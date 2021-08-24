Gaudeamus igitur – під фаєр-шоу

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Винниченка планують навчати молодь за кошти місцевих бюджетів. Про це розповів ректор вишу Євген Соболь на пресконференції в CBN.

За словами Євгена Соболя, університет укладе договори із самоврядними органами територіальних громад про те, щоб їхні мешканці навчалися у виші за кошти місцевих бюджетів і, здобувши освіту, працевлаштовувалися в тамтешніх школах. Можливе й забезпечення молодих спеціалістів житлом – зрозуміло, теж за рахунок територіальних громад.

– Є маса заявок від шкіл, які потребують вчителів фізики, хімії, інформатики, іноземних мов, – запевнив ректор.

Також у планах ректорату – взяти участь у створенні місцевими радами ліцеїв, де викладали б працівники ЦДПУ. Ці заходи спрямовані на те, щоб зменшити відтік молоді з регіону.

Щоправда, в університеті й тепер є центр зі сприяння праце­влаштуванню випускників. Його діяльність Євген Соболь назвав умовною й зауважив, що бере під контроль його реабілітацію. Нагадаємо, Соболя обрано ректором нинішнього літа.

А ще в ЦДПУ планують обзавестися комп’ютерною програмою, з допомогою якої викладачі й студенти зі смартфонів дізнавалися б про розклад занять, університетські новини тощо. «Університет в смартфоні» полегшив би життя студентів і персоналу, відпала би потреба в продукуванні багатьох паперів, переконаний ректор.

Розповів Євген Соболь і про оптимізацію університетської структури. «УЦ» з цього приводу вже брала в нього інтерв’ю. Нагадаємо, йдеться про зменшення кількості факультетів. Тепер їх в університеті – 5. Це факультет математики, природничих наук та технологій (у нього ввійшли фізико-математичний та природничо-географічний), філології (об’єднано факультет філології та журналістики й факультет іноземних мов), педагогіки, психології та мистецтва (об’єднано факультети педагогіки та психології й мистецький), історії, бізнес-освіти та права (змінилася назва факультету історії та права), фізичного виховання. Мета реорганізації – зробити заклад мобільнішим, сучаснішим. Передбачається відкриття нових престижних міжгалузевих спеціальностей. Кошти, зекономлені внаслідок зменшення кількості деканатів, спрямовуватимуться на преміювання персоналу, на поліпшення матеріальної бази закладу.

О 21-й годині 31 серпня в ЦДПУ імені Винниченка – посвята в студенти. Як повідомив ректор, захід буде яскравим – з фаєр-шоу та іншими сюрпризами.