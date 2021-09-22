Онлайн казино Фёрст – услуги и предложения

Виртуальные казино перестали считаться чем-то диковинным на рынке интернет-развлечений. Ежегодного запускаются десятки новых платформ. Однако далеко не все оказываются надежными. Сайт нового клуба https://casinoreviews.com.ua/first/FirstCasino — новый проект, но с официальной лицензией. Игровой процесс контролируется госслужбой, исключая мошенничество.

Лицензионные игровые автоматы в казино Украины

Недавно в стране был одобрен план легализации игорного бизнеса. Отныне даже виртуальные клубы получили право работать в Украине на законных основаниях. Однако в этом случае они должны доказать свою честность и наличие «страховых» активов. FirstCasino— это офлайн-заведение и веб-сайт.

Надзор за деятельностью игорных клубов ведет КРАИЛ. В соответствии с законами Украины, она тщательно проводит проверку деятельности заведения. Это позволяет исключить любые обманные манипуляции, как это работает во многих других клубах. Среди особенностей лицензированных онлайн-клубов:

Используется официальный игровой софт, который предоставляется известными провайдерами со всего мира — Igrosoft, Novomatic, NetEnt и другими.

Отсутствие проблем с законом. Клуб работает легально, поэтому у посетителей не возникает сложностей с использованием функционала сайта. Играйте официально и безопасно.

Надежная защита от хакерских взломов. Внутри предусмотрена продуманная система защиты, которая предотвращает хищение денежных средств игроков путем вывода на чужие счета.

Большое количество развлечений. Посетители как офлайн-заведений, так и сайта не будут испытывать проблем с выбором игровых автоматов. На портале их больше 800.

Сыграть в лицензированном казино предлагается несколькими способами. Доступ открыт через браузерную версию. Для этого нужно лишь ввести адрес официального сайта. Второй вариант — использовать мобильную адаптивную версию или приложение.

Что дает статус лицензированного казино?

Украина стала первой страной в СНГ, которая легализовала деятельность игорных заведений. Причем это касается не только наземных клубов, но и виртуальных. С 2020 года, в соответствии с регламентом, установленным Верховной Рады, казино могут пройти легализацию.

FirstCasino стал одним из первых клубов, который собрал все необходимые документы, сформировал гарантированный фонд выплат и смог войти в законное русло на территории Украины. Статус лицензированного казино дает ряд привилегий игрокам:

Получение легального дохода. Все заработанное облагается автоматически налогом и гэмблерам не придется заботиться о платежах в государственный бюджет.

Гарантированное качество игровых автоматов. Слоты, которые представлены на платформе, являются официальным продуктом.

Повышенные проценты отдачи. Не секрет, что главным критерием выбора любого слота является показатель возврата. В FirstCasino он составляет порядка 94% и выше.

Игра в лицензированном казино Украины — это лучшая гарантия для гэмблеров, что они смогут вывести выигрыши себе на карту. КРАИЛ внимательно отслеживает ситуацию в клубе. Например, ведется мониторинг своевременности выплат, происхождения слотов, их процента отдачи.

Как легализация казино повлияет на экономику?

Процедура легализации вызвала множество споров среди общественности. Однако большинство людей все же пришло к выводу, что контролируемая сфера гэмблинга приносит больше пользы. Это тысячи новых рабочих мест, рост налоговых сборов, привлечение туристов-игроманов.