«Кафедроцентризм» Евгения Соболя

Министр образования и науки Сергей Шкарлет назначил Евгения Соболя исполняющим обязанности ректора ЦГПУ имени Винниченко. Как известно, прошедшие в вузе очередные выборы ректора результата не дали. Олег Семенюк набрал достаточное количество голосов, но возникла правовая коллизия: нельзя подписывать контракт с человеком, который уже отработал два срока на соответствующей должности.

В приказе министра образования и науки, в частности, отмечено: «Возложить исполнение обязанностей ректора Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко на Соболя Евгения Юрьевича, заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права, доктора юридических наук, профессора, с 28 апреля 2021 до назначения руководителя в установленном законодательством порядке, но не позднее 31 августа 2021 года».

Министерство образования и науки назначило выборы ректора ЦГПУ на 27 мая. Это будет первый тур уже третьих выборов. В предыдущих также баллотировался Евгений Соболь и получил неплохой результат. Его предвыборная программа, основанная на «кафедроцентризме», когда акцент в работе университета делается именно на кафедры, многим понравилась.

В комментарии «УЦ» Евгений Юрьевич рассказал, чем будет заниматься до 27 мая:

– Работы много. Сейчас такое время, что надо активно готовиться к окончанию учебного года. Параллельно планировать нагрузку преподавателей на следующий. И начинается вступительная кампания, что тоже очень важно.

К тому же я обязан организовать честные и прозрачные выборы ректора. До 17 мая в Министерстве науки и образования принимают заявки на участие в выборах. После этого будет соответствующий приказ с фамилиями претендентов.

Справка «УЦ»: Евгений Соболь окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, докторантуру Классического приватного университета и защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора наук на тему: «Деятельность органов публичной власти относительно реализации и защиты прав и свобод инвалидов: административно-правовая теория и практика». В 2017 году получил ученое звание профессора.