Поради стилістів: як одягатися стильно й недорого

Як одягатися стильно й недорого: поради стилістів

Щоб одягатися стильно й недорого, необхідно зрозуміти, хто ви є. Одяг має бути продовженням вас. Не варто носити помаранчеву сукню, якщо вам не подобається привертати увагу. Облиште вузькі штани, якщо в них тісно. Не намагайтесь зробити із себе жінку, котрою ви не є. Це буде сильно впадати у вічі оточуючим. Щоби стати стильною, спочатку варто відчути себе такою. У незручному одязі цього ніколи не вдасться.

Визначтесь зі стилем

Зараз модно поєднувати різні стилі та одягатися еклектично. Але це не означає, що у вашому гардеробі мають бути речі всіх стилів. Як одягатися модно і стильно? Оберіть для себе 3–4 стилі, котрі пропонує магазин брендового одягу, у яких вам комфортно. Як не дивно, але романтичний стиль у чистому вигляді личить далеко не всім. Проте спортивний — це не тільки модно і зручно, але й універсально. Немає жінки, якій би він не пасував. Обираючи стиль, важливо відразу уявляти, які сучасні речі туди входять.

Базовий гардероб — який він для вас?

В інтернеті можна знайти безліч універсальних порад щодо підбору базового гардероба. Вони всі вірні й невірні водночас. Зрозуміло, що в кожному гардеробі мають бути присутні блузки, пальто, взуття. Однак тут важливіша індивідуальність. Наприклад, є багато жінок, які категорично не носять спідниці або штани. Але коли ви всюди бачите поради «експертів», ви купуєте непотрібні штани або спідницю і вони марно висять у шафі.

Правильно обирайте колір

Колір — перше, що впадає у вічі. Тільки потім ми звертаємо увагу на фасон і стиль. Базові речі мають бути нейтральних класичних кольорів. Базою може стати один колір, а речі можуть бути різних відтінків. Інші предмети гардероба вибирайте в будь-якому модному кольорі, що доповнює базовий. Використовуйте в образі сучасні кольори та гармонійно поєднуйте їх між собою. Під час вибору враховуйте не тільки колір одягу, але і взуття, манікюру та навіть помади.

Носіть блейзер або жакет

У гардеробі жінки має бути жакет, а краще три: повсякденний, діловий та святковий. Цей незамінний предмет гардероба надає образу вишуканіший вигляд. За нагоди виглядати дорого й одягненою зі смаком, завжди додавайте в образ жакет або блейзер.

Стежте за модою, щоби виглядати стильно

Здебільшого люди вважають, що можна не слідувати модним трендам, але виглядати приголомшливо. Коли жінка виглядає несучасно, це псує будь-який образ. Звичайно, є класичні речі, але навіть вони з часом змінюються.

Поєднуйте візерунки та принти правильно

Уміння складати комплекти з речей із різними візерунками — це найвища майстерність. Клітинка, смужка, квіткові та абстрактні принти — приміряйте в магазинах різний одяг, спостерігайте, як речі поєднуються між собою, фотографуйте їх та вивчайте. Для початку поповніть гардероб смугастими речами та одягом у горошок, а потім додавайте складніші візерунки. У результаті, образ стане ефектнішим.

Експериментуйте

Отже, з фасоном визначилася, колір обрали, базовий гардероб склали. Перш ніж йти в магазин, розберіть свою шафу. Нічого не залишайте до часів «коли схудну» або «коли підберу комплект» — викидайте все зайве і звільняйте місце для нових речей. До решти речей треба додати нові та модні. Не поспішайте. Подивіться, що зараз модно, знайдіть приклади та стильні сучасні образи. Стежте в інтернеті за модними блогерами, чий стиль вам близький. В ідеалі, їх статура має бути схожа на вашу. На цьому етапі тільки придивляйтесь, приміряйте, але поки нічого не купуйте.

Експерименти з модним образом варто почати з вибору жакета. Як тільки ви підберете свій перший ідеальний блейзер, у вас більше не виникне питання, як стильно одягатися жінці. Ви легко зможете підібрати сукні та спідниці під жакет, знаходити нові образи.