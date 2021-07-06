Планета в короне. Жаркое лето 21-го

Продолжает обрастать все новыми подробностями непрекращающаяся пандемия коронавирусной инфекции. Соответственно, продолжается и наша серия публикаций «Планета в короне», в которой мы подаем информацию от наших зарубежных читателей о ситуации в их странах проживания.

Юлия Гур-Бялоглавская, Вена, Австрия:

– Австрия постепенно начала выходить к середине мая из 4-месячного локдауна. Изначально не было четкой массовой программы вакцинации, только постепенно с марта-апреля, если не ошибаюсь, население начало вакцинироваться в очень медленном ритме из-за недостатка вакцин. Сначала группы риска, жители и работники домов престарелых, медработники, пожилое население, работники сферы образования, обслуживания и т.д., с середины июня программа вакцинации доступна всем по предварительной записи, даже переболевшим ковидом более 6 месяцев назад, Минздрав рекомендует сделать 1 прививку.

До начала программы вакцинации и по сей день государство массово проводило тесты для всех желающих и 3 раза в неделю в школах, тесты в свободном доступе, бесплатные.

Как результат вакцинации совместно с соблюдением правил безопасности количество зараженных резко упало и составляет в среднем около 100 ч/день (на начало вакцинации составляло около 1,5-2 тыс.).

В местах общепита и отдыха можно получить место за столиком только при предъявлении одной из справок: протестированным, вакцинированным либо переболевшим. Данное правило распространяется на парикмахерские, салоны, перелеты и т.д. Минздрав рассылает всем, кто вакцинирован, специальные электронные паспорта с QR-кодами, где, собственно, хранится вся информация и данные о вакцинации. До недавнего времени в городе был комендантский час – до 10 вечера работали рестораны, а дискотеки, концерты (где сложно соблюдать дистанцию) пока не проводились.

С первого июля начались послабления. Ранний комендантский час будет отменен, правила дистанции (минимальное расстояние 1 метр) отменяются, отсутствие ограничений по площади в квадратных метрах в помещениях (магазинах, клубах и на предприятиях), отмена ношения специальных FFP2 масок (в закрытых помещениях и транспорте останутся маски, но уже любого вида), обязательное ношение масок в гостиницах и многолюдных местах отменяется.

Все идет к тому, что Австрия полностью возвращается к нормальной жизни, люди стали ездить за рубеж, на улицах Вены появились туристы, Австрия внесла Израиль в список зеленых стран, и теперь можно свободно приезжать в Австрию по паспорту о вакцинации, тесту.

Лично мы тоже несколько раз выезжали за рубеж и по приезду были освобождены от карантина (справки о наличии антител и вакцинации).

Давид Файвилевич, Анкоридж, Аляска, США:

– Информации о пандемии сейчас меньше стало, но ситуация значительно лучше. Заболеваний меньше намного. Вакцинировано 154 млн человек, это 50% населения. Негативных эффектов у сделавших вакцинации нет явных, но наблюдаются лёгкие проблемы с памятью, раздражительность, депрессивность. Это слова моего семейного врача. О вирусе «Дельта» информации очень мало, заболевших немного. Я работаю в штатах (Аляска, Калифорния, Аризона, Юта, Невада), все они уже открыты для спортивных публичных мероприятий.

Наталия Введенская, Москва, РФ:

– Ситуация с эпидемией в целом по стране неравномерная. В провинции и небольших городах, куда ещё не добрался штамм вируса «Дельта» (типа Барнаула,Бийска,Томска), мне кажется, на уровне прошлого года. Протокол лечения уханьского вируса отработан, действенен, и население не слишком боится. Думаю, там и не слишком верят, и не очень боятся штамма «Дельта». Поэтому не могу сказать, что коронавирус ушёл «на вакации».

Из СМИ федерального значения, областных и интернетовских изданий люди неплохо информированы о надвигающемся свирепом и быстротечном штамме «Дельта -3» с иными симптомами и курьерской скоростью заражения. Многие верят в себя, Бога, в везенье, в действенность СИЗ и социальной изоляции. Жители небольших городов имеют на это все основания и к вакцинации относятся скептически, чтоб не сказать хуже. Жители мегаполисов, имеющие метро и сеть переполненных электричек, предпочитают вакцинироваться и жить полной жизнью.

