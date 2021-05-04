Проект «УЦ» «Наша тридцатка»

В этом году независимой Украине и ее неотъемлемой части – Кировоградской области – исполняется тридцать лет. К юбилею принято подводить итоги. Мы не будем в масштабах страны оценивать мощные тектонические сдвиги этих лет. Вспомним, как эти тридцать лет провела Кировоградщина. А именно – отметим 30 самых заметных личностей этих лет, 30 побед и рекордов (а их было немало), увы, 30 потерь и 30 шагов в будущее, надеемся, светлое.

В №14 «УЦ» от 8 апреля с.г. мы рассказали о тридцати важнейших событиях (по нашему субъективному мнению) за годы независимости. На этот раз решили отметить 30 рекордов, максимальных достижений Кировоградщины.

1. Когда говорят о рекордах, сразу на ум приходит спорт. Два наивысших достижения наших спортсменов – это два серебра Олимпийских игр за все годы Независимости. Первую медаль завоевал Александр Симоненко в 1996 году на Олимпиаде в Атланте. До этого он уже был трехкратным чемпионом мира по велоспорту в составе команды в гонках преследования. Считается, что олимпийский призер – это круче, чем победитель чемпионата мира.

Второй серебряный медалист, гимнаст Руслан Мезенцев, завоевал свою награду на Играх в Сиднее в 2000 году, тоже в составе команды Украины.

Нельзя не вспомнить и чемпионов Паралимпийских игр. Это Юрий Андрюшин – плавание и Олег Мунц – лыжи, биатлон. Серебро два раза брала Анастасия Мысник – толкание ядра, в 2016 и 2012 годах, и Ольга Свидерская – четыре серебра и бронза в плавании.

2. Футбол. Впервые в истории клуб с Кировоградщины – ФК «Александрия» – играл в Лиге Европы. Против «Гента» и «Вольфсбурга». О результатах умолчим, но сам факт дорогого стоит.



Вообще футбол в Кировоградской области можно было бы вынести сам по себе в отдельную строку рекордов. Было время, когда в высшей лиге украинского футбола единственную область представляло сразу две команды – «Зирка» и «Александрия». В то время когда ряд областей вообще никогда не имели своих представителей в высшем эшелоне, например, Житомирская или Закарпатская области.

Кстати, таким «постоянством», как «Зирка», не может, вероятно, похвастаться больше ни один украинский клуб. «Зирка» три раза выходила в высшую лигу и три раза вылетала из нее!

Нельзя не вспомнить и «Ингулец» из Петрово, клуб, сенсационно ставший первым представителем первой лиги, сыгравшим в финале Кубка Украины. И пусть тогда, в 2019 году, в финале наша команда проиграла «Шахтеру», но достижение это останется в истории.

3. Урожай зерновых. За время независимости Кировоградская область уже семь раз собирала урожай зерновых культур больше 3 миллионов тонн! За все время существования Советского Союза такой урожай Кировоградщина колхозная и совхозная собирала всего два раза, да и то, поговаривают, благодаря припискам. В наше время приписки никому не нужны, с работы первого секретаря райкома партии уже не снимут за низкий урожай с гектара. Наоборот, фермеры могут занижать объем собранного, ведь, случается, его часть идет с неучтенных полей, да и у налоговой вопросов меньше – почему так мало налогов платим?



Пиковыми были 2013 год, когда было собрано 3,8 миллиона тонн пшеницы, ячменя, кукурузы и т.д., и 2019 год – впервые в истории валовой сбор перешагнул за 4 миллиона тонн! Собирают все стабильно более 40 центнеров пшеницы с гектара, тогда как при СССР неплохим показателем было 26 центнеров.

Правда, немного умаляет этот рекорд тот факт, что при Союзе очень большие площади в области были заняты сахарной свеклой, под зерновые выделялось меньше земли, чем сегодня.

4. Тоже аграрный рекорд. Хотя и довольно сомнительный. Кировоградская область несколько раз собирала наибольший урожай подсолнечника в Украине. А в 2018 году по площади полей под подсолнечник область заняла первое место в Украине. Ну и производство не хромает – 10 процентов всего подсолнечного масла Украины делается у нас.

