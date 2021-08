By

Какие-то 90% политиков портят репутацию всех остальных.

Генри Киссинджер

Не стало Евгения Кирилловича Марчука, одного из тех, кто сформировал проукраинскую политику в независимой стране. Обычно говорят: «Пройдет время, и страна поймет, кого потеряла» – по отношению к Марчуку это не подходит. Его масштаб был хорошо виден и при жизни. Это о таких говорят: глыба.

Что отличало Марчука от 90% его коллег по власти и политике? Из собственного опыта общения – интеллект. Он держал в голове столько информации и доставал ее оттуда быстрее компьютера! Просчитывал ситуацию на несколько ходов вперед. В частности, с Крымом. Жаль, что он не стал президентом…

Евгений Кириллович был классическим перфекционистом. Все должно быть продумано, проверено и проконтролировано от начала до конца. Он мог написать среди ночи «Давай изменим формулировку в 8-м абзаце. Так будет точнее».

У него была главная тема – национальная безопасность. Каждый наш разговор неизменно выруливал на эту дорогу.

А еще сдержанность, спокойная манера общения, любовь к книгам и цветам, и, конечно, к Гайворонщине – своей малой Родине.

Я совершенно не пытаюсь идеализировать Евгения Кирилловича, но в моей памяти он останется именно таким.

Уход Марчука поневоле вынудил оглянуться по сторонам в поисках фигуры подобного масштаба. Увы… В голову пришел лишь бородатый анекдот, не самый приличный, но уж больно уместный.

Сын очень невысоких родителей, сам тоже маленький, приводит невесту. Совсем крохотную. И отец недовольно бурчит:

– Этак мы скоро до мышей дотрахаемся…

Уже.

Не могу представить Марчука на одном гектаре с такими недорослями, как советник главы Офиса президента Тимофей Милованов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, которые поначалу банально собачились на ток-шоу, а затем перешли к мордобою. При этом оба неадеквата успешно пытаются найти себе хлебное место и принимать решения, от которых может зависеть благополучие тысяч людей…

Новый взлет карьеры бывшего журналиста и политического авантюриста Мустафы Найема тоже из этой серии. Пожалуй, даже поярче. Напомню, в канун 30-летия Независимости Найем был назначен… замминистра инфраструктуры. В июне 2020-го он точно так же неожиданно получил в кормление должность заместителя генерального директора крупнейшей госструктуры страны – «Укроборонпрома», а через год уволен без объяснения причин.

За что уволили Мустафу из «Укроборонпрома», непонятно, судя по зарплате, работал он очень хорошо и только за четыре месяца получил более трех миллионов грн. Развитие дальнейших событий можно было предположить с большой достоверностью. Найем объявил, что комментировать свое увольнение (исключительно из уважения к команде президента) не будет. Хотя и может. А потом кто-то (who is it?) деликатно напомнил этой самой команде, что именно Мустафа первым позвал людей на Майдан бороться с пророссийским курсом Януковича и что в канун большого праздника страны смотреться его увольнение будет ай как нехорошо.

В Офисе президента это услышали. К тому же там понимали, что верить обещанию Найема «не комментировать лишнего» не стоит, и быстро нашли ему очередное хлебное место. С которого его вполне могут уволить при ближайшей смене премьер-министра. Впрочем, без кормушки парень не останется, он, если что, новую революцию может затеять – спонсоры найдутся.

Меня поражает, как лихо такие персонажи заходят во власть и как цепко за нее держатся! Без опыта госуправления, без базовых знаний, без совести. И не сковырнешь их потом, не уволишь. Каждый раз они всплывают, как сами знаете что…

Эти «мыши» начали активно плодиться еще при прошлой власти (Шкиряк, Омелян, Геращенко, Кива) и успешно продолжили при нынешней (Гончарук, Милованов, Лещенко, теперь вот Маляр). Посмотрите вечером телевизор и добавите в список еще кучу фамилий.

Процесс «омышения» естественным образом из столицы перекинулся на регионы. А кого, по-вашему, станут назначать на должности киевские грызуны – дельфинов, что ли? Нет, все по Дарвину: динозавры вымирают, плодятся мыши…