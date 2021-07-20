Над містом і в громаді

15 липня над Олександрією вдруге здійнялася повітряна куля – таким чином була завершена програма святкування ювілею міста. Раніш політ не відбувся через несприятливі погодні умови, але міський голова пообіцяв організувати політ і зробив це. Аеронавти, у кількості ста чоловік, змогли помилуватися своїм рідним містом з висоти пташиного польоту, і дійсно, є на що подивитися. А хто не встиг піднятися в повітря, може помилуватися відео перебудови чи відновлення парку імені Тараса Шевченка, яке з’явилося на офіційній сторінці Сергія Кузьменка, – це вражає.

Але на землі роботи, як кажуть, непочатий край, хоча б і на пляжах. У зв’язку з небезпекою спалахів інфекційних хвороб фахівці обласного лабораторного центру провели обстеження річкової води на міських пляжах. На двох з них, у парку Шевченка та ГО «Альбула» виявлено перевищення вмісту кишкової палички в кілька разів. Є й більш трагічні новини – 17 і 18 липня в місті втопилося двоє осіб, тому будьте обережні.

Тим часом літо в розпалі, і дитячий табір «Дружба» прийняв уже другу зміну, а це 190 дітей. Гарного їм відпочинку!

У рамках підготовки до нового навчального року тривають ремонтні роботи в освітніх закладах Олександрії. Окрім косметичного ремонту, у деяких школах і дитсадках заплановано ремонти покрівель, оновлення харчоблоків, встановлення протипожежної сигналізації, а також заміна меблів та електронного обладнання, на що міська рада виділила необхідний фінансовий ресурс та забезпечила контроль якості. Натомість, міський голова вимагає якісного виконання робіт від ОКВП «Дніпро – Кіровоград», після якого руйнується дорожнє покриття на вулицях міста: виправляйте за свій рахунок та вчасно!

Міська влада наполегливо працює й у напрямку забезпечення сталої роботи комунального теплогенеруючого підприємства. Сергій Кузьменко вважає, що діяльність підприємств на альтернативному твердому паливі, тобто на дровах, наносить шкоду економіці міста та довкіллю, розбалансовує діяльність мережі теплозабезпечення: «Ще раз наголошую на важливості руху в цьому напрямку. Ми повинні привести нашу енергосистему до ладу, до порядку, щоб уже до зими ми мали як стабільну систему комунікацій, так і фінансову стабільність».

Відбулися зміни й на ринку послуг з утилізації твердих побутових відходів. На підставі проведення відкритого конкурсу виконком визначив виконавцем послуг ТОВ «Екотранссервіс-21», яке має виправити допущені недоліки та прорахунки від попереднього надавача послуг. Зазначаємо, що тарифи на вивезення сміття не змінилися. Виконком розглянув і питання благоустрою сільських територій, вперше затвердивши акти обстеження зелених насаджень та озеленення територій сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід, – озеленяйтеся! Активізувалася й санітарна робота в селах – за останні тижні КП «Чисте місто» ліквідувало стихійні звалища в кількох населених пунктах громади, дісталися й до Перемозького мікрорайону.

До речі, відтепер мешканцям сільських територій не обов’язково їхати до Олександрії за довідками та печатками. Старости селищ і сіл отримали право вчиняти нотаріальні дії, зокрема старости можуть діяти в сфері охорони спадкового права, посвідчувати заповіти, видавати дублікати посвідчених ними документів, засвідчувати вірність копій та виписок, а також справжність підпису.