то есть обменялись вежливыми фразами. Хлопцы с бородами, спортивной, как у нас говорят, статуры.

– А местное население?

– Турки каждый день кричали нам «Слава Украине!». Каждый Божий день!

– Ух ты!

– Я в Турции не первый раз, но это нас настолько поразило! Возможно, это политика, ведь Эрдоган (президент Турецкой Республики. – Авт.) вроде бы Украину поддерживает. Мало того, однажды, когда у нас был короткий маршрут, всего 8 километров, нам три раза кричали «Слава Украине!». Мы просто ехали, и вдруг молодой турок кричит: «Украина класс!», «Украина хорошо!». Представляете?! Жалко, что я это не успел снять. Мы просто ехали, слышим, что он кричит нам, и отвечаем: «Героям слава!», а он: «Украина – хорошо, Россия – плохо»!

– Приятный шок?

– Да, тем более, что рядом сидят пожилые туристы с банкой пива, понятно, что из какой-то Ярославской губернии, потому что в Турции не принято пить пиво на улице. Я смотрю, он этой банкой едва не подавился (смеется). С нашей стороны это был такой легкий троллинг, мы считали, что должны показать, что мы из Украины, никого не боимся и гордимся своим флагом, и вообще, чего мы должны кого-то стесняться?

– Хорошо сказано, но давайте поговорим о туристическом сервисе. Как Турция работает с туристами в условиях пандемии?

– С туристами Турция работает очень хорошо, несмотря на локдауны. Декларируется много чего, но втихаря работают, вы же понимаете, что они заточены под туризм? Частично рестораны закрыты, но большая часть, если говорить откровенно, работают втихую. Например, мы захотели «повечерять» с видом на море, нас приглашают на террасу ресторана, а уже там хозяин извинился и попросил не подходить близко к краю террасы, чтобы нас не видели, потому что полиция контролирует.

– То есть там полиция, в отличие от нашей, зверствует?

– Бывает, видели в одном городке какой-то скандал возле небольшого семейного ресторанчика, пять полицейских машин, мы поняли, что в связи деятельностью во время локдауна.

– Скрининг такой же непонятный, как и у нас?

– Не то слово. Мы пришли в ресторан, сначала заполняли анкету, и при этом посетителям меряют температуру. У Алины было 29,4, а у меня – 28,5. Мы посмеялись.

– Типа спите спокойно, дорогие товарищи…

– Да, но они даже не поняли, чего мы ржали. Все очень формально, и если ты хочешь отдохнуть и не боишься, то вперед, мы все теперь в этой пандемии, и что, сидеть дома?

– А туристов стало меньше? Как ситуация повлияла на цены?

– Туристов стало меньше, но с ценами особенных изменений не видно. Я скажу, что надо уметь выбирать, хочешь дешево – можно найти дешево. Хочешь дорого и красиво – можешь найти дорого и красиво. С турками надо торговаться, даже в ресторане. Бутылка вина стоит в меню 300 лир, ты говоришь, согласен за 200, официант просит 250. У них это в порядке вещей, и мы сторговались за 200 лир.

– А кухня не пострадала?

– Мы в основном налегали на морепродукты, потому что мясо мы и дома поедим. Там же море, поэтому можно заказывать местные блюда из рыбы. Причем не из супермаркета, а в витринах ресторанов выставляют выловленную утром морскую рыбу, которую ты сам выбираешь. Цены, если поискать, есть хорошие, пол-литровую бутылку воды можно найти за 1 лиру, это 3 гривни с мелочью.

– А не было ощущения, как в Украине, что туристическая отрасль рушится?

– Нет, такого нет. Есть ощущение, что все как бы на паузе. В любом случае, турки будут что-то делать. Я всем говорю, едьте! Я помню Крым, без которого некоторые не представляли себе отдыха. Я помню тот Крым, цены – лютые, сервиса – ноль и море – Черное. А здесь совсем другое море, тут чистота, сервис и денег меньше! Что там сравнивать с Крымом?!

– «Прощай, запльований наш Крим, і здрастуй, Барселона й Рим»?

– Где-то так, поэтому не понимаю людей, которые боятся Турции. Недорого, можно найти гостиницу за адекватную цену, даже дешевле, чем в Кропивницком. Каждый сам определяет свой уровень комфорта.

– А какие ограничения в аэропортах?

– Я же говорю, что у нас на границе даже тест не спросили и один раз померяли температуру.

– А городской транспорт, нам интересны и такие нюансы?

– Все работает, но в выходные был как бы локдаун, почему я говорю, что велосипедистам там хорошо – ни машин, ни людей, ни трамваев. Возможно, это было связано не с локдауном, а с Рамаданом, мы особенно не вникали, но можете себе представить – в городе, который почти как Киев, на улицах ни машин, ни трамваев, ни людей.

– А масочный режим?

– В городе у большей части людей маски на подбородке, в магазинах могут показать, мол, надень маску на нос, но мы это делали сами. На улицах люди в масках, но «подносный» вариант, если видели полицию, то надевали как положено.

– Эдуард, вы попали в Турцию, когда там был наш президент Зеленский, а перед тем Эрдоган общался с Путиным, и вдруг – запрет на авиасообщение с РФ. Это все происходило на ваших глазах? Как относились к вам?

– Хотя мы и русскоязычные, но украинские флаги всегда были с нами. По всей видимости, в Турции есть какое-то «мнение сверху», потому что отношение к украинцам и раньше было хорошее, а сейчас – вообще!

– Вы говорили с местными о политике?