Если раньше российское общество делилось на части в зависимости от ответа на вопрос «Чей Крым?», то сейчас раскаленная демаркационная линия мигает так: «Прививаться? Не прививаться?» Замечено, что оголтелые «крымнашисты» одновременно и «антипрививочники».

Правительство не хочет иметь обвинения в прессинге населения. Оно, доброе такое, передоверило эту функцию губернаторам и мэрам крупных городов. А те – «под козырёк» и ну глупо лютовать. Указы об ограничениях один нелепее другого, не говоря уже о том, что часть их трудновыполнима и самими людьми, и «карающими» надзорными органами.

У меня лично искреннее возмущение вызывает «недопуск в бассейны г.Москвы лиц старше 65 лет». Невзирая на наличие в крови антител, сертификата о полной вакцинации и свежих ПЦР-тестов с отрицательным результатом. «Нет и ФСЁ!»

Поскольку вся моя личная «незараженность» отображена на бумажных носителях, коим веры нет в РФ, то мне придётся купить смартфон тысяч за 20-25 рублей и перевести личную маркировку в электронный вид. А иначе и в транспорт не пустят!!!!

Андрей Кос, Тель-Авив, Израиль:

– Израильтяне совсем недавно облегченно выдохнули после отмены карантинных ограничений и начали возвращаться к привычному образу жизни. Маски сняли не только на улице, но и в общественных помещениях, транспорт вернулся к прежнему графику, люди заполнили парки и пляжи, полетели за границу.

Правительство, правда, очень просило повременить и не летать за границу совсем уж без особой необходимости, но кто ж его будет слушать? Наоборот, ответом было увеличение количества желающих наверстать упущенное. Количество заказов поездок за границу достигло максимума за последние три года.

И все бы хорошо, но пришла беда, откуда не ждали. Или ждали? Несмотря на кучу предпринятых мер предосторожности, слабым звеном оказались именно воздушные ворота страны, аэропорт Бен Гурион. Из-за перегрузки и огромного потока пассажиров службы не всегда справлялись с проверками, и у некоторых вернувшихся граждан позже начали находить COVID. И не только у отдельных граждан, зараженными возвращались целые туристические группы. Увеличилось количество заболеваний, были локальные вспышки заражений в коллективах. А еще в Израиле недавно появился и штамм «Дельта». Пока не много, но уже есть.

В ответ в аэропорту сделали еще строже меры безопасности. Также запретили гражданам Израиля летать в страны «красной зоны», даже если у них есть гражданство этих стран. И не просто запретили, но и начали жесточайший контроль. Многих заворачивают назад уже в аэропорту. Вылет разрешается только по особым причинам и с письменным разрешением Мин­здрава. Граждан, посетивших эти страны и скрывших это, вылетев предварительно в страну «зеленой зоны», ждет немаленький штраф и вплоть до тюремного срока по возвращении.

Все рейсы из стран «красной зоны» будут приниматься в отдельном терминале аэропорта.

А в быту опять ввели ношение масок в общественных помещениях, ужесточили меры контроля и усиленными темпами проводят вакцинацию. Сейчас начали вакцинировать подростков 12-15 лет. И это очень кстати, т.к. штамм «Дельта» представляет гораздо большую угрозу именно для детей, подростков и молодежи.Так что, несмотря на успехи, расслабляться не приходится.

Анна Кузнецова, Стокгольм, Швеция:

– Сейчас все успокоилось, кафе забиты людьми, на пляжах яблоку негде упасть, в центре столпотворения. Так, впрочем, было и прошлым летом. Только тогда все было намного спокойнее: границы открыты, езжай не хочу. Сейчас же народ не совсем понимает глубокой идеи правительства – вируса как бы и нет (по крайней мере, человека в маске не встретишь, поликлиники пустые, мест в больницах, судя по сводкам, более чем достаточно), а вот граница Швеции закрыта до 31 августа.

Боюсь, что продлят занавес. Это вызывает большие сложности: родственники в гости уже второй год приехать не могут, а у нас же мультикультурное общество, поэтому страдает каждая третья семья. Вот мне на работу нужно пригласить двух сотрудников, граждан Украины, тренеров высочайшего класса. А не могу. Бумажная волокита такая, что повеситься впору.

О «Дельте» слышно. Но не много, как бы бегущей строкой. Есть такая мутация, да и все. Но наши эпидемиологи с самого начала говорили: вирус будет мутировать ежесезонно. До тех пор, пока не примет форму обычной сезонной инфлюэнцы.

