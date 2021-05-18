У Кіровоградському обласному центрі дитячої та юнацької творчості з 12 по 15 травня в онлайн-форматі проходив Всеукраїнський творчий фестиваль до Дня Європи “Єврофест–2021”.

Близько 5000 осіб з різних куточків України, віком від 9 до 21 року взяли участь у заході.

Переможців фестивалю визначали у кількох конкурсах: “EURO DANCE community”, “EURO ART”, “Квіз країнами Європи”, конкурс фотоколажів “Європа в Україні”, конкурс світлин “Європейська Україна в моєму об’єктиві”, конкурс постерів “Європа в Україні”, конкурс коміксів “Міфи євроінтеграції”,.

Чотири фестивальні дні відбувався онлайн “Квіз країнами Європи”, в якому представники євроклубів, парламентів дітей, громадських дитячих організацій презентували європейські країни, їх політичну систему, державний устрій, культурні традиції та відносини з Україною. Учасники старшої вікової категорії брали участь у тематичних сесіях присвячених інтеграції України у ЄС, європейським цінностям та спільним діям.

Учасники квізу по закінченню кожного конкурсного дня створювали відео “Власний погляд” – особисті роздуми за підсумками теми дня учасників тематичної сесії.

Хореографічні колективи України демонстрували свою майстерність у програмі “ЕURO DANC community”, яка складалася з конкурсної та фестивальної частини. Яскраво та феєрично відбулася презентація конкурсантів фестивалю Dance introduction.

Багато цікавих робіт було представлено в конкурсній програмі Photostand “Європейська Україна у моєму об‘єктиві”, де юні фотографи презентували світлини в рамках конкурсу.

Оригінальні роботи на конкурс постерів та фотоколажів “Європа в Україні” можна було побачити під час роботи віртуальної виставки Photoaspect, в якій автори представили власне бачення позитивних змін, які відбуваються у повсякденному житті українців.

Нетрадиційно під час Єврофесту була розкрита тема “Міфи про євроінтеграцію” через Preview коміксів. Конкурсанти з гумором розвінчували побутові погляди на євроінтеграцію України, водночас відображуючи власну активну життєву позицію.

Важливою змістовною складовою “Єврофесту” була низка інтелектуальних конкурсів та квестів, у яких взяли участь як учасники фестивалю, так і інтелектуали Кіровоградської області. Суперфінал чемпіонату Кіровоградської області з інтелектуальної гри “Ерудит” “Поважаємо європейські цінності – будуємо сучасну Україну!”, відкритий чемпіонат Кіровоградської області з інтелектуальної гри “Брейн ринг” “Вивчай Європу – змінюй Україну – Країна починається з тебе!” та Відкритий суперфінал Чемпіонату Кіровоградської області з інтелектуальної гри “Що? Де? Коли?”.

Інтелектуальний регіональний марафон для учасників інтелектуальних ігор завершився Відкритим Чемпіонатом Кіровоградської області з інтелектуальної гри “Музичний квіз-абетка” “Європа у чарівних звуках бандури”.

В рамках фестивалю відбувся пізнавально-інтелектуальний квест “Поважаємо європейські цінності – будуємо сучасну Україну” для учасників конкурсів фотоколажів “Європа в Україні”, світлин “Європейська Україна в моєму об’єктиві”, коміксів “Міфи євроінтеграції” постерів “Європа в Україні”.

Експериментальним майданчиком фестивалю був Euro-Art. Учасниками цього творчого простору стали митці та колективи з 24 регіонів України, які були представлені у різних жанрах та вікових категоріях. Юні співаки, актори, музиканти, майстри художнього слова, виконавці у оригінальному жанрі, анімації та фольклорі демонстрували зразки європейської культури, кращі з яких увійшли до заключного Euro-Art WOW Show, представленого широкому загалу глядачів.

Однією з родзинок фестивалю стало створення віртуального євромістечка “European town”, мешканцями якого стали юні аніматори, які провели в режимі онлайн з відвідувачами ігрові програми, ігри, вікторини, присвячені культурі та традиціям європейських країн.