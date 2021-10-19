Патриарх тяжелой атлетики

Заслуженному тренеру Украины по тяжелой атлетике Владимиру Иващишину исполнилось 80 лет. Ученики, друзья и коллеги решили организовать соревнования в день его рождения, 13 октября. В зале тяжелой атлетики родной для Владимира Васильевича СДЮШОР «Надiя» состязались 45 юношей и девушек. Поздравить замечательного тренера пришли спортивные руководители Кропивницкого и области, заместитель главы облсовета Вадим Волканов и первые ученики юбиляра – Сергей и Александр Тарасовы.

Воспользовавшись возможностью, мы попросили поделиться своими впечатлениями известного предпринимателя и мецената Сергея Тарасова, который сделал замечательный подарок не только Владимиру Васильевичу, но и всей тяжелой атлетике Кировоградщины.

– У меня неоднозначные ощущения. Сейчас испытываю ностальгию по своей молодости, когда мне было шестнадцать – семнадцать лет и я занимался тяжелой атлетикой, тренируясь под руководством Владимира Васильевича. Спорт мне дал очень многое. Любое единоборство – это борьба с самим собой. Победишь себя – победишь других. В тяжелой атлетике есть ты и вес, который нужно покорить. Это воспитывает характер, – отметил Сергей Тарасов. – Тот запас здоровья, который я получил в юношестве, остался на всю жизнь. Я и сейчас себя неплохо чувствую. И в этом плане мои ощущения позитивные.

С другой стороны, печально осознавать, что условия, в которых мы тренировались, были гораздо лучше нынешних. Тогда фактически все были в спорте. Было очень много секций, в которых ты мог отыскать то, что тебе по душе. Заниматься спортом было почетно. Тебя все уважали, а иногда и восхищались твоими успехами. К громадному сожалению, ценности поменялись, и появились другие приоритеты. Улица стала диктовать свои условия. Чем больше людей мы вырвем с улицы и оторвем от гаджетов, тем больше пользы будет обществу.

Надо возвращать уважение к спортивным ценностям и стремлению укреплять свою физическую форму и здоровье. Но в таких условиях, в которых сейчас тренируются те же тяжелоатлеты и тяжелоатлетки, это сделать очень сложно. Я, когда узнал от Славы Жукова, с которым вместе когда-то занимались, что тренируются его и Владимира Васильевича ученики с тем же грифом, с которым еще мы работали, то пришел в ужас. А ведь прошло сорок три года! Естественно, я не мог оставаться в стороне и чем мог – помог.

Из скромности Сергей Дмитриевич решил умолчать о своем подарке, как и о том, что помог отправиться на кадетский чемпионат мира в Саудовскую Аравию нашей перспективной тяжелоатлетке, серебряному призеру юношеского чемпионата Европы в многоборье Дарье Шестель. Об этом нам рассказал уже главный инициатор спортивного праздника, старший тренер сборной области по тяжелой атлетике Вячеслав Жуков.

– Начну с того, что в этом году исполняется сорок пять лет, как я встретил Владимира Васильевича Иващишина. Увидев у него на лацкане пиджака значок мастера спорта Советского Союза, спросил: а в каком виде вы мастер спорта? Он пригласил меня в спортивный клуб «Звезда» (ныне ДЮСШ-4. – Авт.) и познакомил с тяжелой атлетикой, которой я «заболел» на всю жизнь. Тогда моему тренеру и учителю было 35 лет, а сегодня мы празднуем его 80-летие. Слава Богу, что он с нами, что помогает словом и делом. Он еще работающий, сильный и умный тренер.

Могу смело сказать, что горжусь тем, что я ученик Владимира Иващишина. Уверен, что это же могут сказать Сергей и Александр Тарасовы, которые пришли поздравить юбиляра. Он нас научил любить тяжелую атлетику, преодолевать трудности и верить в собственные силы. И именно Владимир Васильевич помог в возрождении любимого вида спорта, который в 80-е годы в Кировограде практически прекратил свое существование. Наш сегодняшний юбиляр вынужден был работать слесарем на заводе «Красная звезда». И когда в 1997-м году женская тяжелая атлетика стала олимпийской, я загорелся идеей подготовить нашу кировоградскую участницу Олимпийских игр. И первым, к кому я пришел с предложением попробовать воплотить эту идею в жизнь, был мой наставник. После определенных сомнений он согласился, и мы снова ринулись в бой.