Но! Даже не агрономы знают, как подсолнечник истощает землю. А у нас бывает ещё и так, что сеют подсолнечник по подсолнечнику прошлого года. Последствия такого «хозяйствования» – иссушение почвы, накопление инфекционного начала заболеваний грибного и бактериального происхождения, распространение заразихи и вредных насекомых. А также усиление водной и ветровой эрозии почвы, вынос питательных веществ почвы. Ну а что делать, если семечки и масло – это треть всего экспорта области? Плюс с начала девяностых количество предприятий по переработке подсолнечника выросло в семь (!) раз.

5. В 2013 году в Кропивницком стали производить принципиально новую для наших краев технику – экскаваторы-погрузчики «Элекс». Освоить производство такой дорожно-строительной техники в наше время непросто. У нас и гвозди всего-то один завод в областном центре выпускает, а тут – целый экскаватор! Под него было создано специальное конструкторское бюро. В Белоруссии выпускают двигатель, специально модифицированный под «Элекс».

По маневренности и ряду других характеристик эти экскаваторы не уступают легендарным JCB, только по цене в разы дешевле. Налажено гарантийное и сервисное обслуживание по стране, всё, как надо в XXI веке.

6. Еще один печальный рекорд. Похороны Виктора Чмиленко. 22 февраля 2014 года колонна из примерно десяти тысяч человек прошла траурным маршем от памятника Ангелу-хранителю до площади Кирова. Столько людей никогда не собиралось у нас на похороны и, надеемся, больше никогда не соберется по такому поводу. 20 февраля того года Виктор Чмиленко погиб от пули снайпера на Майдане в Киеве.

Никого так не провожали в последний путь – ни одного первого секретаря обкома партии, ни одного почетного гражданина города. Только героя, а герои, как известно, не умирают.

Гроб с телом встретила на границе Черкасской и Кировоградской областей колонна кировоградских и александровских автомайдановцев, более полусотни машин. В населенных пунктах вдоль дороги стояло много людей, некоторые на коленях. Водители, проезжая, сигналили…

7. Выставка «АгроЭкспо», впервые прошедшая в Кропивницком в 2013 году, с первого раза стала наибольшей в Украине! Это в стране, где таких специализированных под сельское хозяйство выставок только в Киеве проходило с десяток. Но о чем говорить, если выставочные площади второй по масштабам выставки «АГРО», проходящей в Киеве в Экспоцентре (бывшей ВДНХ), составляют 33600 квадратных метров, а площади нашей «АгроЭкспо» – 360000! Почти в 11 раз больше!

Примечательно, что наша выставка, что называется, проходит при любой погоде и прочих внешних неприятностях. К примеру, крупнейшую в мире аграрную выставку AGRITECHNICA, проходящую в немецком Ганновере, второй раз переносят, в этом году ее не будет, как и в прошлом. Ну а у нас связь между выставкой и каким-то всплеском заболеваемости коронавирусом медиками не прослеживалась.

На выставке поставлено множество рекордов – самая большая тыква и т.д. А из сопутствующих – рекордный спрос на жилье в выставочные дни. Не хватает гостиниц и съемных квартир, некоторые участники даже в Кривом Роге жили…

8. В 1998 году военные вертолетчики из Александрии осуществили крупнейшую в истории Украины спасательную операцию. Они эвакуировали более тысячи жителей Закарпатья, где села страдали от сильного наводнения. 2 ноября из Александрии в Ужгород перелетели 2 Ми-8МТ и один Ми-8Т, командиры экипажей подполковники Клименко, Стрыгин, майор Ковтун. Группу возглавил начальник Управления авиации Национальной гвардии полковник Анатолий Николаевич Сулима.

Экипажам пришлось работать в очень сложных условиях: горы высотой до 1600 метров, низкая облачность и туманы, размокшие посадочные площадки в населенных пунктах, куда срочно нужно было доставить продукты и медикаменты. В первые дни экипажи работали из Ужгорода, из-за чего тратили больше часа на перелет в одну сторону. Для повышения эффективности группу передислоцировали в райцентр Тячев, где организовали обслуживание и заправку вертолетов. Это значительно сократило время на следование по маршруту, до 15-20 минут. Когда в район стихийного бедствия смогла пробиться наземная техника, нагрузка на авиацию снизились.

9. В 2016 году на шахте «Новоконстантиновская» Восточного горно-обогатительного комбината добыта миллионная тонна урановой руды. Вообще чудо, что эта шахта начала работу, с учетом перебоев в финансировании. Сегодня она работает ни шатко ни валко, но только в этой шахте урановая перспектива Украины – на двух других шахтах руды не так и много.