Вакцинация идёт полным ходом. Начали с 1920 года рождения месяцев 5 назад. Сейчас дошли до 1990-го. Говорят, что будут приглашать даже подростков. Вакцину опробовали на этой возрастной категории. В планах – дети. Вакцинация добровольная. Вакцинируют в огромных центрах. Ты заказываешь онлайн время и место, приходишь, показываешь ID и проходишь. У меня, несмотря на огромные очереди, вся процедура заняла 15 минут. Вакцинируют Pfizer u Moderna. Я адепт вакцинации, поэтому не могу понять людей, отказывающихся делать прививки.

Надеюсь, что скоро введут паспорта вакцинации, и нашу жизнь это значительно облегчит. Люди, к сожалению, немного изменились. В Швеции, по традиции, все при встрече обнимались. Сейчас эти дурацкие соприкосновения локтем или ещё какими-то частями тела. Жизнь моей семьи тоже поменялась. Муж уже 1,5 года работает из дому. И самое ужасное, что привык. И вместо первоначальной нормальной реакции «когда же это все закончится и я смогу выйти в офис?» сейчас появилось «а так даже удобнее».

Я ездила на работу до отпуска каждый день на метро, без масок и дезинфекторов, в моей жизни все стандартно. У дочки так же, как и у других спортсменов, полностью сорвался прошлый сезон. Не знаю, как поведёт себя вирус осенью, но, уже переболев и провакцинировавшись, уверена, что никаких проблем не будет. Очень надеемся на здравомыслие людей, что процент вакцинирующихся дойдёт до 80 и мы все, наконец, забудем об этой напасти.

Алла Липинская, Брешиа, Италия:

– Я сейчас живу в горной местности – поменяла работу, поэтому не в курсе всех этих проблем. Не смотрю телевизор, знаю только, что с 29 июня можно ходить без масок, но, когда на улице и в помещении собираются группами, то маска ещё обязательна. Новых заболевших очень мало. Про «Дельту» читала только одну шутку, никто не говорит про эту муть, всем уже надоело, и люди пытаются просто жить.

Наталья Демьянова, Казань, Татарстан, РФ:

– COVID 19 – уникальная инфекция, с такой мир ещё не встречался. Сейчас мы видим, как вирус трансформируется: если раньше он проникал в организм в основном через легкие – самым легким способом, то теперь может проникнуть и через кишечник, там он находится в сосудах и очень долго выводится.Тяжело протекает постковидный синдром, и ещё неизвестно, что будет с человеком через полгода-год, два-три.

Сейчас Татарстан находится на подъеме заболеваемости, впрочем, как и вся РФ. COVID молодеет, половина реанимации – люди среднего возраста и молодежь. Стали чаще и тяжелее болеть дети. В целом ситуация в Татарстане лучше, чем в Москве, Подмосковье, Питере, но это не повод для оптимизма. Лучшее время для вакцинации – февраль-март – безнадёжно упущено. Видимо, у наших людей в подкорке сидит: что доступно и бесплатно, то не нужно. Кто-то просто не задумывается о том, что происходит, в силу своей беспечности.Кто-то демонстративно (как в мультике, помните: «А Баба Яга против!»).

Привиться можно в поликлиниках и прививочных центрах у станций метро, в торговых комплексах, во дворы по заявкам выезжают волонтеры, к пожилым приходят домой. Говорят, что в последнюю неделю резко возросло количество желающих привиться. Возможно, это связано с отпусками и запретительными мерами на курортах.

В моей семье привиты все, кроме детей. Все прошло без осложнений, титр антител достаточно высокий. Обязательной вакцинации в Татарстане нет, только добровольная (от COVID 19).Роспотребнадзор говорит, что ситуация сдерживаемая, контролируемая. Маски, дистанция – обязательны. Но люди везде, и в том числе у нас, разные – у кого-то маска на шее, кто-то идёт с детьми и беременными на Сабантуй и другие мероприятия.

Индийский штамм и к нам завезли, лечат, тяжело и долго.Слава Богу, Delta и Delta plus не обнаружены.Но вирус мутирует, и к худшему. Статистика неутешительна, цифры не буду озвучивать, они вызывают сильное беспокойство. Я считаю, что ковид никуда не уйдёт, никогда. Он уже пришёл, и с ним нужно научиться жить.Рано или поздно все будут вакцинироваться (лучше бы раньше). Другого пути нет. Всем землякам мои искренние пожелания крепкого здоровья. Берегите себя и окружающих !

