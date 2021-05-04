Мировой Базик из нашего города

Такого большого спортивного успеха Кировоградщина не знала давно. И пускай это только молодежное мировое боксерское серебро, но с большой олимпийской перспективой. А еще этот совсем юный парнишка, который в этом году только заканчивает 6-ю школу, в последнее время многих заставил о себе говорить. Мы почти две недели радовались, восхищались, болели, переживали. И вот, когда все переживания позади, а заветная медаль добыта, самое время рассказать о ее обладателе Бозорбое Матякубове.

Первые шаги

Впервые с Бозорбоем Матякубовым и его наставниками Вадимом и Виктором Саласенко мы встретились и пообщались в октябре прошлого года накануне молодежного чемпионата Европы. Перспективный кропивницкий боксер в четвертый раз выиграл чемпионат Украины и получил возможность представлять нашу страну на европейском молодежном первенстве в категории 64 кг. Тогда я узнал, что в секцию бокса наш герой пришел в одиннадцать лет. А до этого он три года занимался кикбоксингом, получив определенные бойцовские навыки. Хотя сам Базик, как зовут его друзья, наставники и поклонники, сначала, как и большинство мальчишек, мечтал стать футболистом. Но его отец настоял на том, чтобы сын занимался боксом, считая этот вид спорта более мужественным и позволяющим быстро становиться настоящим мужчиной.

Бозорбой с самого начала удивил тренеров своим громадным желанием быть лучшим, а также работоспособностью и настойчивостью на пути к поставленной цели. Уже на первых тренировках он старался быть лучше более опытных ребят при выполнении тренировочных упражнений и в спаррингах. Ну и успехи вначале на областных, а потом и всеукраинских соревнованиях не заставили себя долго ждать. Хотя путь от первых тренировок и до первого европейского чемпионата составил шесть лет.

Тренер Бозорбоя Вадим Саласенко на вопрос о том, в каком стиле преимущественно боксирует его ученик и его качествах, ответил:

– Он больше любит работать первым номером. Его стиль агрессивный и напористый. В первом раунде может присмотреться к сопернику, а потом, постоянно поджимая, просто съедает своего соперника. Бозорбой – победитель по натуре. Каждый раз, поднимаясь в весе на чемпионате Украины, он неизменно побеждал предыдущего чемпиона. Что касается поражений, то они, конечно, были. Кажется, пять или шесть. Но каждое поражение его только закаляло. Он уже на следующий день рвался в зал для того, чтобы исправлять ошибки и работать ради новой победы.

Европейская бронза

На своем первом чемпионате Европы кропивницкий боксер повторил успех десятилетней давности еще одного из своих нынешних тренеров Виталия Пархоменко. Тогда ученик Виктора Саласенко добыл первую для Кировоградщины эпохи Независимости бронзу на молодежном чемпионате Европы. Бозорбой, конечно, ехал в Черногорию за золотом. И его назвали фаворитом своей весовой категории, после того, как наш земляк уверенно перебоксировал шведа Кевина Скота и дважды по ходу следующего боя отправлял в нокдаун испанца Рафаэля Акосту. Казалось бы, в полуфинале против чеха Эрика Сухи украинец тоже смотрелся лучше и больше попадал, особенно во второй половине боя. Однако все пять боковых судей увидели победу чешского боксера, который в финале уступил сопернику из России.

По мнению Вадима Саласенко, его подопечному не хватило опыта борьбы на соревнованиях такого уровня. Ведь до этого Бозорбой выступал только на трех серьезных международных турнирах. А так его соревновательная практика ограничивалась Украиной. При этом, четырежды отбираясь на юниорские и юношеские чемпионаты Европы, выступить там мешали разные неспортивные причины.

Европейский чемпионат – это другой уровень конкуренции и волнения. И ко всему нужно быть готовым. В том числе и к тому, что судьи имеют свои предпочтения. Когда же соперник отрывается в счете, то уже сложно догонять. Хотя вроде бы в полуфинале все делал в своем стиле, но где-то не успевал и где-то не просчитывал ходы чеха. Как следствие обидное поражение…

Но это поражение точно закалило нашего Базика, и уже на молодежном чемпионате мира 2021 года в Польше парень из Кропивницкого взял уверенный реванш у Эрика Сухи и доказал случайность того поражения.

Серебро с золотым отблеском

Перед отъездом на чемпионат мира в Польшу мы снова, теперь уже на фарт, встретились с Бозорбоем и его тренерами. Они рассказали, что пройдены учебно-тренировочные сборы в Украине и за рубежом, что план подготовки был выполнен полностью, что получили поддержку нового областного спортивного руководства и помощь со стороны президента областной федерации бокса Вадима Волканова. Благодаря его содействию удалось получить добро на поездку Вадима Саласенко на чемпионат мира с возможностью секундировать своему ученику в ринге. Как показало дальнейшее развитие событий, это сыграло большую роль в успехе.

