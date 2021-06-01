Проект «УЦ» «Наша тридцатка»

Номинация «30 потерь Кировоградщины за 30 лет Независимости»

К сожалению, мы не только приобретаем, получаем, создаем, но и теряем многое. В этой подборке не будет имен людей, а то мартиролог был бы слишком большим, немало достойных ушло за эти годы… Мы постарались вычленить явления и тенденции в утраченном. Речь о серьезном, масштабном, глубинном.

Не будем писать обо всем. К примеру, город Кропивницкий утратил более двадцати фотосалонов, в которых в девяностые – двухтысячные мы проявляли пленки и печатали фотографии. Проявлять сегодня нечего, фото теперь электронные, и никто не печатает снимки, которые можно показать 5-10 человекам, – в Фейсбуке или Инстаграме фоточку увидят сотни и тысячи. Или нет уже некогда культовых заведений общепита типа кафе «Золотой петушок», «Кавасаки», исчезли всякие «Пельменные», «Вареничные», «Кулешные», «Чебуречные». Им на смену просто пришли другие заведения, идет естественный процесс, пицца и суши заменили кулеш. Так что приступим к рассмотрению значимых потерь.

1.Утраченные села Кировоградщины.

Последними с карты Кировоградской области официально исчезли село Омельяновка в Онуфриевском районе, село Гуровское в Долинском районе и село Прохорова Балка в Маловисковском. А общее число сел, которые были утрачены за столетие, исчисляется сотнями, а за изучаемые нами тридцать лет – десятками. Процесс начался еще при Советском Союзе. Автору доводилось в те годы видеть умершие села в Знаменском и Ольшанском районе, тяжелое зрелище…

Из числа населенных пунктов села выводит областной совет. Но не торопится это делать. Например, село Терновая Балка Компанеевского района до сих пор числится действующим, хотя там давно никто не живет.

А какие прекрасные названия у ушедших сёл! Каменный Яр, Чернолеска, Вербова Лоза, Порфировка, Любимое и даже Малоконовалово.

А еще сегодня известно около десятка сёл, где живет по одному последнему жителю.

Нас стало меньше.

В девяностые годы Кировоградщина утратила целое поколение, которое уехало. Сколько талантливых врачей, инженеров, компьютерщиков, педагогов уехали поднимать Израиль, Германию, Америку… Они выбрали лучшую жизнь.

Отчасти с этим связана и потеря населения Кировоградской области. На момент обретения независимости в области было прописано примерно 1 миллион 200 тысяч человек. По последним данным на 1 января 2020 года, нас осталось 933 тысячи… Триста тысяч в минус. И стоит еще учесть, что далеко не все прописанные и зарегистрированные проживают здесь. Не секрет, что в Киеве живут тысячи наших земляков, зарегистрированных в Кировоградской области.

Уголь Александрии.

«Александрияуголь». В период максимального расцвета это объединение включало 3 шахты, 7 разрезов, 2 брикетные фабрики, 2 теплоэлектроцентрали, рудоремонтный и ремонтно-механический цеха и др. Объем добычи доходил до 10 миллионов тонн угля в год, из которого местные обогатительные фабрики выпускали до 4 миллионов тонн угольных брикетов. В буроугольной отрасли Александрии работали около 15 тысяч человек. Вся Александрия и район жили за счет бурого угля. И хорошо жили! Не только Александрия, объединению «Александрияуголь» подчинялись предприятия в других районах и еще в Черкасской и Житомирской областях.

Эта потеря невосполнима, несмотря на еще имеющиеся крупные запасы угля. Хотя и приезжали к нам китайцы с вариантом производства из бурого угля так называемого синтез-газа, но не спешат почему-то.

Уникальные заводы.

