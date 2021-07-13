Олександрія дипломатична й не дуже

Минулий тиждень виявився для Олександрії надзвичайно багатим на події як політичного, так і соціально-економічного характеру. Почнемо з міжнародних, оскільки 9 липня Олександрію відвідав Надзвичайний і Повноважний посол Словацької Республіки в України Марек Шафін. Він відвідав різноманітні заходи та локації, зокрема ТОВ «АгроВіста», музейний центр, високо оцінив відреставрований театр та разом з міським головою Сергієм Кузьменком відкрив виставку сучасних словацьких художників. Він поспілкувався з журналістами, при цьому було висловлено переконання, що спільні культурні зв’язки досить часто передують тісним економічним стосункам. Тим більше Словаччина має успішний досвід розбудови власної економічної моделі, яка створювалась після поділу Чехословакії на дві незалежні країни – Чехію і Словаччину.

Те, що промисловість міста не лише потребує інвестицій, але й сама працює над наповненням бюджету, засвідчила чергова сесія міської ради. Перед її початком Сергій Кузьменко сказав, що його ініціатива залучити до міського бюджету 100 мільйонів додаткових гривень успішно реалізована. За перше півріччя було залучено 23 мільйона гривень власних надходжень і 90 мільйонів – з обласних та державних джерел. Це заслуга платників податків, а також міського та обласного депутатського корпусу, які наполегливо відстоювали інтереси Олександрії.

Про створення сприятливого клімату для ведення бізнесу в місті свідчить намір збудувати тут гіпермаркет «Епіцентр», це забезпечить створення 75 робочих місць та надходження щорічних податків у розмірі 3 мільйонів гривень, а загальні інвестиції в будівництво мають скласти 70 мільйонів гривень. «Це дійсно велика інвестиція в наше місто, ми й надалі працюватимемо над тим, аби в Олександрію заходили успішні інвестори», – вважає Сергій Кузьменко.

Разом з тим, на його офіційній сторінці в мережі Фейсбук з’явилася достатньо відверта й навіть різка авторська репліка з приводу інших великих об’єктів, які з’явилися в області за часи губернаторства Сергія Кузьменка: «Сьогодні перед сесією ділився речами, яким іноді дивуюсь… Коли я звітував про перші 100 днів на посту міського голови, у березні, я казав, що планую в цьому році залучити додатково до бюджету міста 100 мільйонів гривень надходжень. Доповідаю – уже маємо реально на сьогоднішній день додаткових 110 мільйонів. За пів року! І це незважаючи на те, що зараз стосунки з обласною владою важко назвати конструктивними. Я б навіть сказав, що відносини наші розбалансовані. Думаю, що винні в цьому різкі кадрові зміни в керівництві області, і маю надію на найшвидше врегулювання. Бо іноді просто дивуюсь деяким речам…

Наприклад, Олександрійський театр. Плашка на відео – “Велике будівництво”. Я згоден, що це велике будівництво… Але – наше! Ми його розпочали в 16-му році, коли я був очільником ОДА, і закінчили на 99%. А останні два роки нова обласна влада не може завершити цей об’єкт. Давайте, дофінансуйте… і потім отримаємо аплодисменти! Бо плашка “Велике будівництво” – це відповідальність!

Інфекційне відділення міської лікарні. Перше, що область зробила, – це причепила табличку “Велике будівництво”. І в цей же час область переносить 10 млн грн, за які проголосували депутати й які потрібні тут і зараз для реконструкції, на листопад-грудень… З такими темпами ми не збудуємо на жовтень інфекційне відділення. Табличка “Велике будівництво” – це відповідальність обласної влади за цей об’єкт. Це відповідальність за 220 тисяч жителів Олександрійського району, які восени, не знаю як, зустрічатимуть чергову хвилю коронавірусу! Це чверть жителів Кіровоградської області, для яких не буде альтернативної установи, яка б стала на їхній захист!

У цей же час з обласного бюджету витрачається 25 млн грн на приймальні відділення в лікарнях. Вивіска “Велике будівництво”! Я тільки за розвиток медицини, але кому потрібні просто порожні приміщення? Без обладнання, бо воно не заплановане!

Ще раз скажу: “Велике будівництво” – це відповідальність! Відповідальність обласної влади за ті об’єкти, на які вона ці таблички причепила. Тому давайте думати не про піар, а про ті результати, які люди від нас чекають».

Прикладом роботи задля результату, а не піару, можна назвати зміну керівництва КП «Олександрійський центральний ринок», про що мер нагадав 7 липня під час сесії міської ради. За пів року підприємство отримало на 2,4 мільйона гривень доходу більше, ніж за такий же період минулого року. При цьому оцінку діяльності як колишніх, так і нових управлінців буде надано на основі висновків фахівців Держаудиту, який вже розпочав свою роботу.

Депутати міської ради збільшили доходи та видатки бюджету громади на майже 37 мільйонів гривень за рахунок як збільшення власних надходжень, так і державних субвенцій. Кошти надійшли на розвиток ЦНАПів, мережі сільського Інтернету, Нової української школи, придбання інсулінів і тому подібне. 3 мільйона гривень було виділено на підготовку шкіл до навчального року, 1,5 мільйона – на будівництво мультифункціонального спортивного майданчика біля гімназії ім. Т. Шевченка, 386 тисяч гривень пішло на оздоровлення дітей працівників закладів освіти та охорони здоров’я, а 810 тисяч – на сплату енергоносіїв для Центральної міської лікарні. 10 мільйонів гривень спрямовано на ремонт вулиці Скічка і 4,5 мільйона – на придбання вуличної прибиральної техніки. На підтримку трьох комунальних підприємств, які працюють в сфері життєзабезпечення міста, депутати спрямували майже 2,4 мільйона гривень. З метою активізації та повноти надходжень від місцевих податків і зборів депутати встановили перелік податків та затвердили положення про їх стягнення.