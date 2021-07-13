Полиэтиленовая авоська

С 10 июня этого года вступил в силу Закон Украины «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», который поможет нам вспомнить давно забытое средство переноски продуктов – авоську, или сетку, которую советские граждане брали «на авось», на всякий случай, а вдруг что-то удастся купить.

Мы попробовали оценить текст самого закона и оперативность его выполнения. Но похоже, что забытое слово мы будем применять по другому поводу – все надеются, авось ничего не изменится и мы по-прежнему будем наслаждаться мягким шуршанием полиэтилена. По своему назначению закон понятен и необходим – мы просто тонем в пластиковом мусоре и задыхаемся в продуктах его горения. Среднестатистический украинец использует до полутысячи полиэтиленовых пакетов в год, и все они попадают на свалки, где и продолжают свое существование в качестве вечного мусора. Надежды на переработку не оправдались, утилизируется меньше 10% мягкой тары. Эксперт в деле сбора вторсырья Юрий Рогало говорит, что пластиковые пакеты неинтересны для сбора из-за низкой цены приемки, но еще вопрос, что вреднее для земли, неразлагающийся пластик или экопакет на основе крахмала, который при самоликвидации сильно окисляет землю. Верховная Рада пошла по наиболее короткому, радикальному, но вряд ли эффективному пути – запретить!

Закон так и говорит – запрещается распространение в розничной торговле, сфере общественного питания и предоставления услуг сверхтонких пластиковых пакетов, просто пластиковых пакетов и оксиразлагаемых пластиковых пакетов! Но, как водится у нас, запрещается не «отныне и во веки веков», а с 10 декабря этого года, некоторые статьи начинают действовать с марта 2022-го. Самое интересное, что альтернативу обычным пакетам планируется разработать аж к 2023 году, а до этого, надо понимать, у народа будет железная отмазка при нарушении статей закона. И правда, запретить придумали, а чем заполнить нишу – нет. Между прочим, пролетарии базарной торговли по этому поводу за словом в карман не лезут, и такую логику опровергнуть трудно: «А в чому ж людям носити товар, у жменях? А нащо вони їх продають? Самі їх наробили, а на нас хочуть перевести стрілки. Доки будуть продавати, доки ми й будемо брати ці пакети!»

Необходимо разобраться и в тонкостях запретительного закона, хотя бы что такое сверхтонкие и тонкие пакеты? Закон разъясняет, что это пакеты с толщиной стенки до 15 микрон, а тонкие – от 15 до 50 микрон. Кто будет измерять – неизвестно, но для наглядности скажем, что средняя толщина человеческого волоса – 100 микрон. Говорят, что эти пакеты попали под запрет по причине быстрого превращения в мусор, проще говоря, они рвутся. Но запрещение не распространяется на те же сверхтонкие пакеты, применяющиеся для транспортировки рыбных, мясных, сыпучих продуктов в качестве первичной упаковки – уже здесь открываются широкие возможности для обхода закона.

Необходимо сказать и о запрещенных оксиразлагаемых пакетах – это пакеты, разлагающиеся на мелкую пластиковую фракцию под действием ультрафиолета и кислорода. Потом эта пластиковая пыль вообще не поддается ни сбору, ни учету, ни уничтожению, а накапливается в живых организмах.

Все эти пакеты должны быть заменены альтернативными упаковками, но что под этим подразумевается – никто не знает. Продавцы говорят, что, возможно, придется возвращаться к бумаге и картону в качестве упаковочного материала, а покупатели старшего поколения сразу вспомнили о матерчатых мешочках, в которых и транспортировали, и хранили сахар, муку и все другое. Возможно, так оно и будет, но что-то подсказывает, что мы просто перейдем на другой уровень использования пластиковых или полиэтиленовых пакетов, ведь мы боремся и за спасение деревьев, из которых делают бумагу. Для это создаются предпосылки в самом законе. Например, статья 3 говорит не о запрещении распространения, а о запрещении БЕСПЛАТНОГО распространения полиэтиленовой тары в розничной торговой сети. Другими словами, за деньги – сколько хочешь. Еще одним легальным направлением использования полиэтиленовых пакетов стали эко-пакеты, то есть разлагающиеся при участии микроорганизмов, но кто сможет установить, к какому классу принадлежат пакеты, – неизвестно. Конечно, законодатель предусмотрел такой вариант и строго запретил ставить клеймо «Эко» на пакеты, которые не обладают такими свойствами, но как будет на самом деле, тем более при современном развитии печатного дела, – сказать сложно.

Даже исходя из этих пунктов закона, трудно предположить, что Украина в скором времени превратится в беспакетное государство, – старшее поколение еще подумает, а молодежь «торбинки» носить точно не будет. Поэтому полиэтиленовые пакеты могут просто подорожать, что и наблюдается. Торговые сети среагировали достаточно быстро, и в супермаркетах Кропивницкого уже появились фирменные пакеты с клеймом «Эко», но стоить они стали в два или три раза дороже, чем традиционный полиэтилен: если «вредный» пакет стоит 1 грн 30 коп., то «Эко» – 3 грн 60 коп.

Скорее всего, полиэтилена в нашей жизни меньше не станет, но он точно подорожает. Тем более, что запрет не распространяется на все другие пластиковые упаковочные пакеты – для мусора, для тяжелых вещей, на пищевую пленку, поли­этиленовые покрытия и все другое. Много вещей в законе не отражено с точностью до буквы, поэтому возможны разночтения терминологии – назовут пакет другим словом, и любой юрист докажет в суде, что о нарушении закона речь не идет, или это не объект сферы услуг. А в том, что так и будет, можно не сомневаться.

Как всегда, наш законотворец приводит только один аргумент «за» – людоедские штрафы в размере от 8500 до 34 тысяч гривен, которые тоже обязательно будут оспариваться в судах! Тем более, что при разработке закона о запрете полиэтиленовых пакетов абсолютно не синхронизирована или вообще не создана правовая основа, поэтому и отводится время на принятие «нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону, приведення нормативно-правових актів у відповідність».

Самое интересное, что даже органы государственной власти, на которые ложится контроль за выполнением закона о пакетах, ничего не знают, кому, как и когда начинать контролировать и запрещать. Они ожидают какого-то разъяснения от Кабинета Министров, но контролировать-то и штрафовать придется, время пошло. Поэтому может получиться, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», где Иоанн Грозный советовал нарушителя сначала сажать на кол, а потом придумывать новые кары.

Спору нет – бороться с мусором и с мусорообразующими составляющими надо, и чем скорее, тем лучше, но получится ли благодаря этому закону – вопрос. Мы же помним, как практически фиаско закончилась попытка внедрения раздельного сбора мусора, поэтому можно было подумать над вариантами естественного уменьшения количества пластиковых пакетов, прежде чем стучать кулаком. Вполне возможно, все сведется к контролю над сверхприбыльной отраслью изготовления и реализации полиэтиленовых пакетов, и не факт, что это будет в интересах государства.