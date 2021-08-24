Олександрія патріотична

Напередодні Дня Незалежності справжній подарунок землякам зробила футбольна команда «Олександрія», яка 22 серпня з рахунком 1:0, але в агресивному стилі, обіграла в гостях «Колос» з Ковалівки. Але не лише футболом живе спортивна Олександрія, за результатами чемпіонату України семеро вихованців СК «Захист» отримали звання кандидатів у майстри спорту, а місцеві марафонці, яких зібралося більше 200, подолали на честь свята важку дистанцію.

До Дня Незалежності в Олександрії відбувся ряд культурних заходів, зокрема, на фасаді БК «Світлопільський» було відкрито пам’ятну дошку на честь Почесного громадянина Олександрії, багаторічного режисера народного аматорського театру й колишнього енергетика Юрія Дзбановського. Інформаційно-туристичний центр «Олександрія» подарував для поціновувачів подорожей фотовиставку-презентацію велотурів Україною та Кіровоградщиною. Цікаво, що в число популярних ввійшли маршрути по колишнім вугільним розрізам, які стали рукотворними озерами навколо міста.

Невеликим, але подарунком можна вважати й відновлення роботи ліфту в ОСББ по проспекту Соборному, 118, де лише після втручання міського голови чиновники змогли усунути недоліки юридичного характеру. І в цілому місто причепурилося, бо до серпневих свят було оголошено генеральне прибирання вулиць і площ, аж до очищення річки Березівки. Але до свята готувалося не лише місто, але й приватний сектор. У Палаці урочистих подій нагородили переможців конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби» з врученням дипломів, сувенірів та спеціальних адресних покажчиків.

Після утворення Олександрійської громади, в яку увійшли навколишні сільські ради, змінились вектор і характер відзначення масових заходів. Тепер міські заходи стали святами для мешканців сіл, і навпаки – сільські свята відвідує багато мешканців Олександрії. Прелюдією до святкування Дня Незалежності в громаді стали Дні сіл Ізмайлівка та Пустельникове, які пройшли з місцевим колоритом та сучасним наповненням.

21 серпня своє свято відзначила й Головківка. Характерною особливістю став просто-таки наплив гостей як з Олександрії, так і з інших населених пунктів, які тепер стали не просто однією громадою, але й однією родиною. Різноманітна програма святкування не залишила байдужими ні старого, ні малого, а спонсорство «АгроВісти» зробило приємними та вагомими перемоги мешканців села в чисельних конкурсних номінаціях. Попри організаційні клопоти, староста села Тетяна Кузьменко не приховує емоцій: «Я щаслива, що було так багато гостей, у нас були й нагородження, і концерти, і різноманітні шоу, і лотерея, і цінні призи, і фотозони, і дискотека, і феєрверк. Загальний настрій – супер!»

Такий настрій панував і в Олександрії під час відзначення Дня Прапора та Дня Незалежності. 23 серпня Олександрія розпочала в вишиванках, колона одягнених у вишиванки містян на чолі з міським головою Сергієм Кузьменком розтяглася на всю довжину проспекту Соборного й зупинилася біля пам’ятника Т. Шевченку, де якраз закінчили реконструкцію прилеглої території. Причому по ходу маршруту до колони приєднувалися все нові й нові групи представників різних професій – лікарі, вчителі, військові, учасники АТО/ООС. Перед урочистим підняттям державного прапора присутніх привітав голова постійної бюджетної депутатської комісії Кіровоградської обласної ради Сергій Коваленко: «Патріотизм – це одна з основних рис олександрійців, і ви, учасники цієї велелюдної ходи, цьому доказ. День Прапора і День Незалежності є найбільшими святами для кожного громадянина України, тому нам захищати українські кордони, а всередині країни – розбудовувати права й свободи».

Олександрія здивувала й масштабним святкуванням Дня Незалежності, яке разюче відрізнялося від протокольно-прісних заходів минулих років. По-перше, це різноманітна програма заходів, яка 24 серпня почалася зі святкової ходи на підтримку «Маршу захисників України», а далі вулиці були віддані під різноманітні майстер-класи, дитячі атракціони, фотозони, виставки, але апофеозом формування святкового настрою став фестиваль вуличної їжі, в якому знайшли свої улюблені страви тисячі містян. Урочисте зібрання та концерт відбулися в оновленому міському театрі, а святкову програму на площі закінчував популярний український гурт «Тартак», після чого на глядачів чекало вражаюче фаєр-шоу. І, звичайно, у ці святкові дні особливою популярністю олександрійців користувалася відреставрована алея в парку ім. Тараса Шевченка, якою люди гуляли і вранці, і ввечері.