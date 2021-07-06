За три місяці – «АгроЕкспо»!

Голова наглядової ради «Гідросила Груп» і «Ельворті Груп» Павло Штутман на нараді в приміщенні обласної державної адміністрації озвучив новину № 1 для Кіровоградщини: міжнародна агропромислова виставка «АгроЕкспо»-2021 відбудеться в Кропивницькому з 29 вересня по 2 жовтня.

Повідомляючи про це, ініціатор і незмінний організатор виставки звернувся до обласної влади з проханням запросити на виставку керівництво держави, окреме побажання було й до міста: «Я прошу місто долучитися та хотів би, щоб воно провело виставку ретро-автомобілів. Ми готові безкоштовно надати для цього площу в критому павільйоні».

Наразі відомо, що площа виставки, яка входить до десятки найбільших виставок Європи, складе 360 тисяч квадратних метрів, причому компанії-учасники вже забронювали 87% відкритої площі та 80% критих павільйонів, очікується близько 50 тисяч відвідувачів.

Як правило, ми пишемо про «АгроЕкспо» під час проведення, але в минулому році довелося писати й після, оскільки павільйони потрапили під удар буревію, який пронісся над Кропивницьким 17 жовтня. Нагадаємо, що негода дошкуляла й під час проведення минулорічної виставки, яка тривала з 30 вересня до 3 жовтня. Про ліквідацію наслідків та про підготовку до цьогорічної виставки нам розповів виконавчий директор «АгроЕкспо» Ігор Глібко:

– Минулий рік був дійсно складним в організаційному та погодному плані. Під час виставки випала рекордна кількість опадів, у цілому це не завадило, але місцями довелося відкачувати воду за допомогою працівників ДСНС. Ми провели відповідні будівельні роботи, зокрема, щоб убезпечити від дощової води торгові та виставкові локації, а також укріпити з’їзди з траси на територію виставки й місця паркування автомобілів. Зазначу, що мова про асфальтування всієї площі не йде з екологічних і фінансових причин. Уже після виставки територія потрапила під удар торнадо, який пошкодив кілька критих павільйонів. На деяких було зірвано вхідні ворота та дах, через що всередину потрапило багато води. Наслідки стихії вже ліквідовано, і павільйони готові до прийому учасників та гостей.

В організаційному плані «АгроЕкспо»-21 відрізняється тим, що з’являться іноземні учасники, яких у минулому році не було через коронавірусні обмеження на кордоні. Зараз ми вже маємо кілька заявок від іноземних партнерів, це Австрія, Польща та інші найближчі сусіди. Ми не комерційна виставка, оскільки на ній не заробляємо, тому що ціни на участь у нас в 5-10 разів нижчі, ніж загалом в цьому сегменті діяльності.

Щодо родзинок, ми плануємо за допомогою міста влаштувати виставку ретро-автомобілів, у тому числі й спеціалізованих, але це в процесі обговорення. Чекаємо на ідеї, але в нас є й свої традиції, це Покровський ярмарок і фестиваль вуличної їжі «ЄлисаветСмакFest», меню якого, якщо так можна сказати, ми прагнемо урізноманітнити кухнею народів світу, бо це теж частина культури. Культурна програма в нас базуватиметься на виступах народних колективів з районів області, це подобається людям і підкреслює талановитість та самобутність народу. Ну і, звичайно, гостей буде зустрічати наш символ, Мартин Боруля.