Достаточно сказать, что первые четыре спортсменки, которых Владимир Васильевич начал тренировать, стали мастерами спорта международного класса по тяжелой атлетике и призерами чемпионатов мира и Европы. Одна из них, Виктория Касьян, – заслуженный тренер Украины, сейчас работает главным тренером женской сборной Израиля. На последнем чемпионате Европы ее ученица завоевала золотую медаль. В этом успехе Вики есть частичка труда Владимира Иващишина.

Он очень много сделал для развития тяжелой атлетики Кировоградщины. Поверьте, без него наш любимый вид спорта не удалось бы поднять на такую высоту и достичь прекрасных результатов.

Наверное, самые хорошие качества Владимира Васильевича – это мудрость и рассудительность. Он представитель того поколения, у которого есть свои моральные ценности, и они их не предают. Я благодарен нашему мэтру за все. И этот турнир стал нашим маленьким подарком.

Рад, что такую идею поддержал и Сергей Тарасов. Наверное, впервые за долгое время победители состязаний, помимо медалей, кубков и дипломов, получают и денежные вознаграждения. Ну и громадное спасибо Сергею Дмитриевичу за очень нужный и ценный подарок. Я хотел до сегодняшнего дня оставить это сюрпризом для юбиляра. Но не сдержался, когда Владимир Васильевич сказал: «Нам бы хоть один новый гриф без дисков». Тогда я и открыл секрет, что два грифа с дисками уже направляются в Кропивницкий. Нам подарили такой комплект, аналог которого использовался на состязаниях по тяжелой атлетике на Олимпиаде в Токио. Лучше штангу в Украине сейчас отыскать сложно. Это поможет нам еще настойчивее двигаться к поставленной цели.

Сегодня вы можете увидеть этот подарок на нашем помосте. К сожалению, не успела к празднику вернуться с чемпионата мира Даша Шестель, которой в Саудовской Аравии не хватило чуточку до медали в толчке. Она подняла на грудь, но не вытолкнула 102 кг. При этом на тренировках дома Даша толкала штангу весом 103 кг. Если бы вес на мировом первенстве моей ученице покорился, то она заняла бы второе место в толчке и шестое место в сумме двух упражнений. Но считаю, что и седьмое место на первом чемпионате мира для спортсменки, которая младше всех соперниц на год, – очень хороший результат.

Признаюсь, что мне не хватило смелости попросить, чтобы меня командировали в Саудовскую Аравию. Уверен, что, если был бы рядом, Даша бы не вернулась домой без медали…

Кстати, сама Даша Шестель, с которой мы пообщались на следующий день, подтвердила, что поддержки и советов личного тренера ей не хватило. А еще мы спросили нашу олимпийскую надежду о том, почему выбрала тяжелую атлетику и что хотела бы пожелать Владимиру Васильевичу Иващишину.

– Я занимаюсь тяжелой атлетикой в удовольствие. Для меня такой адреналин бывает на тренировках, который просто зашкаливает. Нигде в другом месте я бы его не получила. Ну и занятия тяжелой атлетикой с полной самоотдачей и при достижении высоких результатов, как видите, позволяют открыть для себя мир. Когда бы я еще смогла побывать в Саудовской Аравии?

Еще девушки, да и ребята, могут привести свою фигуру в порядок. Но это больше личное. Я до этого занималась танцами восемь лет и ничуть не жалею, что перешла в тяжелую атлетику. По сравнению с другими видами спорта, мне кажется, ты развиваешься больше. Ты должен просчитать все до мелочей для того, чтобы снаряд тебе покорился. А что касается травматичности, то при серьезном отношении к делу и правильной технике можно избежать повреждений. Вот у меня ни одной серьезной травмы за карьеру не было и здоровье в полном порядке.

