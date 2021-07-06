Память Златополя и Новомиргорода

Весной этого года мы писали о начале строительства новой солнечной электростанции в Новомиргороде. На территории будущего производителя экологически чистой энергии находится несколько захоронений убитых нацистами в войну евреев. Инвесторы уважительно отнеслись к памяти невинно убиенных, никто старые памятные знаки не трогал, аккуратно работают вокруг. А о ситуации узнала Объединенная еврейская община Украины. И на днях в четырех местах, где нашли последний покой невинные люди, установила новые памятники.

Яков Немировский, в прошлом городской голова Новомиргорода, причастен к доброму делу. Сразу после освобождения Златополя, он тогда был отдельным городом (после его влили в состав Новомиргорода), его дед обозначил эти страшные места. Вскоре Советская власть колодцы, куда сбрасывали тела, просто залила бетоном… Но никто не забыт, ничто не забыто. Долг памяти никогда не поздно отдавать.

Слово Якову Борисовичу Немировскому:

– Основной памятник поставили на месте массового расстрела евреев Златополя в Грушевом Яру, это как ехать в сторону Турии. Оно ранее никак не было обозначено, хотя там, по разным данным, убиты не сотни, а даже тысячи людей, ведь в Златополе жило больше десяти тысяч, 80 процентов из которых были евреи. В Грушевом Яру погибли и мои предки…

Другой памятник – на колодце на территории возле частного дома, в котором осуществили массовое захоронение евреев, вы в газете уже писали об этом месте. Эта семья, которая дала разрешение на установку памятного знака сразу после войны, до сих пор владеет домом и разрешила установить памятник фактически у себя на огороде, спасибо им большое за это. Они просят не называть их имена, и так слишком много внимания на них пришло.

Еще поставлен памятник неподалеку на еще одном бывшем колодце, куда также массово сбрасывали тела евреев, он находится возле бойни, там, где будет солнечная электростанция.

И, конечно же, поставили памятный знак на месте массового погребения на старом еврейском кладбище Златополя. (Находится недалеко от автовокзала. – Авт.)

Немалая заслуга в этом деле принадлежит вашему главному редактору Ефиму Мармеру, он много для этого сделал.

Профинансировала хорошее дело Объединенная еврейская община Украины, конкретно вплотную всеми вопросами занимался Виталий Камозин, операционный директор этой организации.