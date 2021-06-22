Полвека с газом

В 1971 году, 21 июня, в Кировоград «зашел» природный газ. Всего пятьдесят лет им пользуется наш областной центр. Это так мало. Хотя кажется, что он появился очень давно, особенно молодому поколению, не представляющему, как их родители для приготовления пищи топили печки, пользовались электроплитками с открытыми спиралями или керогазами.

Природный газ – дорогое, но все же и удовольствие, и комфорт, и удобство. Еда, вода, тепло – все благодаря голубому топливу. О том, как в нашем городе появились первые газовые плиты, как баллоны заправляли в Киеве, как строили первую ГРС, оборудовали многоэтажки емкостями со сжиженным газом, нашей газете два года назад рассказывал Анатолий Фабрика, прошедший в облгазе путь от слесаря до руководителя. Вспоминал он и о первом факеле:

– Кировоград готовился к приему природного газа. Наш областной центр был единственным в Украине, который оставался без него. Этим вопросом занимались обл­исполком и обком партии. Нужно было проложить 116 километров магистрального газопровода из Кременчуга в Кировоград. Проектом были предусмотрены отводы на Светловодск, Александрию, Знаменку. В Кировограде мы занимались строительством для приема газа. Это началось в 1968 году.

Природный газ зашел к нам в 1971 году. Был торжественно зажжен факел, присутствовало много людей. Была эйфория, и руководство области и города жаждало именно в этот день подключить к природному газу жилой дом. Я выбрал дом по проспекту Правды, 11 и встретился со всеми жильцами, переговорил, уговорил. Дать природный газ – это ведь не только подсоединить дом к газопроводу, надо в каждой квартире отверстие сопла, через которое выходит газ, увеличить – давление же другое. Все это делалось вручную, и мы до двух часов ночи все это делали. К утру дом был обеспечен природным газом.

В этом году в связи с юбилеем знакового для города события мы снова связались с Анатолием Фабрикой и попросили дополнить, освежить свои воспоминания о событиях пятидесятилетней давности. Оказывается, почетная миссия зажечь факел была доверена сварщику Николаю Манчику и главному инженеру СМУ-8 Анатолию Карпинскому. После торжеств все руководство, строители, а также приглашенные гости отправились в ресторан отмечать событие. Там были все, кроме газовиков – они продолжили подключать дома к природному газу…

О том, как изменилась жизнь с появлением природного газа, многие могут рассказать. Наша коллега вспомнила, какой это был праздник для семьи, потому что жили в коммуналке и пользовались «вонючим» керогазом. Анатолий Степанович рассказал, какие перемены начались в городе:

– До этого многоэтажные дома были на сжиженном газе. Он стоил копейки, но был более опасным по своим техническим свойствам. Кроме того, с ним были перебои. Его завозили в емкости, специально сооружаемые возле домов. И если вовремя не закачали – дом оставался на какое-то время без газа. А природный обеспечил бесперебойность его подачи.

Для коммунальных, промышленных предприятий это стало революцией. Ведь отказались от котельных, которые были на угле. Помню, как-то зимой, ночью, часов в одиннадцать-двенадцать, раздается звонок: меня, руководителя СМУ, еще нескольких человек срочно собирает в областной больнице Евгения Михайловна Чабаненко. (Она тогда была зам председателя облисполкома.) Приехали, нас повели в палаты, а температура там всего десять градусов. Пошли в котельную, а там за кучей угля спят два пьяных кочегара. Перед нами ставят задачу: к завтрашнему вечеру перевести котельную на газ. К вечеру не успели, но за два дня сделали.

То же было с детскими садами, школами. Многие предприятия закрывали свои кочегарки, подключались к газу. Очищался воздух в городе, в цехах становилось тепло, действовали душевые. Природный газ изменил жизнь и деятельность предприятий. Его преимущества неоспоримы. Начиная с 21 июня 1971 года, все патриоты города способствовали всеобщей газификации и жилого фонда, и коммунальной сферы, и предприятий. Единственным заказчиком по газификации тогда был наш облгаз, а главным подрядчиком – СМУ-8.

Анатолий Степанович попросил поблагодарить всех, кто принимал участие в газификации города и области. Он называл много фамилий и должностей. А еще говорил, что это праздник для людей. От всех людей благодарим строителей и газовиков, предоставивших нам одно из благ цивилизации. Ну что? С праздником, как ни крути!