Максим Вайсман, Мюнхен, Германия:

– Германия медленно, но уверенно выходит из локдауна. Открылись летние кафе, кинотеатры, бассейны, зоопарки, театры. Всё ещё действует запрет на массовые вечеринки больше 100 человек без достаточной дистанции в 1,5 м.

Ушёл ли вирус на каникулы? Трудно сказать, но в том, что он понемногу отступает, в первую очередь большая роль вакцинации, и если ещё в апреле Германия сильно отставала в темпах вакцинации населения, то в мае-июне сделали большой рывок, отчасти из-за того, что возможность вакцинации получили не только центры вакцинации, но также семейные врачи. С 7 июня сняты приоритеты вакцинации по возрасту. Теперь все, от 14 до 120 лет, могут сделать прививку. В конце лета Германия планирует вакцинировать более 50% населения двумя прививками.

Самое большое ограничение, которое до сих пор действует для всех жителей Баварии, – это ношение в магазинах и в общественном транспорте защитных масок FFP2, эта маска намного толще медицинской, и в ней довольно тяжело дышать. Эта мера была принята правительством Баварии около полугода назад. В других землях Германии такого правила нет.

Люди очень устали от коронавируса, многие психологически. Хотят прежней жизни, больше свободы, путешествий. Для многих сходить на шопинг в магазин стало событием, т.к. магазины одежды долгое время были закрыты, можно было купить только онлайн, либо купить онлайн, а забрать у двери магазина.

Нас лично пандемия тоже коснулась. Моя жена работает как частный предприниматель, у неё швейное ателье. Несколько месяцев в начале пандемии 2020 г. и 2-3 месяца в начале 2021-го она не могла принимать клиентов, только отсылать готовые изделия по почте. Это, конечно, очень ударило по бизнесу. Но в целом тенденция выхода из пандемии очень даже положительная. Мы надеемся только на лучшее.

Оксана Мармер, Малага, Испания:

– Эпидемия у нас уже успокоилась. Идёт массовое вакцинирование, сейчас вакцинируют уже возраст с 1981-го, а к сентябрю планируют прививать и школьников. В Андалусии уже разрешили находиться на улице без маски!

Проблем новых не возникает, все уже привыкли к этим трудностям.

Все оживает, и начинают пускать туристов. Уйти вирус не ушёл, но взят под контроль основательно.

Оксана Шпак, Кишинев, Молдова:

– У нас почти все вакцины есть, государство устраивает марафоны вакцинации. На работе у меня вакцинировалось несколько человек, но иногда врачи дают отвод от вакцинации по медицинским показаниям – аллергия или болезни. На улице кто в масках, кто без них, в транспорте пока в масках, но уже есть и без них. Пока об индийском штамме вируса не говорят, но многие, планирующие поездки, вакцинировались, причем молодые вакцинацию переносят легче, чем люди старше 55 лет. Официальная статистика говорит, что за сутки в Молдове зарегистрировано 65 новых случаев, один случай является ввезенным (Ирландия).

Римма Давыдовская-Отян, Франкфурт, Германия:

– Впечатление сейчас такое, что эпидемия идет на спад. Инциденц – число, которое показывает, сколько человек заболело за последние семь дней в расчете на 10 тысяч жителей, – сейчас у нас во Франкфурте 17,7. Это в 10 раз меньше, чем несколько месяцев назад. Сказать, что коронавирус ушёл на каникулы или, тем более, ушел совсем, нельзя, но обстановка гораздо лучше. Штамм «Дельта», тем не менее, распространяется, как пишут в прессе, он гораздо более заразный, чем первоначальный штамм.

У нас сейчас послабления во всем. Чтобы пойти в магазин, не нужны больше ни термины, ни тесты. В ресторанах можно сидеть снаружи без ограничений, внутри – нужен либо тест, либо человек должен быть полностью привитым (после второй прививки должно пройти две недели).

