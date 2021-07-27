Андрей Райкович: не позволю брать с родителей деньги!

Городской голова Кропивницкого во время еженедельного совещания дал задание управлению образования еще раз провести разъяснительную работу с руководителями школ и детских садов, чтобы напомнить о недопустимости родительских взносов.

«Возвращается знакомая история перед учебным годом – опять родители куда-то деньги сдают. Мы же эту проблему давно закрыли. Уважаемые работники управления образования, собирайте директоров, напоминайте, что с родителей денег собирать нельзя! Да, у нас в бюджете сейчас нет лишних миллионов на какие-то дополнительные излишества в классах. Город, как и все громады, живет в условиях карантина, дополнительных поступлений нет. Но требовать с родителей средства я не позволю», – жестко акцентировал городской голова.

Сейчас в Кропивницком идет активная подготовка к 30-летию независимости Украины, Дню Флага Украины и Дню города. Андрей Райкович призвал организаторов праздничных мероприятий не забывать о карантинных требованиях: маски, дезинфекторы, соблюдение социальной дистанции. Вроде бы все уже привычно, но забывать и игнорировать эти нормы по-прежнему нельзя.

«Все, кто готовит эти мероприятия, вспомните предостережения прошлого года. Больших скоплений людей, без дистанции, без контроля, без масок и антисептиков не должно быть, – поставил четкую задачу городской голова. – Вы же читаете, с чем прежде всего связывают повторную вспышку Covid-19 в европейских городах – с футбольным Евро-2021 в частности. Так вот, чтобы мы не отпраздновали, а затем вместе не слегли! Ресурс медицины очень ограничен, как человеческий, так и финансовый. Итак, планируем все мероприятия очень осмотрительно».

Еще городской голова Райкович поставил задачу сектору экологии и природоохранной деятельности городского совета проинспектировать все зеленые насаждения города. В реестр внесут все здоровые деревья, а также проинвентаризируют все больные и обязательно создадут план их замены на здоровые молодые деревья.

«Особое внимание к деревьям со стажем 50+. Многие из них несут реальную угрозу для жизни людей. Непогода это доказала, в городе повалены 28 деревьев. Даю задание обследовать весь зеленый фонд, каждое дерево. А потом подготовить четкий перечень больных и аварийных насаждений и план замены на качественные молодые деревья. Даю пару недель на эту работу, чтобы я потом никого не увольнял».

Также Андрей Павлович уделил внимание подготовке к отопительному сезону, всегда непростой. В Кропивницком в этом году уже заменили несколько участков сетей. Параллельно готовятся проекты нескольких новых котельных, продолжается сотрудничество с USAID (Агентством США по международному развитию) по разработке комплексной схемы теплоснабжения города. Это серьезные задачи на будущее. Но приоритет на сегодняшний день – подготовка всех необходимых документов, чтобы максимально отстоять в соответствующих инстанциях позицию города по погашению государством долгов КП «Теплоэнергетик» за предыдущие годы.

«Очень важный вопрос связан с расчетами за разницу в тарифах, по штрафным санкциям, они обходятся в сотни миллионов гривен. Только у нас по газу в пределах 800 миллионов гривен задолженности, – говорит Райкович. – Вы знаете, сколько в Киеве бились над принятием закона №3508, который прошел непростой путь диалогов? И реализация этого закона для нас важна. (Этот закон – об урегулировании задолженности за энергоносители, упрощающий процесс. – Ред.)

КП “Теплоэнергетик”, управление ЖКХ, юридическое и финансовое управление получили задание к каждой позиции подойти ответственно и грамотно и подготовить соответствующий пакет доказательной базы, которую должны принять, учесть и возместить.

Это очень ответственная и знаковая работа, за которую необходимо взяться. Это шанс нормализовать финансовое состояние КП “Теплоэнергетик”. Не приму никаких отговорок: не успели, не поняли, что-то потеряли. Это наш долг перед городом», – отметил Андрей Райкович.