В плане правильного подхода к тренировкам мы учимся у Владимира Васильевича Иващишина и равняемся на него. Он прекрасный тренер, советы его просто бесценны, а шутки всегда поднимают настроение. Он живет тяжелой атлетикой, в своих учеников вкладывает всю душу. И в свои восемьдесят может еще не только посоветовать, но и показать, как это нужно сделать.

Хотела бы пожелать Владимиру Васильевичу еще долго передавать нам свой опыт, заряжать нас оптимизмом и быть примером того, как нужно любить свое дело. Дай Боже, чтобы он прожил еще огого… Он нам нужен в этом зале.

А сам юбиляр в день своего юбилея вначале давал советы своим ученикам, которые выходили на помост, а потом, переодевшись в солидный костюм, принимал поздравления и подарки. Ну и время пообщаться с нами у Владимира Иващишина тоже нашлось:

– Впечатления от сегодняшнего праздника просто невероятные. Вот такой День рождения у меня первый раз в жизни. Эмоции зашкаливают. Чувствую себя молодым. Я пятьдесят восемь лет работаю с детьми и от них заряжаюсь жизнерадостностью, энергией и оптимизмом. В своем нынешнем коллективе я совсем не чувствую своего возраста. А сегодня было очень много поздравлений, пожеланий и цветов. Я счастлив был видеть в зале моих первых воспитанников. Особенно ценен подарок Сергея Тарасова, который подарил нам две штанги стоимостью больше ста пятидесяти тысяч гривен. Вот это настоящий меценат!

Если же оглянуться назад, то, может, чуточку жалею, что не смог полностью реализовать себя как спортсмен. Вы удивитесь, но впервые к штанге я подошел в двадцать два года. В детстве и юности занимался легкой атлетикой, плаванием и футболом. А когда служил в армии, наше подразделение построили и сказали, что мне нужно идти поднимать штангу. Я сразу поднял 110 кг, и меня тут же забрали в спортивную роту. Перед демобилизацией мой наставник, заслуженный тренер Советского Союза, предложил идти на сверхсрочную службу с дальнейшим успешным продолжением спортивной карьеры. Но я не рискнул и, возможно, допустил ошибку, поскольку мог бы добиться успехов в большом спорте. Но прошлого уже не вернешь.

Вы спрашиваете, счастливый ли я человек? Счастье – это понятие растяжимое. В жизни все складывается по-разному. Бывают моменты, когда счастлив, а бывает, и не по себе. Но в общем, с учетом прожитых лет, у меня больше поводов было назвать себя счастливым человеком.

После церемонии награждения победителей и призеров состязаний в честь Владимира Иващищина корреспондент «УЦ» спросил Вячеслава Жукова, что необходимо сделать для того, чтобы его общая с юбиляром мечта осуществилась и Кировоградщина подготовила участницу Олимпийских игр в тяжелой атлетике:

– Вы должны понимать, что конкуренция в этом плане невероятная. Каждый наставник мечтает увидеть в составе олимпийской сборной свою ученицу или ученика. Поэтому мы должны быть на голову выше своих конкурентов. А отдавать своих спортсменов на сборы я бы не хотел, понимая, что отношение к ним будет другое, нежели у меня. Готовиться в нашем зале, даже с таким отличным комплектом снарядов, который подарил Сергей Дмитриевич Тарасов, тоже проблематично.

Нам нужно финансирование для того, чтобы вести подготовку на таких базах, где есть нормальные условия. Ведь, помимо Даши Шестель, у нас есть еще талантливые и уже достаточно опытные Оля Пикаш и Виктория Агаметова, а также еще совсем юная, но очень перспективная Полина Кононченко. Полине всего тринадцать лет, но она уже рекордсменка Украины и превзошла предыдущее достижение на три килограмма. Так что у нас есть огромный потенциал, который при надлежащих условиях мы обязательно раскроем и порадуем не только нашего любимого Владимира Васильевича, но и всех поклонников тяжелой атлетики в Украине.