На улицах маски больше носить не нужно, но очень многие продолжают ходить в масках. В помещениях и в общественном транспорте маски обязательны. Очень много людей сделали прививки. В нашем окружении почти все, кто не хотел делать прививки, тем не менее, привились, потому что иначе, чтобы куда-то поехать, нужен либо тест, а это стоит времени и денег (если лететь самолетом), либо человек должен иметь справку, что после того, как он переболел коронавирусом, прошло не более полугода.

Новых проблем у нас не возникло, скорее наоборот: вот сейчас можно ходить в магазины, а не хочется! Есть же Интернет, где всё гораздо дешевле и удобнее – не нужно тратить время на поездку в магазины и нет угрозы заболеть. В магазины ходим только продуктовые и хозяйственные, пока, во всяком случае.

Надежда Бъчварова, Варна, Болгария:

– Ситуация с коронавирусом в Болгарии по-прежнему неоднозначная. Кое-какие ограничения якобы ещё действуют, но вот соблюдаются ли они? Привиться от коронавируса вроде бы можно, но для многих людей в возрасте или не совсем мобильных это настоящая проблема. Позвонить и записаться на вакцинацию невозможно, нужно ехать чуть ли не на другой конец города, чтобы записаться, а потом тебе назначат время, и снова нужно ехать. Воспользоваться такси – дорого. Поэтому многие отказываются от вакцинации, мотивируя тем, что практически нигде не бывают. Вот и я хожу в магазин и в аптеку, расположенные на первом этаже моего дома. В магазине в маске буквально я одна. Пару человек греют ими бороды, у остальных их нет в принципе. Что касается действий правительства по борьбе с коронавирусом, то им не до таких мелочей. В Болгарии 11 июля состоятся выборы в Народное собрание, поэтому все усилия направлены только на агитацию. Доходит до абсурда: одна из партий в своих листовках рассказывает о том, что они объявляют войну коронавирусу и в то же время отрицают вакцинацию, особенно детей.

Все знают, что Болгария живет исключительно за счёт туризма. Вроде бы въезд отдыхающим и туристам разрешили, но с документами о вакцинации и ПЦР-тестом. В местах массового отдыха – в клубах, дискотеках, которые на побережье просто огромные, должны соблюдать ограничения по количеству посетителей. Но оно только на бумажке. Недавно массово отмечали выпускные вечера, поэтому гуляли сотни человек. Сын работает в одном из таких заведений и рассказывает, что при разрешённых 30 посетителях кафе за вечер бывает до пятисот… Чем это все закончится, сказать сложно.

Юрий Горожанкин, Прага, Чехия:

– Ситуация в общем и целом в Чехии благоприятная и уже не угнетающая. Рестораны и кафе открыты, можно прийти посидеть, как на террасе, так и внутри. Аналогично и с другими заведениями (бассейны, аквапарки, кинотеатры, торговые центры). Но при посещении необходимо иметь при себе либо ПЦР либо антиген-тест. Некоторые учреждения проверяют наличие тестирования, но, я бы сказал, это больше редкость. Наличие тестов регламентируется постановлением правительства, и ответственность за соблюдение полностью лежит на каждом отдельном посетителе (штраф до 1 миллиона крон). Такие же коронавирусные каникулы и в сфере туризма: отели, достопримечательности открыты и доступны.

Чтобы люди немного расслабились в летнее время и съездили в отпуск, государственная страховая компания ВЗП на период отпусков покрывает полностью 2 ПЦР и 4 антиген-теста в месяц. Многие уже съездили или собираются в отпуск (в основном Хорватия и Италия).

Что касается лично меня, я продолжаю работать удалённо из дома. Уже 15 месяцев. Со следующей недели наш офис вновь открывают, но с условием 60% заполненности. Учитывая характер моей работы, к счастью, меня лично финансово это в значительной мере не затронуло – объёмы где-то ещё и увеличились.

Что огорчает: уже ходят слухи, что осенью планируют короткий, но жёсткий локдаун.

Ольга Авраменко, Тусон, штат Аризона, США:

– В мае США объявили, что всем вакцинированным можно ходить без масок в обществе. Везде, кроме транспорта: автобусов, самолетов, такси и так далее. Теперь большинство народа – без них. Никто не имеет права потребовать подтверждения, что вы вакцинированы, поэтому все, кто хочет, ходят без масок. Три с половиной из восьми с половиной миллионов людей в Аризоне вакцинированы. Вакцина предоставляется бесплатно в любой аптеке, в любое удобное время. Чтобы привлечь больше людей сделать прививку, выдают билеты лотереи.

