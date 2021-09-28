Как вы относитесь к обязательной вакцинации отдельных груп?

«В Украине введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников учебных заведений, органов центральной исполнительной власти, а также местных госадминистраций», – об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По словам министра, такой подход предусмотрен статьей №12 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний.

Редакция «УЦ» попросила экспертов ответить всего на один вопрос:

– Как вы относитесь к обязательной вакцинации отдельных групп населения?

Сергей Дьячук, медик:

– Сегодня государством декларируется добровольная вакцинация. При этом то же государство требует обеспечить определенный процент вакцинации населения, в частности для работников школ – 80 процентов. Причем требует выполнения этого задания от глав обл/райадминистраций и городских, поселковых, сельских голов, которые, в свою очередь, требуют того же от директоров учебных заведений и руководителей учреждений здравоохранения. Дикая парадоксальность ситуации налицо.

Что касается учреждений здравоохранения, то по логике мы должны обеспечить условия для проведения вакцинации, но никак не заставлять учителей вакцинироваться. Да у нас и никаких рычагов влияния нет.

Например, в Александрии созданы все условия: работает центр массовой вакцинации с 9:00 до 19:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00, работают 3 стационарных пункта вакцинации, 6 выездных бригад. Мы в состоянии обеспечить и 100 процентов вакцинации всех, не только педагогов.

Сказать, что это нас напрягает, – не сказать ничего. Это огромный кусок работы. Притом, что никто не отменял текущую работу. Люди буквально измотаны. Да еще ездим по школам, детсадам, училищам и убеждаем в необходимости вакцинации.

Нужно сказать, что педагоги, оказывается, – это отдельная каста, часто их поведение выходит за все рамки. Дошло до того, что наши сотрудники отказываются работать с ними. Все чаще звучит «я лучше на больничный уйду, но с педагогами работать не буду». Не хочу обидеть педагогов, но это факт. Если вакцинация будет обязательной, все вздохнут с облегчением. Кроме педагогов, естественно.

Василий Даценко, историк, краевед:

– В наших конкретных условиях (МОЗ Супрун-Степанов-Ляшко и комментатор смерти студента после вакцинации МОН Шкарлет) – это чем-то напоминает Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года о темпах коллективизации: «Вместе с тем ЦК со всей серьезностью предостерегает парторганизации против какого бы то ни было “декретирования” сверху колхозного движения, могущего создать опасность подмены действительно социалистического соревнования по организации колхозов игрой в коллективизацию». Заменяй слова «коллективизация» словом «вакцинация», а ЦК – на КМУ, и получится один к одному. А потом были слова вождя о «перегибах на местах». О перегибах при введении карантина Степанов заявлял полушепотом. Его заменил Ляшко.

Роман Яковенко, преподаватель:

– Непрямі способи примусу до вакцинування певних груп населення (встановлення квот співвідношення вакцинованих до невакцинованих працівників у певних галузях економіки) – це пряме порушення Конституції України. Які конкретні наслідки це може мати? Наприклад, якщо у школі співвідношення складає 10 вчителів на 100 учнів, то, навіть якщо всі вчителі будуть вакциновані, – це зменшує загрозу спалахів захворюваності дуже несуттєво, оскільки всі учні можуть бути невакцинованими. Те саме стосується й інших сфер. Для чого це робиться? По-перше, для поліпшення статистики показників вакцинування (досвід звітності СРСР). По-друге, для продовження політики державних закупівель вакцин, статистика якої є закритою (зокрема щодо цін і обсягів закупівель), а відтак створює величезні можливості для зловживання бюджетними коштами. Реально такі дії ніякого впливу на стан пандемії не матимуть.

Елена Вдовиченко, педагог:

– Вважаю, що в сьогоднішніх умовах ми, педагоги та працівники навчальних закладів, маємо бути вакциновані. Ми працюємо з дітьми. Були різні думки щодо щеплення, але наш колектив Хащуватського ліцею в повному складі вакцинований. Бажаю всім міцного здоров’я, миру й добра!