Светловодский завод чистых металлов, завод твердых сплавов, «Калькулятор» и т.д. Знаменская «Акустика», гайворонский «Актан». Ну а в Кировограде-Кропивницком их не пересчитать. «Пишмаш», «Сегмент», «Большевик»…

Не стоит говорить, что все пропало. За эти годы построены десятки элеваторов, заводов по производству подсолнечного масла и даже новые заводы типа «Металита». Но… Многие из потерянных заводов были если не уникальными, то одними из трех-четырех на весь Союз. Понятно, что сейчас пишущие машинки или корпуса для электронных часов, которые первым начал выпускать «Сегмент», никому не нужны. Но все равно жалко.

Потеря контроля над энергетикой.

Если теплоснабжение, транспорт в Кропивницком вернули в коммунальную собственность, то электроснабжение, вероятно, уже всё.

«Кировоградоблэнерго» начали приватизировать еще в 1995 году. Навыпускали акций, они были в разных руках, но контрольный пакет был у государства, пока и его не выставили на продажу. И в апреле 2001 года словацкая компания Vychodoslovenske Energeticke Zavode S.P. Kosice купила неделимый пакет акций ОАО «Кировоградоблэнерго» за 88 миллионов 234 тысячи гривен. На самом деле ни для кого не было секретом, что реальным владельцем проводов, кабелей, подстанций и т.д. стал депутат российской Госдумы Александр Бабаков.

А недавно основной пакет акций «Кировоградоблэнерго» купил Ринат Ахметов. Всё. Электричество теперь частное навсегда.

Утрата самостоятельности.

Мы, Кировоградская область, сегодня во многом лишь субъекты. В торговле у нас заправляют сети из Днепра, Киева, Кривого Рога и Кременчуга (даже несмотря на местную сеть «Файно»). Во всем мы входим в «кусты», управляемые из Одессы или Днепра и других городов. Образование, ЗНО, у нас подчиняется Одессе, опытная сельхозстанция – то Днепру, то Одессе, то Киеву. Аграрные колледжи (Бобринец, Компанеевка, Александрия) принадлежат Умани и Белой Церкви. Когда-то самостоятельная летная академия сейчас всего лишь подразделение киевского авиационного универа. Даже нашими «зонами» и «зеками» управляют из Днепра. Если кому-то это не нравится, то обжаловать можно в Днепропетровском областном суде, потому что Кировоградский областной суд уже 20 лет как ликвидировали.

Потеря местной авиации.

В каждом районном центре в 1991 году был свой пусть маленький, но аэродром, из многих летали рейсы (далеко не изо всех, как иногда пишут). Ну а из Кировограда ежедневно было до двух десятков рейсов на Москву, Ленинград, Киев, Одессу, Харьков, Львов, Симферополь. Слетать в Киев стоило 7 рублей 50 копеек.

Кроме аэропортов, самолетов и летного училища у нас был еще и авиаремонтный завод. Сегодня осталось одно летное училище. И единственная авиакомпания УРГА. На тему Кропивницкого аэропорта уже даже шутить стыдно. Его уже не раз «открывали», хотят еще раз «открыть», новую полосу для «Боингов» сделать. Может, и сделают. Вот только летать все равно никто не будет. Невыгодно.

Узкоколейная железная дорога.

Вероятно, самый уникальный, исторический объект Кировоградщины. «Миниатюрные вагончики, локомотивчики, вагонеточки, водонапорные башенки. Ощущение было такое, как будто ты попал в мультфильм, какой-нибудь “Паровозик из Ромашково”. Такое все миниатюрное, почти игрушечное!» – так автор писал о дороге.

Эта узкоколейка самая длинная не только в Украине, но и в Европе. Общая длина всех путей достигала 560 километров! А в самом Гайвороне был центр ремонта и обслуживания узкоколейного транспорта всего СССР. Из Томска и Барнаула за тысячи километров привозили на ремонт «тушки» – узкоколейные тепловозы ТУ6, ТН6А, ТУ6М, ТУ7А, ТУ8, их производили в Рязанской области, но обслуживали в Гайвороне. Также на заводе ремонтировались узкоколейные паровозы Гр-001, Гр-280, ОП1 и ОП2.

