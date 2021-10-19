Да мы тебя в бетон закатаем, дорога!

В следующем году на Кировоградщине отремонтируют дорогу М-13 Кропивницкий – Платоново, ранее известную как Полтава – Кишинев. Ее общая протяженность – 248 километров, большая часть проходит через Николаевскую и Одесскую области до границы с Молдавией, то самое Платоново – очень маленькое село, скорее даже хутор, зато там находятся таможня и КПП между нашими двумя странами.

Для жителей Кировоградской области эта дорога некогда была очень важной. Ею всегда ездили в Одессу. Пока это было возможно. Когда организовалась такая язва на теле Молдавии, как Приднестровье, дорога пришла в упадок, так как со стороны Молдовы ее блокировала так называемая Приднестровская Молдавская Республика. Грузы перестали везти и кое-где вовсе следить за дорогой. Со временем она, точнее, ее отрезок в Николаевской области, вошла в десятку худших дорог Украины. Заслуженно. Но из-за этого из Кропивницкого до Одессы автомобилями все едут через Умань, делая крюк в сто с лишним километров! Выбора нет – или едешь дольше, или убиваешь машину на М-13. Если отремонтируют ту дорогу, это даст для нашей области ощутимый экономический эффект!

Дорога идет от города – начинается за территорией «АгроЭкспо», потом проходит неподалеку от сел Дымино и Захаровка Кропивницкого района, по ней все едут в Новоукраинку и Помошную, дальше трасса проходит через село Перчуново бывшего Добровеличковского района и неподалеку от сел Рябоконево и Новогригоровка входит в Николаевскую область.

Значительная часть дороги – легендарная бетонка, дорога не из асфальта, а из бетонных плит. Почему именно в этом месте вместо асфальта положили бетон? Всему виной военные. Дорога эта ведет на Первомайск, где в советское время располагался штаб очень мощной 46-й дивизии Ракетных войск стратегического назначения. Территория в радиусе сотен километров от Первомайска была нафарширована ракетами, изрыта пусковыми шахтами.

В нашей Добровеличковке базировался 83-й ракетный полк в составе этой 46-й дивизии. Вокруг райцентра располагались шахтные пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами УР-100 (СС-11 по классификации НАТО).

Для сообщения и возможного перемещения ракетовозов и была проложена эта бетонка в конце 1960-х – начале 70-х годов. Это обычная практика – такие дороги доводилось видеть недалеко от ракетных частей в других концах Украины. Стандартный, самый распространенный ракетовоз МАЗ-537 весит сам по себе 22 тонны. Плюс ракета, к примеру, СС-20, весом 60 тонн. Какой асфальт выдержит нагрузку в 80 с лишним тонн? А бетон выдерживал. Почему не всюду по дороге в районе расположения ракет бетон? Бетонировали дорогу в местах с неплотным грунтом, а там, где Украинский кристаллический щит близок к поверхности земли, клали асфальт – один-два раза проезд ракеты выдержит, а больше и не нужно…

Кстати, был живуч миф, что бетонка сделана для того, чтобы самолеты могли садиться в случае чего. А зачем тогда вдоль дороги деревья и посадки, которые мешали бы крыльям?

«В наших планах – ремoнт так называемой бетонки, дороги М-13 Кропивницкий – Платоново: уже идут тендерные прoцедуры, так что в следующем сезoне начнется пoлнoценный ремoнт», – сказала зам начальника Службы автомобильных дорог Кировоградской области Жанна Петрович.

На уточнение «УЦ», означает ли это полноценный капитальный ремонт, в Службе автомобильных дорог ответили, что относительно ряда участков можно сказать, что ремонт будет капитальный.

Понятно, главное – это стыки между плитами, езда по которым напоминает поездку в поезде со стуком колес на стыках рельс. За ними и так всегда у нас следили, часто из-за многочисленных слоев заделки стыков они возвышаются почти как лежачие полицейские в городе. Их будут чистить и заделывать по-новому. Отдельные плиты придется заменить, ямы в некоторых уберут. Также ремонт предусматривает подсыпку обочин, обновление дренажа и т.д.

