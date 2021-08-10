Краще менше, та краще?

Рішення про оптимізацію структури Центральноукраїнського педагогічного університету імені В. Вин­ниченка ухвалила днями вчена рада вишу. Йдеться про об’єднання деяких факультетів.

Тепер факультетів в університеті – 5. Це – факультет математики, природничих наук та технологій (у нього ввійшли фізико-математичний та природничо-географічний), філології (об’єднано факультет філології та журналістики й факультет іноземних мов), педагогіки, психології та мистецтв (об’єднано факультети педагогіки та психології й мистецький), історії, бізнес-освіти та права (змінилася назва факультету історії та права), фізичного виховання.

Як розповів нашому виданню ректор університету Євген Соболь, мета реорганізації – зробити заклад мобільнішим, сучаснішим. Передбачається відкриття нових престижних міжгалузевих спеціальностей. Кошти, зекономлені внаслідок зменшення кількості деканатів, спрямовуватимуться на преміювання персоналу, на поліпшення матеріальної бази закладу.

Соболь підкреслив, що рішення про оптимізацію ухвалене одноголосно. Люди, які втрачають адміністративні пости, продовжать працювати у виші, але на інших посадах.