– Обслуга говорит по-русски, конечно, плохо, но понять можно. Мы задавали несколько раз не очень этичный вопрос, мы это позже поняли: «Как ваш Эрдоган»? Это был с нашей стороны некрасивый вопрос, потому что мы привыкли к демократии, но Турция, как ни крути, чуть-чуть диктатура, и людям отвечать было не очень удобно. Но 4 из 5 человек дали понять, что отношение к нему не очень положительное, мягко говоря. Мы спрашиваем, мол, а что так, ведь страна развивается, Анталья расстраивается?

– Это бросается в глаза?

– Да, страна небедная, не скажем, что супербогатая, но она развивается! Там все новое, идет жилищное строительство, ощущается динамика, но с таким восточным колоритом, легким бардачком, как и у нас. Что-то делают, делают, но чуть-чуть и не доделают.

– А в чем тогда претензии к президенту страны?

– Как и у нас – деньги выводятся за границу, лира падает, доллар растет, такое вот недовольство. Я это списываю на традицию. Говорю, посмотри, какое у вас строительство! Они просто не знают, с чем сравнивать, хотя бы и с нами, когда вокруг ничего не строится…Мы выезжаем за Анталью, дорога 4 полосы, говорю Алине: зачем в степи такая дорога, по которой едет пара машин? А потом смотрим, вдоль шоссе строятся таунхаусы – ограждённые заборчиком красивые пятиэтажные дома, без ближневосточного излишества, в современном европейском стиле, но с легким налетом Азии. И таких комплексов вдоль дороги много. До меня дошло, что люди построили дорогу, и возле нее начинается строительство жилья. Они думают наперед, через несколько лет это будет огромный проспект с инфраструктурой, с домами и так далее. Как так?! У них мозги есть, а у нас?…

– У нас в Киеве тоже строят.

– Немножко не то, я же говорю о строительстве за городом. Сама Анталья, особенно центр, как муравейник, поэтому с велосипедом лучше держаться подальше от центра. Водители ездят еще хуже, чем наши. «Подрезают», не пропускают, сигналят, но за 10 дней мы не увидели ни одной аварии, видно, у них действуют какие-то свои правила. Пешеходы ходят как хотят, никаких переходов и светофоров. На нас смотрели, как на идиотов, когда турки прут на красный, а мы стоим на пешеходном переходе, ждем зеленый. Водители нам уже показывают, мол, да проходите уже! Это такой диссонанс с Европой, где все дисциплинированно…

– Вернемся к российской эвакуации из Турции, как это происходило, кто-то объявлял, что завтра самолеты на Москву летать не будут?

– Могу судить по косвенным признакам, допустим, идем в отеле завтракать, как всегда, в велоформе, в флагах, россияне сидят, едят. Посмотрели так, искоса, едят дальше. Иногда слышали за спиной: «О, украинцы».

– Не хохлы?

– Нет. Показалось, что они какие-то запуганные. Они нас боятся! Я не знаю, почему наша пропаганда рассказывает, что это мы должны их опасаться? Они нас сами боятся. Это чувствуется, если даже чечены, которые могли бы нам подкинуть проблем, к нам отнеслись как бы лояльно.

– И все-таки, вернемся к завтраку.

– Утром едят, наступило 16 число, смотрим, их процентов на 70 стало меньше, и с каждым днем людей из России в гостинице становилось все меньше и меньше.

– А как они это воспринимали?

– Мы не знаем, были ли там какие-то скандалы, но слышал, что после 15 апреля из России уже не выпускали, и те, кто заплатил за тур раньше, потеряли деньги. По некоторым оценкам, эта афера Путина или попытка нагнуть Эрдогана обошлась в 37 миллиардов рублей. Около полумиллиона россиян, около полумиллиона, купили на летний период путевки в Турцию! А они же побронировали самолеты, гостиницы, везде заплатили деньги. «Попали» в первую очередь сами российские турагентства, никто же им ничего компенсировать не будет. Люди тоже «попали», никто им ничего возвращать не собирается. Я просто не представляю, как так можно издеваться над людьми?

– В один миг российских туристов в Анталье вдруг не стало?

– Да. Правда, было несколько россиян, которых не успели вывезти. Европейцев мало, они еще побаиваются, а мы ж – дети поля, немного казаки, лезем всюду, куда только можно. Турки по натуре где-то как мы, думают: «Даст Бог, обойдется» или «Даст Бог день, даст и пищу» и так далее.

– А по сравнению с прошлым годом, как изменилась страна?

– В прошлом году мы были в другой местности – горы и села, где в магазине не понимают ни по-английски, ни по-какому. А здесь все по-другому. Вы не можете представить, насколько разная Турция! Мы видели такие бедные села, которых не найдешь и у нас, особенно там, где живут пастухи. Какие-то развалины, хатки из картона. Едешь и видишь нищету, и вдруг заезжаешь в таунхаусы, где живет средний класс, а потом – в богатые районы. Богатые турки в основном живут за городом, в сосновых борах, но я бы не сказал, что это дворцы. Турецкие олигархи, по сравнению с нашими, просто дети. Но системы безопасности пожестче, 8-метровых заборов нет, но есть видеоконтроль и колючая проволока, тоже не очень как-то хорошо, когда «колючка» вокруг особняка.

– Подведем итог?

– Надо брать немного денег и ехать в Турцию, если не на велосипеде, то хотя бы на пляж. Ехать надо однозначно. Возможно, в связи с этими событиями с россиянами, крепко упадут цены. Думаю, что они точно упадут, потому что даже мы взяли тур за полцены, и это с перелетом. Надо ехать!