Хорошее дело. Но на самом деле главное во всем этом – что будет с участком дороги, который начинается прямо от знака «Николаевская область»? Эти 23 километра до выхода на классную дорогу до Первомайска – настоящий Армагеддон. Плиты, вздыбившиеся вверх на полметра и больше, страшные провалы на месте рассыпавшихся в прах, торчащая арматура, при этом то, что было обочиной, тоже превращено в ад объезжающими «дорогу» машинами. 30 лет никто ничего не делал на этой дороге. Ни-че-го. Сколько людей теряли там колеса, пробивали картеры и бензобаки… И это притом, что населенных пунктов там нет, АЗС нет, мобильная связь почти не работает…

Там ремонт не нужен, надо все убирать и делать с нуля новую дорогу. Так, как это делают на 80-километровом отрезке дороги Днепр – Решетиловка в Полтавской области.

Бетонку делают цельной, не из плит, конечно. Дорога состоит аж из четырех слоев толщиной больше метра! Первый слой (30 см) – это стабилизация грунта (трамбованная земля вперемешку с 2% цемента). Второй слой – отсев с песком и 4% цемента толщиной 30 см. Следующий слой – так называемый постный бетон – бетон марки М-100 толщиной 18 см. Последний слой – основной бетон марки М-450 толщиной 26 см. Таким образом, общая толщина дорожной «одежды» составляет от 1,04 до 1,5 метра.

Между постным бетоном и укладываемым слоем основного бетона – полиэтиленовая пленка. Она нужна для изоляции слоев. Постный бетон более слабый, поэтому он будет со временем трескаться, если же положить на него толстый бетон без пленки – трещины пойдут и по нему. В основной бетон вводят армирующие элементы – дюбели и арматуру. Дюбели устанавливаются продольно на глубину 12 см каждые 4 метра – там, где позже будут нарезаться швы. Дюбели нужны для обеспечения подвижности бетона в продольной перспективе.

Поперек дороги таким же образом через каждый метр устанавливается рифленая арматура. Ее задача противоположная – препятствовать расширению бетона.

Через день после укладки бетона происходит нарезка швов. Они нужны для того, чтобы у бетона было пространство для расширения. Первыми нарезаются поперечные швы – они более важны. Толщина шва сразу после нарезки – 4 мм, глубина – 12 см (до уровня закладки арматуры и дюбелей).

Неужели тот страшный николаевский участок трассы М-13 будет таким же? Вполне возможно!

Летом состоялись два тендера на ремонт 40 километров дорог в Николаевской области. Будет отремонтирован именно этот участок М-13!

Выиграли две фирмы. Одна сделает новую дорогу на участке «76-99 км» за 801 миллион гривен. А участок «99-119 км» отремонтирует другая за 1 миллиард 15 миллионов. Почти два миллиарда уйдет, за меньшие деньги там ничего не сделаешь.

Наш кировоградский участок трассы будет готов в следующем году. Николаевцам нужно намного больше времени, хоть бы в три года вложились, упоминаемый как пример участок в 80 километров Полтавской области начали в 2017-м и только близки к окончанию работ. Но, если все пойдет как следует, уже через несколько лет ездить в Одессу будет намного быстрее. И дороги – это вены экономики, кровь побежит быстрее между регионами.

И, может, даже когда-то эту трассу перестанут называть «голодной». Такое название она получила потому, что почти на всем ее протяжении на обочинах не встретишь ни АЗС, ни придорожных кафе, ни даже стандартных туалетов, установленных по всей стране еще во времена министра транспорта Кирпы. Оно и понятно – зачем кафе там, где ездят одни камикадзе? А на других участках нет близко к дороге населенных пунктов (дорогу-то для ракет строили, а не для людей). Если трасса заживет новой жизнью, все появится.