У каждого есть шанс не заболеть

В Кропивницком на сегодняшний день вакцинировано от коронавируса почти 38 тысяч человек: 24 тысячи 752 – одной дозой, чуть больше 13 тысяч – двумя. Маловато. Тем более что привиться можно в удобном для каждого месте и в удобное время. О деталях пятого этапа вакцинации на брифинге рассказала заведующая инфекционным отделением Центральной городской больницы, главный внештатный инфекционист областного центра Ирина Панченко.

Доктор напомнила, что все вакцины бесплатны. В наличии есть CoronaVac, Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Привиться можно в амбулатории поселков Горного и Нового, в 1-й, 3-й и 5-й поликлиниках, в амбулатории на Руслана Слободянюка (бывшая Терешковой), а также в центре массовой вакцинации – в холле 6-й школы. В гостинице «Елисаветград» можно привиться в выходные дни. Плюс есть мобильная бригада, при необходимости выезжающая по конкретным адресам.

По инициативе городского головы Андрея Райковича жители отдаленных районов имеют возможность вакцинироваться в коммунальном транспорте. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались 222 человека.

Ирина Панченко заметила, что Pfizer и AstraZeneca «отложены» для второй дозы. Хотя возможно комбинирование вакцин. Оно не распространяется только на CoronaVac. Хотя все же желательно обе дозы получать одним препаратом. Записаться на ревакцинацию можно по телефону 0980115658.

В то же время начальник городского управления образования Лариса Костенко на своей страничке в Фейсбуке призвала коллег активнее вакцинироваться: «До нового учебного года остался всего месяц. Мы совместно готовим учреждения к встрече с нашими воспитанниками. И она станет безопасной, только когда все педагоги сделают прививки от COVID-19. Сейчас вакцинировано 30% работников учебных заведений (больше всего – 80% – в коллективе школы №14). Я приглашаю всех вас на бесплатную вакцинацию Pfizer. Не бойтесь! Я тоже сделала себе прививку. Мы должны выработать коллективный иммунитет, чтобы противостоять опасной болезни».