На днях там провели ГудокФест, посвященный узкой колее. За 200 тысяч гривен меценат из Киева отремонтировал паровоз. Но на самом деле еще в 2019 году было принято решение разобрать рельсы, шпалы и сопутствующую инфраструктуру. Выживет ли это маленькое чудо?

Потеря районов.

Было в Кировоградской области их 21, стало 4. Это может привести к тому, что целый ряд пока еще харизматичных городков, бывших райцентров, выродятся. Они уже стали старостинскими округами, придатками. Когда из городка уходят районная власть, райсовет, управа полиции, налоговая, прокуратура района, ЦРБ становится чуть ли не амбулаторией, то городок поневоле начинает хиреть. Вся местная элита переезжает в новый укрупненный райцентр. Для решения любой проблемы надо обращаться не к своим, а к кому-то далеко, иногда за сто километров. Время, конечно, покажет, но перспектива пока мало обнадеживает.

Потеря уникальных зданий.

Отчасти связана с предыдущим пунктом. Вот есть в Новомиргороде уникальное здание Златопольской гимназии, в плохом состоянии. Привести его в порядок обещало много кандидатов в народные депутаты и в мэры города. Но. Автор видел здание крайний раз осенью прошлого года, когда ездил на открытие памятника героям АТО. По виду, там на восстановление надо денег, как на театр имени Кропивницкого. И раньше, когда был отдельный Новомиргородский район, не могли осилить такие расходы. А теперь, когда района нет, вы думаете, в Новоукраинке, где теперь райцентр, сильно кого-то беспокоит это здание? Своих хватает. В той же Новоукраинке вон мельница старинная заброшенная стоит, может, ее сначала отреставрировать?

А сколько заброшенных храмов по области! Да и в самом областном центре есть о чем подумать. Например, возле Ковалевской церкви стоит здание бывшего диспансера, хорошо хоть окна в нем заложили, а то бомжи как-то пожар устроили. Зданию почти 120 лет, там была когда-то церковная школа. Красивое здание, но ничьё.

Усохшие реки.

Много есть таких. По совершенно советским еще данным, в области насчитывалось 1 тысяча 599 рек и речушек, две трети из них – реально это ручьи. Многие из них пропали при строительстве карьеров, шахт, плотин, гидро­электростанций, распашке склонов в поймах. Согласно справке, подготовленной для книги к семидесятилетию области, 13 лет назад реально на Кировоградщине было 438 рек, похожих на реки. Что говорить, если исчезло две речушки в районе сел Бровково Новомиргородского района и Родниковка Александровского района, с которых начинался Ингул! И процесс идет, к сожалению. Речушки заиливаются, уходят под землю, просто пересыхают в засушливые годы. И это в одной из самых бедных водой областей Украины…

В областном центре исчезли речка Мотузянка и, похоже, Бианка…

Утрата статусности высшего образования.

В три кировоградских вуза времен СССР – пединститут имени Пушкина, КИСМ, летное училище – стремились, рвались. Какие конкурсы были! Какие деньги вращались, какие жизненные трагедии разворачивались! А сейчас любой за папины деньги (а были времена, когда и «за кабана») поступит в какой-нибудь, прости господи…ладно, без названий. Но это обязательно будет или университет, или академия, не ниже. Больше десятка «вузов» на город. Хотя периодически такие ликвидируют, как филиал Харьковского университета внутренних дел, филиал университета искусств «имени Поплавского», как сейчас – филиал Донецкого медицинского университета. Но на их место, вероятно, придет кто-то. «Тяга к знаниям» у нас так сильна…

А где же рыба?

Рыбколхоз имени Петровского просуществовал в Светловодске с 1951 по 1997 год. 12-13 тысяч центнеров рыбы в год. Сейчас Светловодск – город браконьеров, тысячи которых все равно не ловят и сотой доли от того объема. Конечно, сейчас серьезнее обстоит дело со ставками, но все ставки вместе взятые не дают столько, сколько тот рыбколхоз. А он был далеко не один в Светловодске, еще десяток работало!