10. С ураном связан и самый большой, рекордный прожект – несостоявшийся проект Кировоградщины. 4 октября 2012 г. состоялись торжественные мероприятия по случаю открытия площадки для строительства завода по производству топливных элементов для атомных станций. В них приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей Кириенко и еще множество очень крутого народу. Азаров с Кириенко забили первый типа золотой костыль на площадке.

В проект планировалось вложить полмиллиарда долларов, поровну Украина и Россия. Но как-то после всех торжеств дело пошло не очень скоро. Россия свои первоначальные инвестиции сделала, проплатила, а Украина – нет. А после начала российско-украинской войны договор о постройке завода был, естественно, разорван. Деньги РФ не вернули, в 2018-м одна китайская компания заявила о готовности выкупить российскую долю и строить завод. Но дальше разговоров не пошло. Смолинцы, привыкшие ко всему, не удивились.

11. В 2013 году в Светловодске открылся крупнейший в Украине речной терминал по перевалке зерна. «В свое время мы поняли необходимость выхода на реку. Сегодня речные терминалы и выход к воде выгодно отличают нас от компаний, которые просто владеют элеваторами», – рассказал Михаил Егоров, руководитель коммерческой службы фирмы «Гермес-Трейдинг», построившей терминал. Он сообщил, что на Днепре используются суда класса «река-море» грузоподъемностью 3-4,5 тыс. т. Они способны доставлять грузы в украинские морские порты, а также в порты других бассейнов — Средиземноморья, Африки и т.д.



Сегодня флот владельцев грузового порта насчитывает семь единиц, из которых два буксира и пять несамоходных суден (баржи).

Терминал имеет возможности погрузки 500 тонн в час, на нем могут обрабатываться одновременно два плавсредства.

А в прошлом году баржа проекта Д-6000 Dnipro-AV-01, построенная в Измаиле, пришвартовалась у причала в Светловодске. Это крупнейшая баржа в Украине!

Длина баржи типа «река-море» – 127,6 м, ширина – 16,3 м, осадка – 3,8 м.

На барже предусмотрены два трюма суммарным объемом 8000 кубометров, что позволит перево­зить одновременно две различные партии груза.

12. Коронавирусные рекорды. Дольше всех других регионов страны в нашей области не было коронавируса! 29 марта прошлого года у 3 жителей Кропивницкого и одного из Долинского района диагностировали эту болезнь. Их состояние – средней тяжести, у всех признаки пневмонии. Все они за границей не были, однако контактировали с теми, кто недавно оттуда вернулся. К примеру, в соседней Черкасской области на тот момент было уже 46 заболевших.

Ошибочно последней среди «чистых» областей называли Николаевскую область, просто заболевших в Николаеве тогда отправляли в Киев и учитывали там.

И сейчас статистика заболевших у нас ниже всех в стране. И это хороший рекорд. Число заболевших в Кировоградской области на момент подготовки материала было 16 с лишним тысяч (УТОЧНИТЬ ЦИФРЫ!!!). На фоне 126 тысяч в Одесской области это утешительный показатель. И умерших у нас меньше всего в Украине. И дело не в количестве населения. В Закарпатской области, где живет меньше людей, чем в Кировоградской, умерших втрое больше, чем у нас.

13. Конечно, есть товарищи, которых этот рекорд радует, в частности, работники водовода «Днепр – Кировоград». В нынешнем году вода в Кропивницком стала самой дорогой в Украине. Тарифы такие: Кропивницкий – 44,496 грн/куб. Дальше по дороговизне идут:

Ужгород – 33,96 грн/куб.

Тернополь – 27,33 грн/куб.

Полтава – 26,79 грн/куб.

В принципе, высокую стоимость нашей воды объяснить можно. В Кропивницкий ее тянут за 110 километров из Днепра. Но все равно обидно. Зарплата в области одна из нижайших в стране, а вода – самая дорогая. Вот почему в Харьков воду ведут тоже издалека, из реки Северский Донец, по водоводам общей длиной 161 километр, но цена воды там намного ниже?

