В оперативному режимі

У Кропивницькій міській раді відбулася 5 сесія 8 скликання, яка пройшла за явної переваги налаштованих на роботу депутатів. Іншими словами, майже не було виступів з трибуни активістів перед початком сесії, які інколи забирають до години робочого часу. Між іншим, відтепер результати всіх поіменних голосувань після кожного розгляду будуть висвітлюватися на табло.

Перед початком сесії депутати привітали черговий успіх наших спортсменів, цього разу нового чемпіона Європи з гирьового спорту Євгена Тимофеєва та його тренера Сергія Шевченка, які, крім оплесків, отримали й грошові сертифікати.

Потім пішла плідна робота, оскільки практично всі проєкти рішень були попередньо розглянуті та узгоджені в депутатських комісіях, групах і фракціях. Таким чином депутати затвердили бюджетний звіт селища Нового й внесли зміни до міського бюджету-21. Начальник фінансового управління Любов Бочкова доповіла, що місто отримало та має залучити до бюджету ряд цільових субвенцій, серед яких 6 мільйонів гривень – на потреби Центральної міської лікарні та пологового будинку, стільки ж – на управління освіти, 4,4 мільйона отримає управління соцзахисту, для хворих на цукровий діабет надійшло майже 4 мільйона гривень, 10 мільйонів отримає проєкт капітального ремонту вулиці Нікітіна, 15 мільйонів йде на реконструкцію операційного блоку лікарні швидкої медичної допомоги, ще 10 мільйонів гривень надійшло на програму «Спроможна школа».

Додаткові асигнування були здійснені й з міського бюджету завдяки перевиконанню плану надходжень за перше півріччя. Значну частину цієї суми спрямували на покриття розходів з пільгового перевезення пасажирів та на управління охорони здоров’я, зокрема, 8 мільйонів гривень піде на придбання рентгенівського апарату для Центральної міської лікарні. Свої асигнування отримали інші розпорядники коштів, згідно програм розвитку та на забезпечення поточної діяльності. Таким чином, дохідна частина кропивницького міського бюджету зросла на 115 мільйонів гривень і склала 2 мільярди 487 мільйонів гривень, а видаткова – 2 мільярди 541 млн грн.

Депутати встановили ставки єдиного податку для ФОПів спрощеної системи оподаткування, вір­ніше, залишили її на рівні 10-15%, а також не змінили ставку збору за місця для паркування транспортних засобів – вона залишилася на рівні 0,05% від розміру мінімалки. Зате збільшили розмір туристичного збору. Це стосується готелів, які відтепер будуть брати за ночівлю «внутрішніх» туристів 1% від вартості проживання за добу, а з приїжджих – до 2%. Наскільки це допоможе саме туризму та як будуть відрізняти туристів від простих проживаючих – невідомо, але й готелів у нас теж небагато. У цьому блоці питань депутати підвищили ставки зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати.

Цілий ряд питань порядку денного було присвячено затвердженню статутів і перейменуванню спортивних та загальноосвітніх навчальних закладів, яким у більшості випадків до назви було додано слово «комунальний». З перейменувань відзначимо нову назву колишньої вулиці більшовика Халтуріна, яка тепер буде носити ім’я видатного хорового диригента Семена Дорогого. З’явився в місті й новий сквер, відтепер колишній сквер «Ятрань» буде називатись сквером Праведників народів миру, на честь українців, які рятували євреїв під час Голокосту.

У системі міської освіти з’явився довгоочікуваний Ресурсний центр з підготовки учнів, очевидно, з трудового навчання, причому представники гарнішої частини депутатського корпусу наполягли, щоб в проєкті рішення окрім слова «учні», фігурувало й слово «учениці».

Депутати Кропивницької міської ради затвердили текст звернення до вищих керівних органів країни з проханням скасувати карантинні обмеження на перевезення пасажирів у великогабаритному транспорті, а також приєднали районні в місті територіальні центри соціальної допомоги до міського Управління соцзахисту.

З земельних питань відзначимо дозвіл на розробку проєкту землеустрою для храмової споруди Православної церкви України в парку Слави та на нові правила розміщення індивідуальних гаражів в масивах багатоквартирної житлової забудови. Проєктом передбачено дозвіл на зведення тимчасових або розбірних гаражних конструкцій, без фундаментів, для неходячих користувачів транспортних засобів.