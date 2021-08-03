Как две капли воды

О множестве удивительных праздников мы узнаем теперь исключительно благодаря Интернету: День объятий, День туалета, День подражания пиратам, День яйца и т.п. 6 августа тоже будет отличный повод повеселиться, но не кому попало, как в День улыбки, а только близнецам – грядет праздник на их улице. Правда, есть еще один День близнецов, тоже международный и тоже непонятно кем учрежденный, – он отмечается в последнее воскресенье мая. Но мы не стали дожидаться мая и занялись поиском местных близнецов, чтобы расспросить, как им, таким одинаковым, живется в наше непростое время.

Экзамен за брата

Очень быстро мы вышли на Дмитрия и Евгения Савранских, известных в Кропивницком активистов. Братья проводят экскурсии по Ингулу на байдарках, проект называется KropRiverTour. Кроме того, сами расчищают водоемы. Недавно Савранских чествовали как победителей в проекте «В фокусе добра», который проводил местный филиал «Суспільного», – их мероприятия по расчистке Ингула признаны лучшей эко­инициативой года.

На встречу пришел Евгений.

– Когда мы были детьми, родители хотели одевать нас одинаково. Нам это было не по душе, и в старших классах уже одевались каждый на свой вкус. Стремились к индивидуальности. Определение «Дима-Женя» нам не нравилось. Кстати, в нашей знаменской школе одновременно учились еще две пары близнецов.

– Приходилось ли злоупотреблять своим сходством?

– Только раз. Это было на последнем курсе в педуниверситете. Мы хоть и на разных факультетах учились (я – на физвоспе, Дима – на историческом), некоторые предметы были общие. Брат сдал экзамен по одному из них, а мне только предстояло. Основательно подготовиться у меня не было времени. И брат сдал за меня. Интересно, но ему попался тот же билет, что и в первый раз.

– И никто не раскусил фокус?

– Однокурсники все поняли. Преподаватель, кажется, тоже что-то подозревал. Но ничего не сказал.

– Из-за сходства с братом случаются смешные ситуации?

– Раньше было чаще. Поначалу в университете нас часто путали. Учились мы в разных корпусах. Я не предупредил своих одногруппников, что у меня есть брат-близнец. И Дима не предупредил. Вот и возникали недоразумения. Чтобы избегать их, брат отпустил бородку.

На вопрос, чувствует ли интуитивно, на расстоянии, Дмитрия, Евгений ответил отрицательно:

– Когда брата сбила машина и он в тяжелом состоянии лежал в больнице, я ничего такого не чувствовал.

И воевали вместе

Анатолий и Сергей Темченко – тоже близнецы. Родом они из Александровского района. Вместе росли, учились в школе, вместе попали в Афганистан, куда их направили выполнять так называемый интернациональный долг. Вернулись с боевыми наградами. Анатолий – с орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», Сергей – с медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».Окончили КИСМ. Долгое время работают в сельском хозяйстве в Кропивницком районе.На днях отметили 54-летие.

– Анатолий, появление на свет близнецов было неожиданностью для ваших родителей?

– Ой, не знаю. Мать только рассказывала, что я старше Сергея на 15 минут.

– Это как-то выражалось в ваших отношениях?

– Никак. Только мать шутила.Мы жили дружно. И сейчас дружим. Брат – лучший друг.

– Одевали вас в детстве одинаково?

– Только когда маленькими были. В средних классах уже имели свободу выбора.

– Как случилось, что вместе попали в Афганистан?

– В военкомате попросили, чтобы нас отправили в одну часть.

– Можно представить, что пережили родители.

– Они не знали, где мы. И про мое ранение не знали. В письмах мы хвалили теплую погоду и хорошую кормежку. А потом командир написал родителям благодарственное письмо, в котором упомянул о братской помощи афганскому народу. Когда мы, демобилизовавшись, прибыли с наградами домой, сошлись соседи, родственники – как в селе. А мать, пока служили, совсем седая стала. И ее, и отца уже давно нет. Рано ушли.

– Вас все еще путают?

– Случается. Когда встречаю незнакомого человека, который начинает говорить, как с другом, сразу объясняю: я – брат-близнец Сергея.

– Чувствуете ли друг друга на расстоянии?

– Иногда очень хочется позвонить брату. Звоню, и выясняется: у него какие-то проблемы.

Рожденные в День близнецов

Кропивничанки Анна и Татьяна Матвеенко умудрились родиться в Международный день близнецов – 6 августа.Как и положено близняшкам, ходили в один класс. Вместе учились в коммерческом колледже. Работают в коммерции.

– Когда мы были грудными детьми, мама, чтобы не перепутать нас, делала Тане на лбу метку зеленкой, – рассказала Анна. – До пятого класса нас наряжали одинаково, и нам нравилось. Потом у каждой выработался свой вкус. Хотя и сейчас, бывает, одинаково одеваемся. Например, на фотосессии. Путают ли нас? Те, кто нас знает не очень хорошо, – да. Когда мы вместе, нас различить легче. Когда-то работали вдвоем в магазине стройматериалов, проводилась аттестация. Я ее успешно прошла, наступила очередь Тани. Заведующая секцией предложила, чтобы я прошла и за Таню. Я переоделась в одежду сестры и еще раз успешно прошла аттестацию. Это был единственный случай, когда мы злоупотребили своим сходством. К тому же инициатива исходила не от нас.

– Анна, расскажите о ваших и сестры увлечениях. Они совпадают?

– Любим путешествовать, рисовать. Таня любит ухаживать за цветами, у нас – оранжерея. Я – не очень.

– Ощущаете ли себя частицами одного целого?

– Когда Таня болела, лежала в больнице, мне тоже было плохо. Чувствовала ее боль. У нас все общее – и радость, и боль. Сестра-близняшка – это подарок судьбы. Таня – моя лучшая подружка.