Эх, прокачу!

А в Кропивницком было автошоу! «Возрожденный киевский клуб автомобилистов» устроил у нас выставку ретро-автомобилей в рамках подготовки к этапу ралли в Монако (состоится в следующем году). Это будет ралли старых авто, организует его «Королевский автомобильный клуб Монако». Украину на нем представят легендарные «Запорожцы» ЗАЗ 965 и ЗАЗ 966. Комиссары из Монако проверили автомобили, к ралли допущены. Один из них побывал и у нас, как и еще много прекрасных машин из прошлого.

Больше было советских машин – ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК. Были также классические «Рено», «Фиат», и украшение выставки, гордость, вишенка на торте – «Опель Адмирал» 1939 года выпуска, трофейный. А самым раритетным был «Рено» 1936 года выпуска! Наш, местный, его собственник – Николай Урсаленко, руководитель «Авторетроклуба».

Мероприятие посвящено было тридцатилетию независимости Украины, всего в тридцати городах пройдет. Стартовал пробег в Умани, там же будет и финал, рассказал «УЦ» Роман Шипков, руководитель «Возрожденного киевского клуба автомобилистов».

– Роман, а что значит «возрожденный»?

– В Киеве первый клуб автомобилистов был создан еще в 1904 году. Был успешным, сотни людей объединял. Но после октябрьской революции прекратил существование.

Мы с единомышленниками в 2017 году нашли в архивах документы этого автоклуба. И решили возобновить его деятельность, поэтому и возрожденный.

– Почему у вас советских авто больше?

– По естественным причинам: их больше сохранилось. Хотя и их восстанавливать стоит очень дорого, те же «Запорожцы». Запчастей почти не осталось. А что уже говорить про «Опель Адмирал», его реконструкция стоила очень больших денег.

– Как вас встретил Кропивницкий?

– Приятно удивлен приемом, такой уровень! Наверное, самый теплый прием из всех городов. Хотя нас великолепно встречали в Новомосковске, Умани, Баре Винницкой области. Только Полтава не порадовала, такой пофигизм, равнодушие, неинтересно им такое.

Городская власть Кропивницкого оказала большую поддержку. И к выставке еще и автопробег организовала, Кубок городского головы.

Мы не прощаемся с вами – договорились с городским головой, что на День города снова привезем вам выставку, снова пробег устроим. Так что до новых встреч!

Соорганизатором шоу выступил наш городской «Авторетроклуб». Были представлены машины из Кировоградской и Черкасской областей и Киева.