14. Самые большие деньги, зарытые в землю. Это, конечно, КГОКОР, Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд в Долинской. С 1984 года его строят. Вложено примерно 1 миллиард 650 миллионов долларов только прямых инвестиций, не считая еще сотни миллионов сопутствующих расходов на постройку города с инфраструктурой. Новый саркофаг над Чернобыльской АЭС, конфайнмент, он же объект «Укрытие», стоил ненамного дороже, и он работает, приносит пользу, защищает нас от радиации.

А комбинат в Долинской… Честно говоря, он, скорее всего, безнадежен. За десятилетия все, что не украдено и не продано, заржавело и устарело морально и физически.

15. Рекорд Алины Байковой. Эта модель мирового класса – единственный реальный пример нашей Золушки. Родилась в Кропивницком. В Бережинке, в доме, где они жили, туалет был во дворе, и не было воды. Алина после школы работала официанткой в забегаловке, пока ей не предложили попробовать себя в качестве модели.

И ей повезло. Три месяца она проработала в Китае, а второй страной, где ей предложили работу, стала Франция. Байкова боялась парижского размаха, но решила рискнуть – и работа буквально посыпалась: шоу-румы, примерки, журналы. Она стала музой модельного дома Диор. Один ее выход на подиум стоит 10 тысяч долларов. У нее своя флористическая фирма мирового масштаба. Ей приписывают роман с Леонардо ди Каприо.

Живет в Нью-Йорке, но родной город не забывает. Спонсирует школу для сирот и многие другие социальные вещи. Так что мечты сбываются, даже если ты из Бережинки.

16. Мало кто это помнит, но первым чемпионом Украины по КВН стала команда из Кировограда «СКИФ», Сборная команда исторического факультета пединститута им. Пушкина.

Тот первый чемпионат проходил в 1991 году в Луцке и был пробой пера организаторов, в нем не участвовали такие монстры КВН, как «Одесские джентльмены», ДГУ, ХАИ, «Львовские гусары» и т.д. Но все же!

После появилось сразу несколько чемпионатов, отдельных лиг (команда стала чемпионом Слобожанской лиги в Харькове). Сейчас чемпионата как такового нет, есть Лига смеха. Но это не умаляет той самой первой нашей победы.

Капитаном команды-победителя был Александр Рабинович, он давно живет в Германии. Ему до сих пор помнится такая шутка, рассказывал он в интервью «УЦ»: «Почему-то многим врезалась в память такая себе абсолютно тупая шутка. Игра была не скажу чтобы на тему апартеида, но что-то там из международных отношений и дружбы. Был там один вопрос: “А негры у нас в стране есть?” – и тут выскакивал такой себе наш парень под два метра ростом и кричал: “Да, но они белые!”».

17. Бейсбол. Ну что еще сказать о том, о чем говорено уже много-много раз? Эта заморская игра появилась в Кировограде в 1989 году. А в украинское время команда, в разное время называвшаяся «Горн», «Вита», «КГТУ», «КНТУ», «КНТУ-Елисаветград», «Биотехком-КНТУ» – постоянный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины. Сколько раз, даже не будем перечислять, чтобы другим в Украине не было стыдно. Почему именно на нашей земле этот вид спорта дал такие всходы? Что-то срослось, планеты правильно стали.

18. Миллионы тюльпанов. Мы уже все привыкли, что весной в кропивницком дендропарке расцветает много-много тюльпанов, и воспринимаем это как само собой разумеющееся. Ну да, уже два десятка лет это чудо возникает в парке. Более того, в прошлом году тюльпанов было три миллиона! А какой-то недавно созданный под Киевом «Добропарк» хвастается миллионом тюльпанов уже года два. А у нас это уже давняя традиция. На наши тюльпаны едут посмотреть из других областей. Есть на что. В 2008 году дендропарк был признан лучшим парком Украины.

19. Небеливка. На полях между селами Небеливка Новоархангельского района Кировоградской области и Оксанина Черкасской области находится настоящее трипольское сокровище – здесь во времена Трипольской цивилизации располагался протогород IV тысячелетия до нашей эры. Он частично занимает треугольный мыс, образованный слиянием двух ручьев на правом берегу реки Небеливка, левого притока Ятрани. На основании данных археологической разведки, общая площадь достигает 300 га.



Здесь находилось 1500 зданий, общее количество жителей составляло до 7 тыс. человек. По площади и количеству жителей это было крупнейшее поселение того времени во всей Европе. Оно было открыто в результате исследований еще в начале 1960-х годов. Но его масштаб поняли намного позже.

