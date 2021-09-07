Осіння хвиля проблем

Незважаючи, що порядок денний 6-ї сесії Кропивницької міської ради 8 скликання був насичений надзвичайно важливими проєктами рішень, згідно регламенту, засідання розпочалося з, так би мовити, хвилинки активіста, яка затягнулася ледь не на годину. Знову звертаємо увагу, що майже всі виступи можуть бути внесені до сесійної зали вже в форматі готових проєктів рішень, тобто опрацьовані в депутатських комісіях.

У програмі депутатських виступів потрібно звернути увагу на застереження Олександра Артюха щодо складної ситуації, яка, ніби зашморг, затягується навколо закладів охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів. Національна служба здоров’я України на власний розсуд визначає обсяги фінансування й тариф на надані послуги. Окрім того, лікарні вже зараз мають затримку фінансування, у результаті чого виникли та накопичуються борги як по функціонуванню закладів, так і по заробітній платі співробітникам. Андрій Райкович розпорядився підготуватися профільним чиновникам до наради за участі міністра охорони здоров’я, яка запланована на 9 вересня в Одесі, щоб донести інформацію, так би мовити, з першоджерела.

Разом з тим депутати не підтримали депутатський запит Олександра Корнюші стосовно масового обстеження й можливого фінансування ремонтів конструктивних елементів великопанельних багатоповерхівок, яких у місті 259. Головуючий зазначив, що, хоча коштів на такий амбітний проєкт у міському бюджеті немає, роботу все ж таки потрібно проводити, як і займатися пошуком джерел фінансування.

Далі розпочався розгляд проєктів рішень, і нарешті в сесійній залі сталося те, чого так довго чекали, – звіт генерального директора обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро – Кіровоград» Романа Ілика. Потрібно зазначити, що він вилив на голови депутатів цілий потік корисної інформації про проведену роботу з реструктуризації та оновлення мережі водопостачання та водовідведення в обласному центрі й навіть не реагував на репліки типу «я вашу неякісну воду не п’ю». Власне, усім видно, що в останні кілька років у Кропивницькому відбуваються досить масштабні роботи по модернізації обладнання насосних станцій і заміні найбільш проблемних чи стратегічних ділянок старого водоводу. У перспективі ми будемо мати безаварійне та якісне водопостачання, навіть на селищі Новому, але там потрібно докорінно змінити не лише мережу, але й схему водопостачання та каналізації. Зараз іде процес передачі місцевого водогону на обслуговування Кропивницького ВКГ, після чого стануть можливими такі масштабні зміни. Цікаво, що депутати не особливо «катували» доповідача запитаннями й прийняли звіт до відома, навіть попри те, що він не гарантував залишити у спокої вулицю Чорновола.

Депутати Кропивницької міської ради підтримали звернення до вищого керівництва держави щодо необхідності вжиття термінових кроків по організації опалювального сезону, зокрема, розблокування рахунків теплогенеруючих підприємств, збільшення для них квоти газу по фіксованій ціні, заборони відключення комунальних боржників по теплу, переведення комунальних виробників тепла на газ українського виробництва по собівартості його видобутку.

Перед обідом депутати без обговорення встигли присвоїти звання «Почесний громадянин міста Кропивницький» Павлу Штутману, голові наглядових рад АТ «Ельворті ГРУП» і «Гідросила ГРУП».