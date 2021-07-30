Uklon дарує знижки 50% на перші 3 поїздки!

Протягом серпня онлайн-сервіс виклику авто Uklon, який нещодавно з’явився в Кропивницькому, дарує -50% на перші 3 поїздки всім новим користувачам міста.

Uklon – перший на території України онлайн-сервіс, що дозволяє замовляти автомобіль через додаток зі смартфона або на сайті, без телефонних дзвінків в диспетчерські служби. Завантажити Uklon можна в App Store чи Google play.

Тепер в жителів Кропивницького є можливість не лише подорожувати безпечно і з комфортом, але і повністю налаштовувати поїздку «під себе». В додатку є цілий перелік додаткових опцій, які дозволяють управляти ціною, відправляти доставку, їздити з дітьми або тваринами і багато іншого.

“Кропивницький – 27-е за рахунком місто, де є Uklon. Наразі сервіс має найбільше географічне покриття в Україні, а ми щасливі, що в жителів Кропивницького тепер також з’явилася можливість користуватися діджитал продуктом для міських перевезень”, – розповідає співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

До речі, сума безкоштовного страхування життя пасажирів і водіїв під час користування сервісом складає 1 мільйон гривень.