Ну а чемпионат мира, проходивший в польском городе Кельце, собрал 467 спортсменов и спортсменок из 66 стран. Сборная Украины была представлена 10 ребятами и 9 девушками. И эта сборная стала едва ли не самой успешной за последние годы. Свой существенный вклад в этот успех внес воспитанник кропивницкой ОСДЮШОР-2 Бозорбой Матякубов.

В первом бою кропивничанин просто смел с ринга южноафриканца Каллума Кейна Метьюза. Наш земляк в своем привычном стиле активно и мощно начал бой, нанося сопернику серию за серией мощных ударов. Уже в первом раунде рефери в ринге дважды отсчитала нокдаун сопернику. Тем не менее, Каллум выстоял, а все пять боковых судей отдали стартовый раунд украинцу. Во второй трехминутке ученик Вадима Саласенко не сбавил оборотов и продолжил избиение конкурента. Бозорбой Матякубов еще дважды отправил конкурента в нокдаун, и бой был остановлен за явным преимуществом украинского боксера.

Во втором поединке пришлось всем немного поволноваться. Казалось бы, в первом раунде сражения против Красимира Джурова из Болгарии кропивничанин был активнее и точнее. Однако сопернику удавалось работать от соперника и также попадать. Удивление вызвало, что после гонга все пять боковых судей отдали преимущество Джурову. И тут Базик проявил характер и решительность. Он стал боксировать еще быстрее, напористее и точнее. Такого натиска украинца болгарский парень не ожидал и постоянно придерживал оппонента. В итоге рефери в ринге снял один балл с Джурова, и на записках с учетом этого балла впереди был уже наш спортсмен. Ну а в третьем раунде болгарин устал, пропускал и практически не отвечал. Так что сомнений в украинской волевой победе не осталось. По итоговому счету всех пяти судей Бозорбой победил и вышел в четвертьфинал.

В сражении за полуфинальную путевку кропивничанин сошелся со своим обидчиком по чемпионату Европы – Эриком Сухи из Чехии. Все три раунда Бозорбой выглядел хозяином в ринге, не позволяя сопернику сделать практически ничего в ответ. Чешский парень не смог воспользоваться своими козырями – большей длиной рук и высоким ростом. Украинец быстро сокращал дистанцию и постоянно выходил на удобную позицию для атак. После финального гонга сомнений в том, кто заслужил место в полуфинале и гарантировал себе как минимум бронзу, не было, наверное, ни у кого.

Вот только третьим местом Бозорбой Матякубов ограничиваться не собирался. Наш земляк на пути к финалу встречался с Жантало Ташиевым из Кыргызстана. Ташиев сотворил в четвертьфинале настоящую сенсацию. Он одолел в конкурентном поединке со счетом 3:2 одного из главных фаворитов молодежного чемпионата мира в категории 64 кг россиянина Михаила Зануйлабидова.

Так что волнения у всех украинских болельщиков были серьезные. Однако ученик Вадима Саласенко их развеял. Кропивничанин просто блестяще провел полуфинальный бой. Несмотря на то, что соперник выглядел более мощным и превосходил нашего парня в росте, именно Матякубов с первой до последней секунды доминировал в ринге, шел вперед, наносил серии точных ударов и почти не пропускал в ответ. Лишь во втором раунде один из арбитров увидел преимущество кыргызского боксера. В двух других трехминутках все судьи отдавали перевес по очкам украинскому спортсмену. После завершения полуфинальной схватки сам Бозорбой Матякубов победно поднял руки вверх, а судьи подтвердили безоговорочный триумф кропивничанина – 5:0.

К сожалению, на финал у Базика просто не хватило сил. Президент областной федерации бокса, в прошлом отличный боксер Вадим Волканов, анализируя выступление нашего земляка на чемпионате мира, отметил, что турнирная сетка для кропивничанина в этой весовой категории была значительно сложнее, нежели у его соперника – Сабиржана Аккалыкова из Казахстана. А это при относительном равенстве сил и превосходстве казаха в длине рук и росте, безусловно, сыграло свою роль. И если до этого возможности засудить себя (а такое желание, по свидетельствам очевидцев, действительно было) талантливый кропивничанин не давал, то в финале в его боксе уже возникли проблемы, чем воспользовался соперник. Не всегда удавалось сокращать дистанцию и убедительно работать серийно, а в размене судьи видели преимущество техничного и расчетливого Аккалыкова.

