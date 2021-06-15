«Шерсть испортить невозможно»

Как известно, в конкурсе детского рисунка «Щаслива дитина – квітуча Україна» участвуют юные художники со всей Украины. Одними из самых активных являются воспитанники художественных школ Кривого Рога. Несколько из них побывали в нашем городе.

Ребята приехали по приглашению благотворительного фонда «Щаслива дитина – квітуча Україна» и галереи «Елисаветград». Николай Цуканов организовал для них экскурсию по историческому центру города, посещение музыкальной школы №1. Это не все: в галерее выставлены работы криворожан, выполненные в технике валяния. И это еще не все. Руководитель криворожской арт-студии «Красный карандаш» Виктория Серченя провела в галерее мастер-класс комбинированной техники валяния.

Во-первых, впечатлили работы ребят. Обязательно зайдите в галерею «Елисаветград» и восхититесь тем, что дети «вытворяют». Объемные, сюжетные панно и картины, есть даже автопортрет. Кроме этого ребята умеют создавать из шерсти игрушки, тапочки, сумки, шали, шапки, варежки… Все – на высоком профессиональном уровне.

Валяние шерсти – особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок на ткани или войлоке, объемные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. Только натуральная шерсть обладает способностью сваливаться или свойлачиваться (образовывать войлок).

Участники мастер-класса, взрослые и дети, многие из которых впервые взяли в руки это сырье, свойлачивали шерсть и создавали мак. Виктория Серченя, объясняя технику, параллельно рассказывала о себе, своей студии и воспитанниках.

Более десяти лет назад она увидела изделия, выполненные в этой технике, и заинтересовалась. Затем купила специальную овечью шерсть и стала, как она призналась, изобретать велосипед. То есть к тому, что потом нашла в Интернете, в многочисленных видеоуроках, она пришла сама. Освоила, отточила мастерство и стала учить этому других.

Принцип валяния состоит в том, чтобы плотно соединить волокна шерсти. Для этого используется специальная игла (сухое валяние), а также мыльный раствор (мокрое). И, конечно же, руки. Виктория учила, как правильно, до нужной плотности, свалять шарик и сформировать «блинчик». Утверждает, что это успокаивает. Вполне вероятно, ведь мы таким образом массируем ладошки, прорабатываем активные точки. Как оказалось, прекрасно валяется кошачий и собачий пух.

Такое удивительное ощущение – чувствовать, как в руках шерсть стабилизируется, становится плотнее и превращается в плотный войлок, из которого затем формируется задуманное изделие.

«Шерсть испортить невозможно. Ее в любой момент можно переделать, доработать. И ей все равно, что вы с ней делаете. В итоге все же получится изделие», – говорила Виктория своим ситуативным ученикам.

В арт-студии «Красный карандаш» валянием занимаются даже маленькие дети. Самой младшей пять лет. Они любят это делать, прекрасно понимают, как надо обращаться с острой иглой, отдают себе отчет в том, чем они занимаются. Виктория также преподает валяние в художественном отделе музыкальной школы по предмету декоративно-прикладное искусство. Да, есть такое в Кривом Роге. Преподаватель сама разработала программу на год, администрация школы ее утвердила. Получается, что ребята выходят из школы, что называется, разносторонне эстетически развитыми и готовыми понимать прекрасное и делиться им.

Спасибо за урок, за открытие и галерее «Елисаветград», и криворожанам. И приятно, что гостям понравился наш город. Учитывая протяженность Кривого Рога, они отметили компактность и уют Кропивницкого. Договорились о сотрудничестве и новых встречах. И не забудьте заглянуть в галерею. Может, вы впечатлитесь настолько, что в будущем станете известным валяльщиком. Виктория утверждает, что если что-то понравилось, заинтересовало, надо понять принцип и этим заниматься, развиваться. Главное – не лениться.