Теряем землю.

Кировоградская область ежегодно утрачивает несколько десятков тысяч гектаров, которые уже не лесостепь, а степь, а скоро, возможно, будут как Олешковские пески, пустыня в Херсонской области. Уже лет 5 назад подсчитали, что больше 200 тысяч гектаров Кировоградщины – уже не лесостепь. Херсонская природа наступает, вот только арбузов не будет.

В чем причина? Глобальное потепление или другие изменения климата. Плюс потеря тысяч гектаров садов. Плюс давно прекращенные работы по насаждению новых защитных лесополос. Плюс мелеющие реки. И т.д., и т.п.

Будет несладко.

Утрата, пусть еще не окончательная, некогда важнейшей сахарной промышленности. Когда-то в области работали 15 заводов. Отрасль была одной из важнейших для области. Не случайно одним из первых руководителей области на заре независимости был генеральный директор ассоциации «Кировоградсахар» Михаил Громовой. Увы, многие сахарные заводы не пережили сложные времена. А было время, когда, к примеру, чуть не весь Голованевский район жил за счет одного Перегоновского сахзавода.

Сегодня несколько заводов живы. Александрийский в Приютовке, «Новомиргородський цукор», «2-й имени Петровского сахарный завод» в Александровке.

А остальные… К сожалению, они в массе своей были скуплены в свое время структурами, близкими к производителю водки «Артемида». И всё. Вырезали или при «Артемиде», или после ее угасания.

Кропивницкий без футбола.

Оживет ли «Зирка» – вот в чем вопрос. Еще несколько лет назад просто не верилось, что наша любимая «Зирка», клуб со 110-летней историей, участник первой и высшей лиг, побеждавший киевское «Динамо», практически перестанет существовать?!

Как же так?.. А так. Это упоминаемому киевскому «Динамо» повезло, что у него все годы независимости один владелец. А у «Зирки» их было несколько. То Ковальский, то Онул, то Березкин, то областная госадминистрация. И в итоге «маємо те, що маємо». Конечно, будем верить в лучшее, но история показывает – стоит зданию простоять несколько лет пустым, и в нем будут выбиты окна, разворовано что можно и ютятся бомжи. Восстановить будет дороже, чем забыть. Футбольному клубу, который был без игры несколько лет, заиграть на уровне будет очень сложно.

Пиво «Кировоградское» и другие.

В СССР было не так много городов, имени которых было пиво, утвержденное ГОСТом. «Рижское» или другие «городские » сорта все знали, и их варили повсюду. На украинском уровне были утверждены только девять сортов с названиями городов, к примеру, «Харьковского» или «Симферопольского» и даже самого популярного сейчас «Черниговского» не было. А в масштабах СССР были только «Львовское», «Киевское», «Полтавское» и «Кировоградское». Отчасти то же самое о сорте колбасы «Кировоградская», на которую был получен всесоюзный ГОСТ и которую до сих пор выпускают в Харькове. Но в основном сейчас название «кировоградский» сохранилось только в нескольких сортах растений, эспарцете, например.

А еще когда-то пишущие машинки «Ятрань» и стиральные машинки «Зирочка» производства «Красной звезды» (их до сих пор продают, б/у, конечно) тоже были частью общего «кировоградского» бренда.

Кино закончилось.

На целую область остался всего один кинотеатр «Портал». А раньше кинотеатр был в каждом райцентре, по селам разъезжали передвижки областного Управления кинофикации. Сейчас в бывших зданиях или магазины, или… ничего. Хотя смотреть народ меньше не стал. Просто в телевизоре сейчас в обычном пакете 72 канала, а не три, как при конце СССР, а еще есть Интернет, где есть любое кино.

Улетели «Чайки».

В советские времена в области было больше пятидесяти пионерских лагерей! Больше всего в окрестностях Кировограда (7 или 8) и в Знаменском районе. На сегодня осталось четыре. От многих бывших лагерей не осталось и следа, от некоторых, как от лагеря на дачах Песецкого в Кропивницком, – водонапорная башня и дырявый забор.

