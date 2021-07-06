Коронавирус и не только

Так случилось, что последние полтора года самым медийным персонажем на Кировоградщине стала Надежда Оперчук, руководитель областного лабораторного центра, который на днях поменял название и функции которого расширились. Надежда Ивановна ежедневно информирует область о состоянии дел с коронавирусом. Кировоградский областной лабораторный центр теперь стал Кировоградским областным центром контроля и профилактики болезней. Что изменилось в работе организации, кроме названия, Надежда Оперчук рассказала в интервью «УЦ».

– В 2017 году система санитарно-эпидемиологических станций была ликвидирована, якобы она не выполняла своих функций полноценно. Ушли профессиональные эксперты. Функции СЭС еще раньше передали в Госпродпотребслужбу, которая не совсем профильная. Это вызвало проблемы в работе, система реагирования на вызовы стала несовершенной. А тут пришла пандемия коронавируса. И кроме Covid-19, проблем с туберкулезом и другими болезнями никто не отменял.

Со временем наступило понимание того, что систему надо переформатировать. Нужна четко управляемая структура. Предыдущая схема работы, децентрализованная, показала не лучшую эффективность. Сейчас мы подчинены напрямую Минздраву, утверждена новая структура, нам уже дали финансирование. Лабораторный центр, естественно, остается и продолжит свою работу. Плюс создаются четыре подразделения в четырех районах области, 37 новых рабочих мест.

Создаем отдел иммунопрофилактики и предотвращения рисков. И делаем большой акцент на информационной, просветительской работе. Вообще Центры контроля и профилактики заболеваний создаются благодаря объединению имеющихся региональных мощностей – лабораторных центров, областных центров общественного здоровья, подразделений по статистике и отделов мониторинга и оценки. Эти центры будут полностью ответственны за контроль над болезнями в регионе – от рутинного мониторинга показателей до прогнозирования, выявления чрезвычайных ситуаций, вспышек эпидемий и реагирования на них.

Также мы будем заниматься предупреждением и профилактикой неинфекционных заболеваний и биологической защитой населения.