С 2008 года на поселении начала работу украино-британская археологическая экспедиция Института археологии НАН Украины (руководитель – старший научный сотрудник института, кандидат исторических наук М.Ю. Видейко) и Департамента археологии Даремского университета Великобритании (руководитель – преподаватель университета Дж. Чапман). Данный совместный проект украинских и британских ученых носит название TRIPOLYE MEGA-SITE. В исследовании данного трипольского поселения участвуют ученые из других стран, в частности из Болгарии.

20. Переименование города. Кировоград – самый крупный из переименованных украинских городов. Жданов стал Мариуполем в 1989 году, Ворошиловград Луганском – в 1990-м. Днепропетровск, конечно, одновременно с нами стал Днепром, но тут скорее речь идет о сокращении названия, чем переименовании. Да и Днепропетровск все называли «Днепр» и раньше, как Санкт-Петербург Питером или Ивано-Франковск Фраником.



Ну и, конечно, ни одному другому городу не прочили, не предлагали столько вариантов названий. Ингульское, Ингулоград, Степоград, Золотое Поле, Златополь, Славянополь, Бугогардовское, Новый Гард, Лелековск, Долеград, Доброград, Перлинодар, Новокозачин, Скифополь, Елисаветград, Благомир, Эксампей, Козачин, Кропивницкий, Ингульск – все эти названия в разное время официально выдвигались.

21. Ремонт театра. После 8 лет реконструкционных работ в октябре 2012 года открылся обновленный театр имени Кропивницкого. «Общая стоимость ремонта составила более 125 миллионов гривен. Во все времена финансировать культуру было тяжело. И если Украина сегодня возрождает, реконструирует театр, то у нас большое будущее, – сказал на торжественном открытии вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей Тигипко. – То, что удалось сделать, это очень большое достижение. За такие сроки такой объект в Украине еще никто не построил».

Команда лучших подрядчиков со всей Украины отстроила фактически разрушенный театр за год. «До Нового года у нас уже был сформирован фундамент, благодаря теплой погоде в январе мы подняли первый этаж, залили монолиты и подняли основное здание. В марте была сформирована крыша, а с мая мы начали полноценные внутренние работы, на которые ушло около 6-7 месяцев, – рассказывает генеральный подрядчик, директор строительной компании «Интерресурс» Евгений Верещак. – Сложность всего этого процесса заключалась в сжатых сроках, приходилось очень быстро принимать оперативные решения для того, чтобы успеть все закончить вовремя. И нам это удалось, но только благодаря слаженной работе всей команды и мощной поддержке власти».

В работах было занято до 700 работников.

22. Наши спецназовцы Сергей Глондар и Александр Кориньков почти пять лет пробыли в плену на Донбассе. Печальный рекорд. Есть сведения о бойцах, которые находятся в плену еще дольше, но они пока не подтверждены.

«Группа Глондара и Коринькова попала в засаду кадровых российских военных. Если бы ребята наткнулись на местных “казачков“ – неизвестно, кто бы вообще выжил», – на правах анонимности вспоминает события под Дебальцево действующий боец 3-го полка спецназначения. 16 февраля 2015 он был в одной из групп, которая через так называемую «дорогу жизни» сопровождала колонну с ранеными и убитыми бойцами ВСУ. Сергей Глондар и Александр Кориньков также были в сопровождении колонны – их группа шла первой.

23. 20 апреля 2017-го в Кропивницком состоялся рекордный детский флэшмоб – флэшмоб мира. Он прошел в танцевальной столице Украины и установил национальный рекорд Украины, «Танцуют все дети»! Одновременно на главной площади областного центра 908 детей стали рекордсменами. Этот рекорд путешествовал по десятку городов, и везде дети излучали положительную энергетику и стремление к миру. Детский флэшмоб мира состоялся в рамках IX Международного фестиваля песни и танца «Объединим детей искусством». Основатель и организатор этого мероприятия – Александра Ткаченко. Рекорд занесен в Национальный реестр рекордов Украины.

24. А этот рекорд занесен уже в Книгу рекордов Украины (они конкуренты с Национальным реестром рекордов). Город Кропивницкий стал единственным в Украине городом-рекордсменом. Соответствующую награду за одновременное установление наибольшего количества рекордов Украины общине Кропивницкого 3 июня 2017 года в помещении КЛА НАУ вручил представитель «Книги рекордов Украины» Игорь Пидчибий.