Лагеря были у ведомств и предприятий. У завода «Гидросила», к примеру, был свой лагерь «Елочка» в Треповке Знаменского района. У «Александрияуголь» – «Чайка» в Войновке Александрийского района. И т.д., и т.п. Почему исчезли? Причин много. Собственники не смогли содержать. Состоятельные родители берут с собой детей в Турцию и Египет. Нет потребности. Дорого, вторая и третья смена в популярной «Бригантине» в Новоархангельске стоит 11 с половиной тысяч гривен. За две недели. На смену пионерлагерям пришли другие формы детского отдыха. Сейчас много патриотических таборивок проходит в Черном лесу. С палатками и едой на костре.

Без мозгов.

Ушли в небытие интеллектуальные инженерные центры Кировограда – СКТБ «Акустика», СКБ завода радиоизделий, ПКТИ, ПКИ, КБ «Пишмаша».

Первая поверхностная причина – не нужны они. Китайцы все давно спроектировали и сконструировали. Но ведь работают инженеры-конструкторы на «Радии», проектируют аппаратуру для атомных станций? А на «Эльворти» экскаваторы проектируют. Так что есть спрос. Об этом, кстати, часто говорит глава Ассоциации работодателей Кировоградской области Павел Штутман: страшная нехватка спе­цов – инженеров-конструкторов, а наши вузы… В общем, сманивают молодых выпускников КПИ и ХПИ, политехов Киева и Харькова. Еще причина указывалась выше – многие ценные кадры уехали.

Еще – чудовищный перекос в сторону IT, как будто реального уже ничего не надо создавать. Но молодежь видит, как можно одну программку для смартфона написать и стать богатым. И не надо какой-то насос на «Гидросиле» годами разрабатывать.

Статус кировоградского танца.

Раньше у нас работали только несколько танцевальных коллективов – «Ятрань» с его гастролями в США и выступлениями на кремлевских концертах, «Пролисок», побеждавший на «Славянском базаре», главном фестивале СНГ, ну и колоритный цыганский ансамбль «Ягори». О других слышали мало. А сейчас в одном Кропивницком почти сотня танцевальных коллективов и студий, и все где-то участвуют в каких-то мега- и мини-конкурсах. А вот такого успеха, славы и народной любви, как были у того «Ятраня», ни у кого нет.

Кто-то вспомнит «Майдан’S». Ну да, это был просто большой флеш-моб, карнавал, там о профессионализме речь не шла.

Утрата многих мифов.

Это для многих тяжелее, чем материальные потери. Любой опытный пользователь Интернета очень быстро может узнать, что наш чернозем не самый лучший в мире, и в музее мер и весов во Франции как образец идеального чернозема представлен грунт из Воронежской области, теперь он заменен на тамбовский той же России.

Оказывается, урановые шахты у нас строили не зеки, а нормальные люди. Зеков не могли допустить к работам со взрывчаткой.

И «маленьким Парижем» называли еще несколько десятков городов только Российской империи. И т.д., и т.п.

Памятники Ленину, Кирову и др.

Для кого-то до сих пор это утрата, хотя никто самосожжения по поводу бывшего памятника вождю мирового пролетариата у нас нигде не устраивал. А так большинство об этой утрате не сожалеет. Ушло их время. К тому же сейчас памятников ставят не меньше, чем при СССР, и очень достойных. Но все же – где те почти четыре десятка памятников Ленину и Кирову, снесенных после Революции Достоинства? Интересный вопрос. Кто-то хранит до лучших в их понимании времен?

Были колхозы.

Еще одна потеря, о которой не все сожалеют, хотя бывшие председатели колхозов и совхозов явно ностальгируют. Это сейчас любой фермер-выскочка живет в большом доме, ездит на громадном джипе, а раньше такое мог позволить себе только он, председатель (правда, без джипа, на УАЗике, но все же). Раньше на селе был один царь и бог, а сейчас их может быть пять и семь. Ну и утрачена часть истории Кировоградщины. Если кто не знает, самым первым в Украине расформировали колхоз на Кировоградщине. И самый последний колхоз страны оставался тоже на Кировоградщине (мы об этом подробно рассказывали).