По сравнению с положением год назад, кажется, что вирус уходит. В нашей области все меньше и меньше регистрируются случаи заражения.

Слышно в новостях, что «Дельта» зафиксирована и в Америке, и даже в нашем штате. Говорят, что сильнее и страшнее, но люди, кажется, не паникуют. Все хотят вернуться в норму. Многие из моих знакомых просто устали от плохих новостей.

Люди понемногу возвращаются в норму. Некоторые все ещё боятся, но их, кажется, меньше. Многие начали опять путешествовать и видеться с родными и друзьями.

Лично я надеюсь, что в ноябре смогу отпраздновать нормальную свадьбу. Мы перенесли дату с прошлого года на этот из-за пандемии. Вроде бы все налаживается, и мы сможем это сделать.

Виктор Орли (Геннадий Гребнев), Марсель, Франция:

– Ситуація з COVID-19 у Франції існує в трьох вимірах: відома, невідома та інтерпретована. Відома базується на статистиці й фактах. Як правило, цим виміром оперують представники уряду та статистики. Навіть медики-практики, на мою думку, цим виміром оперують настільки, наскільки дозволяє їм професіоналізм та внутрішня інформація. Для всіх інших це інший вимір, який базується в кого на небажанні заглиблюватися в світ проблем, у кого на впевненості, що це його ніколи не стосуватиметься, у кого на переконанні, що COVID-19, як такий, взагалі не існує, а хто переконаний, що його імунітету достатньо настільки, що він поборить COVID-19 і будь-яку космічну хворобу…

Щодо бачення виходу із ситуації, то їх існує безліч. Навіть серед професіоналів думки розділилися. Але уряд у своєму бажанні захистити націю наполягає на тотальній вакцинації. І він, на мою думку, має рацію. Бо, насправді, можливості є дві: перша – не вакцинувати нікого, а покластися на природній відбір. Слабкі та інфіковані вимруть, в інших виробиться імунітет. Або тотальна вакцинація. Щодо першого варіанту – не по-сучасному й трохи цинічно. Для прикладу, епідемія холери 1720-1722 років лише у Марселі забрала близько 50 000 життів. Вакцини тоді не було. Вимерли. Щоб призупинити розповсюдження епідемії, трупи спалювали… Екзотично й ефективно…

На сьогоднішній день у Франції кількість захворюваних на COVID іде на спад. Але при цьому різко прогресує індійський штам. В уряді не виключають можливість четвертої хвилі карантину. При цьому посилюється контроль щодо поширення епідемії й дотримання правил санітарії у всіх громадських місцях. Тести на COVID-19 здійснюються абсолютно безплатно за кошт уряду. З наступної середи тести стануть платними для іноземних туристів. Усі працівники сфери обслуговування мають бути обов’язково вакциновані. Вища Рада охорони здоров’я (Haute Autorité de santé (HAS)) наполягає на введенні примусової вакцинації проти COVID-19 для населення віку 24-60 років. На сьогодні першу дозу вакцини отримало 34 103 180 чоловік. Із них більша частина – не ті, які це зробили свідомо як захист, а ті, хто спокійно хоче відправитися у відпустку. Великі ваканси розпочинаються через чотири дні…

Олег Сусленский, Бремен, Германия:

– В целом ситуация с коронавирусом в Германии под контролем. Благодаря чуть дольшему локдауну и интенсивной вакцинации имеем на начало июля 7 случаев на 100 000 населения. Это ни о чем. Система здравоохранения ФРГ заработала в штатном режиме.

Немцы относительно поздно начали вакцинировать, но потом резко набрали обороты. На данный момент минимум 1 дозу прививки получило 56%, а две дозы – почти 40% населения. В среднем вакцинируют по 800000 в день.

К приходу варианта «Дельта» в Германии относятся серьёзно, но без паники и страха. Да, он чуть быстрее, но положительным моментом является то, что смертность при дельта-варианте в настоящее время все еще значительно ниже, чем при альфа-варианте. 2% инфицированных альфа-вариантом умирают в течение 28 дней, но только 0,3% инфицированных дельта-вариантом.

