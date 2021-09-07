Гуманный Кропивницкий

В нашем городе это был уже третий марш за права животных. Он все­украинский, организатор – общественная организация UAnimals.

Около ста кропивничан в этом году прошли маршем по Большой Перспективной. В руках – самодельные плакаты, на руках и на поводках – четвероногие любимцы. UAnimals с 2016 года пропагандирует гуманное отношение к животным, их защиту от эксплуатации и издевательств. Традиционно они требуют запрета использования животных в цирках (в Украине этого уже практически добились), отмены дельфинариев, контактных зоопарков, притравочных станций, закрытия меховых ферм…

Известная зооактивистка, зоо­защитник, наша коллега Елена Данилишин поделилась впечатлениями о состоявшемся в воскресенье марше:

– Такой марш проходит во многих городах Украины и в нашем в том числе. Мы уже добивались поставленных конкретных целей. Но самая главная цель – сделать все человечество гуманным по отношению к животным.

К сожалению, в этом году в марше не участвовали лидеры общественного мнения. В нашем первом марше участвовал Сергей Кондрашенко, начальник полиции области, с детьми. Были Александр Дануца, Михаил Бежан, Николай Цуканов. Эти люди своей позицией, своим отношением к проблеме могут «заразить» еще кого-то. В этом году их, к сожалению, не было. Может, это связано с коронавирусом…

Такой марш бывает раз в год. Но не только в марше дело. Я знаю, что в нашем городе много зоозащитников, много сочувствующих движению, понимающих проблему. Гуманных много, и это обнадеживает.