Главное в этом всем – окончательное понимание того, что коллективное хозяйствование в той форме – это был экономический и социальный бред.

Утрата строительной отрасли в районах.

Если в областном центре еще что-то строят, то в районах… Мощное светловодское объедине­ние«Днепроэнергостройпром» ничего не строит на Кировоградщине (кроме участка дороги) и не поставляет своим детали и конструкции, все в других областях. О «Кировоградстрое», «Кировоградстройдетали», «Кировоград­агрострое» и говорить нечего. А какие монстры в свое время были! Одновременно строили по десять ферм в разных местах…

Страницы Красной Книги.

Никто толком не знает, сколько мы за эти годы утратили животных и растений. Десятилетиями в сети рыбаков не попадают быстрянка российская и минога украинская. Вероятно, их уже нет. Как и двух видов шмелей. Уже давно никто не встречал лесных котов. Среди растений… вероятно, у нас исчез мухомор щетинистый, это такой белый круглый с громадной юбкой внизу гриб. А был когда-то. В трех заповедниках и заказниках Украины он серьезно охраняется – ограды и т.д. Какие еще растения мы потеряли? Кто знает… Виной тому страшная распашка земель и их химическая обработка.

Разворованное – тоже утраченное.

Список того, что разворовали за 30 лет на Кировоградщине, вряд ли бы уместился на 16 полосах одного номера. Но несколько самых уникальных потерь хотелось бы выделить отдельно.

Так, прокуратура открыла уголовное производство по факту присвоения имущества должностными лицами совместного украинско-российского предприятия, а именно аэродромных плит, которые находились на объекте незавершенного строительства – взлетно-посадочной полосе с помещениями обслуживания «Аэродром Кировоград».

Конкурировать по наглости и цинизму с воровством тяжеленных бетонных плит может только вскрытие могильника с радиоактивным железом – его хотели сдать как металлолом. Или украденные светильники на солнечных батареях, только-только установленные на отремонтированных автотрассах.

А ведь были свои овощи!

Многие еще помнят большие тепличные комплексы в окрестностях Кировограда – в Соколовском и Великой Северинке. От них почти не осталось и следа… Понятно, что выращивать овощи на Херсонщине выгоднее, да и из-за границы ввозить. Или на даче растить. Но все равно жалко.

Санатории «на югах».

Каждое солидное предприятие или объединение предприятий, а также профсоюзы и вузы, и даже районы имели свои собственные санатории и пансионаты в Крыму и в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях. Сколько их было! Автор этих строк часто в детстве отдыхал в Рыбаковке Николаевской области, где у областного пищепрома была своя база. В девяностые годы практически все предприятия от них избавились или потеряли за долги, часть просто пришли в упадок и негодность. Уже и названия их забыты. Остались единицы…

Упали тиражи периодики.

Понятно, у кого что болит, тот о том и говорит. Но это массовое явление. Не верится, что был период, когда в области было зарегистрировано около 500 газет и несколько десятков журналов. Даже эротические местные были! Тиражи нескольких основных газет измерялись многими десятками тысяч, а то и сотнями тысяч. «Украина-Центр» в лучшие годы доходила до ста тысяч экземпляров. А уровень газет какой был! Гораздо выше многих других областей. Газета «Спортревю», к примеру (наше издание), несколько раз признавалась лучшей спортивной газетой страны, во многих областях просто не было своей спортивной газеты.

Увы, мы давно уже не самая читающая страна, тиражи газет упали лавинообразно, сотни изданий исчезли. И не говорите, что Интернет убил некогда нормальную тягу культурного интеллигентного человека читать. В Интернете на 90 процентов смотрят фото котиков и видосики, а не читают…