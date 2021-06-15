Трава по пояс…

Несмотря на суровые «последние» предупреждения мэра по поводу зарослей травы в Кропивницком, говорить о полной победе над буйной растительностью рановато. Больше того, природа ежедневными дождями помогает скошенным травам восстановиться, и уже через несколько дней снова надо косить там, где еще недавно противно жужжали бензиновые косы.

Но есть в Кропивницком места, недоступные даже для одного покоса: как ни странно, это левая сторона набережной Ингула, та, что ближе к центру города. При этом правая сторона, та, что примыкает к спорткомплексу и хлебокомбинату, косится, а на левой – конь не валялся. А если принять во внимание погодные условия, то трава уже почти спрятала молодые посадки деревьев, не говоря о кустарниках, а некоторые «злаки» и вообще вымахали в рост человека.

Нас очень заинтересовала такая избирательность в борьбе с травами-сорняками, с которыми надо сражаться всеми возможными способами. Пока не получается. Вероятно, дело было в отсутствии руководителя управления ЖКХ городского совета, но, кроме него, есть же и другие структуры? Скажем, районные в городе Кропивницком советы, в чьих полномочиях есть отдельный пункт «покос травы на магистральных улицах».

По идее, районные советы, Фортечный и Подольский, являются хозяевами на вверенной территории, то есть должны непосредственно влиять на вопросы благоустройства, но по траве этого не скажешь. Трава в рост ребенка стоит на всей протяженности набережной: на Ковалевке до Казачьего острова, на острове, а после него и до Михайловского моста.

Председатель Фортечного районного совета в городе Кропивницком Виктор Закаблуковский развел руками и популярно объяснил, что полномочия у них действительно есть, но вот возможности их исполнять – нет: «Якщо брати по території, то наша набережна від Ковалівки до ЗОШ № 4, а далі – Подільського району. У нас дійсно є повноваження по покосу трав, але немає власної комунальної служби. Тому ми інформуємо міські комунальні служби, ми співпрацюємо з квартальними комітетами, які організовують роботу в силу своїх можливостей, але що стосується проведення самих робіт, то ми такої можливості не маємо. У нас у цьому питанні лише наглядові й дорадчі функції».

Если районные советы, как говорится, не при делах, то остается специализированное коммунальное предприятие. Директор КП «Благоустрій» Виктор Луценко тоже не стал прятаться, образно говоря, в траве: «За покос трави на набережній відповідає наше підприємство, але в нас не вистачає можливостей для одночасного покосу набережної. Ліва сторона, про яку йдеться, обов’язково покоситься. Ми просто фізично не встигаємо, на 188,4 гектара у нас усього 12 косилок, і всі 12 працюють. Прийде черга, і все буде покошено, ми дуже добре знаємо, де треба косити, більше скажу, наші люди працюють і по суботах, запрошуємо людей додатково, так що все буде».

Вопрос – когда? Потому что в некоторых случаях надо вызывать не косарей, а лесорубов, да и травы уже начинают ложиться. Наверное, для борьбы с таким аномальным количеством зеленой массы должно быть и решение о привлечении предприятий разной формы собственности или желающего населения с косами. Потому что и правда, дюжине мотокос такое количество травы просто не под силу.