Именно тогда по инициативе художника и коллекционера Игоря Шатохина одновременно установили 12 рекордов Украины.

Сам Шатохин вошел в Книгу рекордов Украины еще четыре раза – он получил награды за военно-исторический музей в миниатюре, созданный одним человеком (с постоянным пополнением экспонатов), самую большую коллекцию стендовых моделей боевой техники, сделанных из бумаги, как единственный в Украине художник, обладающий международным авторским патентом на открытие в области искусства, и как автор единственного в Украине памятника погибшим воинам «Груз 200». Еще рекорды были установлены в фалеристике, коллекционировании керосиновых ламп, кукол-неваляшек и т.д.

25. 6 марта 2021 г. в областном центре состоялся третий женский автопробег «Забег на шинах». В мероприятии приняли участие рекордные для Украины 120 женщин, которые управляли автомобилями. Начался автопробег на центральной площади города. После колонна из автомобилей проехала по девяти улицам города. Цель этого мероприятия – доказать, что женщины – это профессиональные водители, они имеют равные права на дорогах, как и мужчины, и умеют это делать не хуже мужчин, отметила ведущая мероприятия Ольга Касьян.

26. Студия «Элема». Эту студию основал известный в то время в Кировограде бизнесмен Александр Агура. Она входила в десятку лучших студий Европы: имела супероборудование новейших образцов, а в Украине считалась лучшей. Там записывались Оксана Билозир, «Братья Карамазовы», Жанна Боднарук, Александр Тищенко, Александр Егоров, группа «Кардинал», Ани Лорак…

Приезжали на стажировку киевские звукорежиссеры, чтобы поработать на аппаратуре, которой в то время не было в столице. Приезжали и москвичи. Многим коллективам на «Элеме» осуществляли премастеринг – подготовку музыкальной информации к выпуску в виде компакт-диска. Это можно было сделать тогда только в Кировограде и Ленинграде, где была соответствующая техника. Например, премастеринг знаменитого концерта Валерия Леонтьева «Казанова» был сделан на нашей студии, а сам компакт-диск уже выпущен в Болгарии.

Таких уникальных студий нигде не было в то время, плюс «Элема» привозила аппаратуру для фестивалей в другие города, в Киев в том числе. Рекордное было заведение.

27. 8 декабря 1991 года на пишущей машинке «Ятрань» был напечатан текст Беловежского соглашения о распаде СССР. Эти 770 слов были самыми знаменитыми, когда-либо отпечатанными на машинке кировоградского производства. Потом ее, этот экземпляр машинки, нашел в Белоруссии российский телеканал НТВ и выкупил за несколько десятков тысяч долларов. Так что это самая дорогая кировоградская пишущая машинка в истории.

28. В 2012 году на базе областной больницы был открыт первый в Украине перинатальный центр на 100 мест. Вообще еще в 2010 году был запущен национальный проект «Новая жизнь – новое качество материнства и детства», согласно которому, в каждой области должен был появиться современный перинатальный центр. Кировоград оказался впереди всех.

Открывал перинатальный центр президент Виктор Янукович с кучей министров, особенно запомнился олигарх Виктор Пинчук, подаривший центру уникальное оборудование на миллионы гривен.

29. В 2003 году на Кировоградщине снимали фильм «Дикий табун», в основном с российскими актерами. Владимир Гостюхин, Егор Бероев и т.д. Снимали кино на базе Онуфриевского конезавода №175, который на тот момент был одним из крупнейших в СНГ. Для съемок привезли коней и с других конезаводов области. И таким образом собрали реально самый большой в истории Украины табун лошадей. Такого больше не было и вряд ли будет, судя по состоянию украинского коневодства. А когда-то кони с Онуфриевского завода продавались по 150-200 тысяч долларов!

30. «Синдром дракона». Сериал, снятый в Кировограде по сценарию Юрия Смирнова и Вадима Мурованого, показали по самому популярному каналу СНГ – «Первому». И снят он по кировоградской тематике, по теме коллекции Ильина. Конечно, кино у нас и про нас снимали и раньше. «Маленькая жизнь» Жовны, «С днем рождения, королева» и другие. Но ни у одного фильма не было такой аудитории, как у «Синдрома дракона», ни в одном не снялось столько звезд…