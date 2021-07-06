Дорога ты железная моя…

Самым популярным видеороликом в Украине в последние дни стало не очередное обращение президента по футбольному поводу, а крик души популярной актрисы Ольги Сумской. Ей «повезло» в самые жаркие дни прокатиться поездом Киев – Кременчуг для участия в спектакле «Мастер и Маргарита» в харизматичном райцентре Полтавщины. Видео она записывала, когда поезд был где-то в районе Знаменки. Очень примечательно, что ехала актриса в Кременчуг – город, где расположено крупнейшее в стране предприятие по производству вагонов, причем единственное, которое делает именно пассажирские вагоны, другие восемь предприятий в Украине производят только товарные, контейнеровозы и думпкары (вагоны-самосвалы). Так что же так взволновало Сумскую?

Слово ей самой, орфография и стиль сохранены: «Виявляється є потяги, де кондиціонування взагалі не передбачено! Потяг 791 Кременчук – Київ! Це справжнє пекло! Знущання над людьми! Вдень +40*! Вагони стояли цілий день на сонці, уявляєте, як ми зараз їдемо! Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia! Як тут працюють бідні провідники? Це суцільний жах! Як я рятувалась? Поливала себе водою декілька разів за ніч… Вагон страшний, брудний, ледве не розвалюється, в туалеті в крані немає води… Це при тому, що НАГЛЯДОВА РАДА УКРЗАЛІЗНИЦІ отримує мільйонні зарплати!!!

ДРУЗі! БУДЬТЕ УВАЖНІ, КОЛИ КУПУЄТЕ КВИТОК! Не МОВЧІТЬ, ПИШІТЬ І ЗНІМАЙТЕ ВІДЕО, всі разом ми зможемо змінити цей безлад!»

Оказывается, именитые люди тоже ездят в поездах. Ну и только там узнаЮт, что есть вагоны без кондиционеров. Признаться, я в вагонах с кондиционерами ездил всего несколько раз в жизни, хотя провел в поездах, как когда-то подсчитал, больше года своей жизни. Ну да мы по плацкартам обычно.

Почему Сумская ехала не на машине, ведь расстояние до Кременчуга из столицы почти такое же, как до Кропивницкого, – 300 километров с небольшим? Пять часов дороги. Наверное, актрисы живут сейчас не очень богато, как все, и вынужденно предпочитают поезда.

Интересно, а как часто перемещаются в пространстве по рельсам упомянутые Сумской члены наблюдательного совета «УЗ»? Не частят, мне кажется. Среди всего массива данных о зарплатах этих счастливчиков минимальная цифра оказалась 330 тысяч гривен в месяц. Есть и за полмиллиона получка у некоторых. Причем этот Наблюдательный совет очень интересен по составу. В нем турок, австриец, литовец, украинец, много лет проработавший на Рината Ахметова, и Сергей Лещенко. Наш многолетний коллега-журналист, потом один раз народный депутат, теперь снова журналист (ведет программу на «24-м канале»). Где журналист, а где пропитанные шпалы, всякие стрЕлки, дрезины и тяговый подвижной состав? А нигде. Просто человек хороший попался. Отчего бы ему не платить тысяч 400 в месяц, чтобы он наблюдал? На то он и наблюдательный совет. А Сумская?.. Ну пусть себе и дальше всяких Роксолан играет, а не в поездах трясётся.

Украинская железная дорога – это вообще настолько вещь в себе… Каждая поездка преподносит что-то новое. Жена автора этих строк с сыном недавно ездили в Одессу. Туда – на электричке, билетов на поезда не было. Самое популярное направление, что поделаешь. Еще не так много лет назад на Одессу через Кировоград – Кропивницкий шло восемь поездов, сейчас два. Плюс электричка Знаменка – Колосовка – Одесса. 80 гривен стоит «электрический» билет.

Кроме жены с сыном, в вагоне было еще… четыре человека. После Помошной, конечно, а до нее много народу ехало. Окна открыты, свободно. Одна ерунда. В тамбуре типа споткнулся инвалид на костылях и упал. И… лежал там до Одессы некоторое время! Просил помощи. Несколько раз проходил кондуктор, переступал (!) товарища. Что это?! Как потом я прочитал на одном одесском интернетовском форуме, есть такие «инвалиды». Часто реально без конечности. Но. Когда сердобольный гражданин помогает встать такому пострадавшему, а это долго и сложно, он же кряхтит, страдает, за это время он, «пострадавший», обшаривает карманы благодетеля. Такой вид воровства. Кондукторы всех таких знают, поэтому и не обращают на них внимания, дело полиции – заниматься ими, но если нет заявления – то и полиция ни при чем… Когда показался одесский вокзал, инвалид лихо встал и спокойно вышел на перрон.

То ли дело обратный путь жены из Одессы! Поезд Одесса – Константиновка. Проводник Виктор, лет сорок на вид. Аккуратно и опрятно одетый, жара не действует на внешний вид. Выглажен до идеала. На входе в вагон к каждому обращается по имени (прочитав его в билете). Помогает заносить вещи. В течение 15 минут по отправлении принес всем постельное белье. Опросил всех: кто боится высоты или упасть со второй полки, не надо ли ремни? И приносил, и сам закреплял эти ремни. В Кропивницком помогал пожилым пассажирам сносить багаж. По ходу движения спрашивал у всех: удобно ли, ничего ли не нужно? Кондиционера в плацкартном, понятно, нет, но доехали хорошо – люди привычные.

Жена даже хотела узнать его фамилию и написать благодарность в «Укрзализныцю», но как-то не получилось. Но все равно спасибо правильному человеку, который любит свою работу и уважает своих пассажиров.

Пусть вам в пути таких больше попадается!