Вадим Саласенко отметил, что в первом раунде соперник Бозорбоя выглядел действительно лучше. А вот во втором Базик перехватил инициативу и эту трехминутку точно не проиграл. Но судьи снова единогласно отдали раунд Аккалыкову, и пришлось менять тактику. В третьем раунде нужно было подавить и нокаутировать конкурента, но тот умело защищался и контратаковал. В итоге счет на судейских записках выглядел следующим образом – 30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27 не в нашу пользу. Сабиржан Аккалыков завоевал золото чемпионата мира, а Бозорбой Матякубов примерил заслуженное серебро. Это наивысшее достижение боксеров Кировоградщины за время Независимости Украины. Последний громкий успех наших боксеров был в далеком 1980-м году, когда золото молодежного чемпионата Европы завоевал кировоградец Владимир Долгунь.

Командные итоги

Единственное же украинское золото в Польше добыл в категории до шестидесяти девяти килограммов Юрий Захареев. Хотя в первом раунде поединка с россиянином Чеэравом Ашалаевым наш боксер выглядел значительно лучше, но судьи были иного мнения. И Захареев завелся. Украинец стал действовать в ринге настолько убедительно, что после финального гонга на записках четырех из пяти судей он одержал победу и стал чемпионом мира.

Вообще сборная Украины обновила собственный рекорд по количеству представителей в финале. Никогда ранее четыре представителя нашей страны не выходили в финал чемпионата мира по боксу. Кроме Бозорбоя Матякубова, серебро завоевали Кристина Лакийчук и Илья Тогобицкий. А еще две бронзы в активе Дениса Салабая и Руслана Цикало.

В неофициальном медальном зачете украинские боксеры заняли пятое место, вслед за сборными Индии, России, Узбекистана и Казахстана.

Почести, пожелания, перспективы

Когда Бозорбой Матякубов вместе с тренером Вадимом Саласенко только вернулись в Кропивницкий, их ожидал сюрприз. На въезде в город нашего спортивного героя и его наставников встретили и поздравили спортивные руководители области, директор родной ОСДЮШОР-2 Виталий Винокуров, наставники, меценаты, друзья и партнеры по сборной Кировоградщины. Затем были теплые искренние поздравления у Крытого рынка, где работает отец спортсмена, который очень много сделал для того, чтобы Бозорбой достиг такого успеха. А завершилась встреча в родной для серебряного призера молодежного мирового первенства ОСДЮШОР-2, где вновь были поздравления и памятные фото.

Не остался незамеченным этот большой успех и руководством области. Бозорбой Матякубов и Вадим Саласенко получили ценные подарки из рук главы областного совета Сергея Шульги и денежные премии от областной федерации бокса. Грамотой облсовета был награжден (Бозорбой с тренером были отмечены такими грамотами после чемпионата Европы) старший тренер сборной области по боксу Виктор Саласенко, вклад которого в этот успех огромен. Ведь именно на тренировочной базе, которая расположена в доме Виктора Борисовича и построена за его средства, в это непростое время проводит большую часть своей подготовки не только Бозорбой Матякубов, но и другие наши боксерские таланты. Ну и то, что Виктор Саласенко увлек боксом своих сыновей, которые уже сами стали выводить в мастера своих учеников, дорогого стоит.

Вадим Саласенко отметил, что чемпионат мира пролетел на одном дыхании. Условия были нормальные, как для пандемийных реалий. Жалко, что не было зрителей и другие бои пришлось смотреть по телевизору, ведь в зал допускались немногие. Все было четко, по распорядку и с соблюдением всех карантинных требований, которых в Польше придерживаются неукоснительно, а наказывают за нарушения строго. Впрочем, все были сосредоточены на соревнованиях. И даже наставников Бозорбой удивил своим уверенным боксом и прекрасным настроем. Ну а серебро – это шаг вперед после европейской бронзы. По логике дальше должно быть золото, ведь еще пару лет можно выступать на молодежном уровне. Хотя для быстрейшего прогресса лучше пробовать свои силы со взрослыми мужиками.

По окончании чествования героев молодежного чемпионата мира по боксу мы спросили у Вадима Волканова, уже как у заместителя председателя областного совета, хватит ли у нашей власти возможностей, доброй воли и финансов для того, чтобы Бозорбой Матякубов продолжил свой путь к олимпийскому пьедесталу и получили следующий ответ:

– То, что мы собрали здесь, в областном совете, представителей боксерской элиты Кировоградщины поздравили спортсменов и тренеров с успехом и наградили их, говорит о том, что областная власть сейчас в курсе всех спортивных событий и прекрасно понимает значимость таких побед для имиджа области. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы таких побед было больше. А Бозорбой действительно имеет прекрасные олимпийские перспективы, и наша задача – помочь парню полностью раскрыть свой огромный потенциал. И поверьте, мы сможем это сделать. Ну и заинтригую вас напоследок. В ближайшее время мы удивим всех своим сюрпризом и покажем, как областная власть и областная федерация бокса может оценивать спортивные взлеты, каковым безусловно является серебро на молодежном чемпионате мира Бозорбоя Матякубова.