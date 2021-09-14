…И детская площадка на кладбище

О генерале Эммануэле, его фамильном склепе, находящемся на Маслениковке (переулок Санаторный), мы пишем регулярно. Сначала рассказали историю генерала и его семьи, ровно год назад возмутились тем, что около усыпальницы облэнерго ставит электрическую подстанцию. И вот снова повод – увы, неприятный…

Если вы туда поедете, увидите плачевную картину. Гранитный знак еле виден из-за зарослей бурьяна. Надпись практически не читается. Периметр зоны памятника не виден вообще, а он, выложенный кирпичом, напоминает очертания крепости Святой Елисаветы. Но дело не только в бурьянах, свидетельствующих, что здесь давно не ступала нога коммунальника. Накануне недавних местных выборов кандидат в какие-то депутаты здесь, на охранной зоне, рядом с трансформаторной будкой, жутко фонящей, установил детскую площадку и футбольные ворота. Площадка не сертифицирована, ни у кого на балансе не стоит. Конструкции частично шатаются, частично поломаны. А ворота… Если дети здесь гоняют мяч, он летит прямо на памятный знак. А под площадкой – старое маслениковское кладбище…

Детей в этом микрорайоне немного – частный сектор все-таки. Но площадку с качелями и скамейками облюбовали местные маргиналы: пьяницы и наркоманы. На могилах они распивают алкоголь, закусывают, колются, жгут костры. Следы этого всего «украшают» территорию. Неравнодушные люди, кто-то из живущих рядом, регулярно вывозят мусор. Но равнодушные с такой же регулярностью производят его вновь.

Экскурсия по Кропивницкому длится от силы полтора часа. В основном по центру. А если проложить и сюда экскурсионную тропу? Ведь есть о чем рассказать! Вот как писала о нем «УЦ» в одном из предыдущих номеров: «Георгий Арсеньевич Эммануэль был интереснейшим человеком. Много воевал, имел немало наград и званий. Во время одного из боевых столкновений был ранен в легкое, и ему рекомендовали сухой степной климат. Так он оказался в Елисаветграде.

Старожилы говорили, что именно Эммануэль завез в Елисаветград сирень. Он был почетным членом Российской академии наук – за эльбрусскую экспедицию.

Когда генерал ушел в отставку, стал заниматься домом, разводил тюльпаны. Вел умеренный, тихий образ жизни. Все служивые, приезжавшие в Елисаветград, останавливались в имении генерала, а не на постоялом дворе, отличавшемся злыми клопами, который находился в районе нынешней санстанции. У семьи генерала было большое подсобное хозяйство, много строений, в одном из которых был устроен дом отдыха завода “Красная звезда”…

У генерала было десять детей. Его жена была рядом с мужем во всех походах. А еще у Эммануэля был талисман – серебряный медальон в виде сердца, где были вычеканены профили всех его детей. Этот медальон он прикреплял на подпругу лошади и считал, что он спасает его от пуль. Этот серебряный медальон всплыл в шестидесятых годах: кто-то поменял его на грузовик угля. После этого след талисмана потерялся…

В 80-х годах прошлого столетия раскопали место предполагаемого склепа. Свод его был провален. Выяснилось, что в 1917 году содержимое склепа, а именно ордена, саблю, медный глобус, унесли члены банд анархистов. Некогда в склепе находились тела самого генерала, его жены, тетки и дочери Марии. Бандиты после разграбления захоронения провели акт гражданской казни – выставили мумии около склепа и расстреляли из пулемета. Потом закинули обратно и закрыли. Над склепом стояла часовня, и во время войны рядом с ней упала бомба. Часть завалилась, а после войны то, что осталось, люди разобрали по дворам. Рядом со склепом была могила сына генерала – Николая Эммануэля»…

Историю семьи генерала, обросшую легендами, с удовольствием слушали бы туристы. Конечно, если бы их сюда кто-то привел. Хотя сегодня их просто некуда вести. А еще Василий Мухин, будучи главой города, распорядился облагородить эту территорию. Правда, не успел поставить фонари, хотя провода были проложены.

Необходимо что-то предпринимать. Причем немедленно. Потому что очень стыдно перед предками и потомками. Во-первых, убрать с кладбища детскую площадку, тем более она аварийная. Оградить электрическую подстанцию, коль ее уже там «втулили». Очистить территорию от сорняков. Пригласить ландшафтного дизайнера и сделать охранную зону красивой. После этого проложить сюда туристический маршрут. Начать все это можно с субботника. Уверены, желающие поучаствовать найдутся – в городе есть люди, ценящие историю.