К тому же мы имеем эффективное средство борьбы и с ним, и с другими штаммами – вакцины! Немецкая комиссия по вакцинации (STIKO) недавно изменила рекомендацию: теперь всем, кто получил первую дозу AstraZeneca, рекомендуется вторая доза mRNA-вакцин BioNTech/Pfizer или Moderna SpritzeSpritze. Вне зависимости от возраста. Такая перекрестная вакцинация показала наилучшую протективность, в том числе и от дельта-варианта.

К действиям правительства я претензий не имею, поскольку это была/есть чрезвычайная ситуация, сравнимая лишь с природной катастрофой: пожаром, наводнением или извержением вулкана. Это как если тебя сажают в болид Формулы 1 в разгар гонки – и рули теперь и дави на педали. Всему приходилось учиться на ходу, много импровизировать и выбирать наименьшее из зол. В любом случае, все действия немецкого правительства базировались на быстро меняющихся достижениях науки и принципах доказательной медицины. А главным лейтмотивом было сохранение жизни граждан, пусть и за счет каких-то временных ограничений и неудобств.

Помимо горестных утрат близких мне людей, пандемия открыла для меня ещё и огромный источник от общения с родными и близкими. Оказалось, ощущение тревоги, заботы, хлопоты могут нести и положительный потенциал и сметают всё лишнее, несущественное. И вдруг то, что тебе нужно, вдруг сходится с тем, что тебе хочется…

Александр Крыс, Токио, Япония:

– У нас идёт вакцинация, правда, не быстро. Купоны на прививки мы получили, это такая бумага от муниципалитета, по которой ты можешь бесплатно вакцинироваться в своём районе. Или в чужом, если есть уважительные причины. Но сейчас в общественных центрах прививки делают в первую очередь людям от 65 лет или с болезнями. «Безболезненных» до 65 будут колоть с 15 июля. Правда, можно привиться в частной клинике, но только тем, кто уже там зарегистрирован на обслуживание. В общем, могли бы и порасторопнее. На детей купоны не прислали, пока делают прививки от 16 лет. Но вроде «Файзер» можно и с 12. А в целом, по сравнению с другими странами, все более-менее хорошо. «Дельты» боятся, но вакцины, которые здесь колют («Файзер» и «Такэда-Модерна»), его отпугивают, как пишут наши СМИ. Недавно закончился очередной локдаун, к ним уже все привыкли. Люди ходят в масках даже по улицам, не то что в помещениях. Думаю, поэтому в Японии и нормально.

Оксана Мирошник, Ньон, Швейцария:

– На сегодня ситуация с эпидемией в Швейцарии находится в так называемой фазе стабилизации. Заражаемость, регистрируемая в последнюю неделю (в среднем по 110 новых случаев), находится на довольно низком уровне. И я думаю, что это происходит благодаря тому, что вакцинировано уже около 50% взрослого населения. Бесплатная вакцинация продолжается. В Швейцарии это две вакцины: Pfizer и Moderna. И на сегодня прививку можно получить даже без предварительной записи в отлично организованных прививочных центрах.

С 23 июня правительство Швейцарии приняло решение о следующем этапе снятия ограничений, связанных с Covid-19. Нужно сказать, что и до этого момента жизнь в Швейцарии не была на жёстком локдауне, в отличие от многих её соседей.

На сегодня удалённая работа не обязательна, хотя рекомендована. Также регулярное тестирование на работе не требуется. Возобновлено очное обучение в университетах. В ресторанах снято ограничение по количеству людей за каждым столом. Сняты ограничения пропускной способности в помещениях. Соответственно магазины, спортивные и развлекательные центры могут снова работать на полную мощность. Дискотеки будут работать для тех, у кого есть Covid-сертификаты.

В Швейцарии каждый её житель может получить в аптеке 5 бесплатных самотестов в месяц.

На сегодня все члены моей семьи уже привиты, и я надеюсь в очень скором времени приехать к маме в Украину. К счастью, у нас сегодня есть возможность общаться по видео через Интернет. Иначе я даже не знаю, как мы могли бы выдерживать такую длительную разлуку из-за этой эпидемии. С мамой я не виделась уже два года. И это просто ужасно.

Я хочу всем пожелать разумной оценки происходящего. Не поддавайтесь всем этим антипрививочным настроениям. На сегодня это единственная возможность выйти живыми и здоровыми из сложившейся ситуации. Берегите себя и своих близких в такое непростое время.

Подготовили Ольга Березина, Ефим Мармер, Елена Никитина, Сергей Полулях, Геннадий Рыбченков, «УЦ».