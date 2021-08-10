Андрей Райкович о последствиях стихии

Естественно, именно о них в первую очередь говорили на главном совещании города. В пятницу в Кропивницком пронесся ураган скоростью 25-35 метров в секунду (норма для нас 5 метров, редко когда бывает 10 метров секунду). Шквал сопровождался мощным ливнем.

– По городу повалило и поломало ветки множества деревьев. Даже довольно молодая ель возле горсовета не выдержала, – говорил городской голова Кропивницкого. – Но мы ее попробуем спасти, КП «Благоустрій» уже занимается.

Больше всего пострадало деревьев на набережной, улице Яновского, Бобринецком шляхе, Крепостном переулке.

Хочу отметить, что через сливные канализационные коллекторы мы воду пропустили, они были вовремя ранее вычищены и справились с нагрузкой. Но наибольшую угрозу, как теперь все видят, составляют старые аварийные деревья, особенно когда под ними припаркованы автомобили. Пятница не стала исключением, были пострадавшие машины.

Главное, что на протяжении пятницы и двух выходных все службы работали в штатном для такой ситуации режиме. Важно, что мы не допустили травмирования людей, ни одного несчастного случая не зафиксировано.

К сожалению, надо понимать, что подобные погодные явления будут случаться все чаще. Поэтому аварийные службы должны быть всегда в повышенной готовности.

Конечно, до полного устранения последствий далеко. Горячая линия, управление ЖКХ – поручаю вам перепроверить все полученные сигналы, узнать, кому мы еще не успели помочь.

Проконтролировать состояние школ, больниц, детских садиков и т. д. Есть, к сожалению, пострадавшие детские садики. Во время объезда города в субботу видел, что в 32 школе повреждена часть крыши. Дообследовать все помещения этой школы. И я не понимаю, посмотрев на окна школы, куда уходят средства, которые мы выделяем школам на хозяйственные потребности?

На Валах повалены уникальные деревья. Максимально быстро убрать их и навести порядок. И, кстати, почему в природоохранной зоне, по периметру Валов, появляются частные дома? Я понимаю, что есть люди, которым «параллельна» история нашего города, не чувствуют они истории, фундамента города. Лишь бы хапнуть землю в таком месте. Анализируйте ситуацию – и контроль, и еще раз контроль. А то дай хапугам волю, они бы и перед горисполкомом дома понастроили. Должны быть красные линии не только на картах, а в головах! Есть места, куда нельзя лезть!

Главам районов – особое внимание приватному сектору. А то есть многочисленные жалобы, что мы не уделяем им внимания. Это ложь, что мы не помогаем. Но надо оперативнее реагировать. Пообщаться со всеми главами квартальных комитетов! Размыты многие дороги, надо быстро определиться, где надо подсыпать, где грейдировать. У нас хватает материала. Завадовка, Балашовка в основном жалуются. Меня засыпают просьбами об этом. Нельзя работать в таком хаосе. Срочно составить план по работе с такими дорогами.

По горячей линии. Людей ставят в очередь – через час перезвонить, через два. Это уже не горячая, а холодная линия. Ушли операторы в отпуск, имеют право, так у нас в горсовете море чиновников среднего звена! Отправлять их дежурить, заодно будут лучше понимать, чем на самом деле живет город и какие проблемы у людей.

Обращаю внимание жителей города. Все ваши запросы фиксируются. И работы будут проведены, помощь оказана. Но в первую очередь – в порядке сложности ситуации, а потом уже по периодичности заявок. Нужно подождать. Вы должны понимать, что ресурс коммунального хозяйства не безграничен! Мы не можем содержать расширенный штат именно под такие стихийные бедствия.

Но всем службам , в первую очередь «Благоустрію», «Универсалу», «Экостайлу» – работать на все 100 процентов!

Обращаюсь также к социально ответственному бизнесу – спросите у своих сотрудников, нет ли у них проблем после стихии. Помогите людям, ведь это, по большому счету, тоже входит в социальный пакет. Это будет по-человечески, будет патриотично. И все вас будут называть меценатами и помощниками людей.